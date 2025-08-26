Αθήνα, 30°C
Τρίτη, 26 Αυγούστου, 2025
zaxariadis
eurokinissi

Ο Ζαχαριάδης απαντά στον Άδωνη για τα «κλάματα»

ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ
efsyn.gr
Η ατάκα του υπουργού Υγείας πως προβλέπει «πολύ κλάμα στην αντιπολίτευση από την ομιλία Μητσοτάκη στη ΔΕΘ» δείχνει το τεράστιο χάσμα της ηγεσίας της ΝΔ από τις πραγματικές ανάγκες των ελληνικών νοικοκυριών, όπως επισημαίνει με αιχμές ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ.

Δείχνοντάς του τη θλιβερή πραγματικότητα που βιώνουν οι πολίτες καθημερινά, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Κώστας Ζαχαριάδης, απάντησε στον υπουργό Υγείας, Άδωνη Γεωργιάδη, όταν ο τελευταίος σχολίασε κυνικά πως προβλέπει «πολύ κλάμα στην αντιπολίτευση από την ομιλία Μητσοτάκη στη ΔΕΘ».

«Η αμετροέπεια και η αλαζονεία δεν έχει όρια», τόνισε ο Κώστας Ζαχαριάδης σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ενώ, πρόσθεσε πως οι πολίτες είναι αυτοί που «κλαίνε» εξαιτίας της ακρίβειας σε είδη πρώτης ανάγκης, της αισχροκέρδειας με τους λογαριασμούς ρεύματος «στον θεό», της δυσκολίας που βιώνουν νέοι άνθρωποι με τα πανάκριβα ενοίκια.

«Τόσο μακριά βρίσκεται η ηγεσία της ΝΔ από τις ανάγκες», σχολιάζει με αιχμές.

«Το βασικό πρόβλημα με τις εξαγγελίες Μητσοτάκη στις ΔΕΘ από το 2019 ως σήμερα είναι ότι πριν προλάβουν να στεγνώσουν τα δάκρυα χαράς από τις εξαγγελίες έρχεται η πραγματικότητα», καταλήγει.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Κώστα Ζαχαριάδη

Άδωνις Γεωργιάδης: «Προβλέπω πολύ κλάμα στην αντιπολίτευση από την ομιλία Μητσοτάκη στη ΔΕΘ». Η αμετροέπεια και η αλαζονεία δεν έχει όρια…

Μέχρι τώρα πάντως το κλάμα πέφτει από την κοινωνία όταν οι πολίτες πηγαίνουν στο super market, όταν έρχεται ο λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος, όταν ένα νέο παιδί που πέρασε στο πανεπιστήμιο εκτός της πόλης διαμονής του ψάχνει φοιτητική στέγη. Τόσο μακριά βρίσκεται η ηγεσία της ΝΔ από τις ανάγκες.

Το βασικό πρόβλημα με τις εξαγγελίες Μητσοτάκη στις ΔΕΘ από το 2019 ως σήμερα είναι ότι πριν προλάβουν να στεγνώσουν τα δάκρυα χαράς από τις εξαγγελίες έρχεται η πραγματικότητα.

 
Ο Ζαχαριάδης απαντά στον Άδωνη για τα «κλάματα»

