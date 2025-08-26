ΣΥΡΙΖΑ για Novartis: Η κατάθεση «Κελέση» ιδιαίτερης σημασίας για τη λειτουργία του κράτους δικαίου

Επίθεση εξαπέλυσε στην κυβέρνηση Μητσοτάκη ο ΣΥΡΙΖΑ με ανακοίνωη του γραφείου Τύπου του, με αφορμή τη κατάθεση της πρώην προστατευόμενης μάρτυρα «Αικατερίνη Κελέση», γνωστή πλέον ως Μαρία Μαραγγέλη, στην δίκη Novartis.
Το κόμμα της Κουμουνδούρου αφού θέτει ερώτημα για το πώς γίνεται στις ΗΠΑ η Novartis να ομολόγησε εγκληματικές πρακτικές στην χώρα μας, οδηγώντας την εταιρεία σε εξωδικαστικό συμβιβασμό, και στην Ελλάδα να μη συνέβη τίποτα, κατηγορεί τη κυβέρνηση για αντιμετώπιση των μαρτύρων ως συκοφάντες και ψευδομάρτυρες.
«Τελικά η Novartis είναι ένα, κατά δική της παραδοχή, διεθνές σκάνδαλο που μόνο στην Ελλάδα είναι ανερεύνητο και ατιμώρητο», καταλήγει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ.
Αναλυτικά η ανακοίνωση του κόμματος:
Η σημερινή απολογία της κ. Μαρίας Μαραγγέλη (προστατευόμενη μάρτυρας «Αικατερίνη Κελέση») αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τη λειτουργία του κράτους δικαίου στην Ελλάδα, γιατί αυτή η πρώην προστατευόμενη μάρτυρας, από τη δεινή θέση της κατηγορουμένης, επαναλαμβάνει ευθαρσώς όσα ακριβώς κατέθεσε στους τότε εισαγγελείς «καταπολέμησης της διαφθοράς» και μάλιστα με ανατριχιαστικές λεπτομέρειες παρουσία δικαστών, εισαγγελέα της έδρας και συνηγόρων των μηνυτών. Αυτά συμβαίνουν όταν έχει υποστεί απηνείς διωγμούς, έχει εκπατριστεί, εργάζεται στη Μάλτα και αναθρέφει μόνη της δύο ανήλικα τέκνα.
Εδώ τίθεται το ερώτημα: πώς είναι δυνατόν στις ΗΠΑ η Novartis να έχει ομολογήσει εγκληματικές πρακτικές στην Ελλάδα, να έχει συμβιβαστεί με το Αμερικανικό Δημόσιο και να έχει καταβάλει συνολικά, σε έναν εξωδικαστικό συμβιβασμό με το Αμερικανικό Δημόσιο, 345 εκατ. δολάρια, (από αυτά τα 310 εκατ. αφορούσαν τις πρακτικές της Novartis στην Ελλάδα) και στη χώρα μας να μην έχει γίνει ακόμα τίποτα;
Στην Ελλάδα με πρωθυπουργό τον κ. Μητσοτάκη οι μάρτυρες που καταθέτουν όσα έγιναν αποδεκτά στις ΗΠΑ και ομολογημένα από τη Novartis, διώκονται ως ψευδομάρτυρες και συκοφάντες.
Τελικά η Novartis είναι ένα, κατά δική της παραδοχή, διεθνές σκάνδαλο που μόνο στην Ελλάδα είναι ανερεύνητο και ατιμώρητο.
