ΠΑΣΟΚ: Γυμνή η αντιπυρική πολιτική της κυβέρνησης

Απάντηση, σημείο προς σημείο, στην κυβερνητική επιχειρηματολογία και δη αυτήν του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για το θέμα της κρατικής ετοιμότητας στις πυρκαγιές δίνουν ο Ανδρέας Πουλάς, βουλευτής Αργολίδας και υπεύθυνος του Κοινοβουλευτικού Τομέα Κλιματικής Κρίσης, και ο Μιχάλης Χάλαρης, γραμματέας του αντίστοιχου Τομέα του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής.

Στην κριτική τους, αναλυτικά, τα δύο στελέχη της αξιωματικής αντιπολίτευσης καταγγέλλουν ότι «η κυβέρνηση ξοδεύει πάνω από 500 εκατ. ευρώ για εναέρια μέσα από το 2020 χωρίς αξιολόγηση αποδοτικότητας, ενώ απορρόφησε μόλις 57,8 εκατ. από τα 660 εκατ. του Ταμείου Ανάκαμψης για έργα πρόληψης. Αυτή είναι η αλήθεια πίσω από τα νούμερα».

Επιπροσθέτως, «στην πράξη, η “κουλτούρα ευθύνης” μεταφράζεται σε αλληλοεπικαλύψεις, ασαφείς ρόλους και ανυπαρξία συντονισμού μεταξύ κράτους - Περιφερειών - Δήμων. Η πολιτική προστασία παραμένει προσανατολισμένη στην καταστολή και όχι στην πρόληψη, με καθυστερημένους καθαρισμούς και ανύπαρκτα τοπικά σχέδια».

Επιπλέον, οι Ανδρ. Πουλάς και Μιχ. Χάλαρης στηλιτεύουν την κυβέρνηση για την επιμονή της «σε μια αρτηριοσκληρωτική στάση απέναντι στο προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος: Δεν έχει προχωρήσει σε ομογενοποίηση καθεστώτων εργασίας μεταξύ μόνιμων, ΠΠΥ και εποχικών. Δεν έχει επεκτείνει το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας σε όλο το προσωπικό. Αφήνει εκτός μάχης έμπειρους εποχικούς πυροσβέστες, στερώντας από τη χώρα κρίσιμες δυνάμεις. Ετσι, αντί να ενδυναμώσει τον ανθρώπινο παράγοντα, τον απαξιώνει».

Αλλωστε, συνεχίζουν, «“ετοιμότητα” δεν είναι τα δελτία Τύπου, είναι ο περιορισμός των απωλειών. Το αποτέλεσμα είναι ότι σε κάθε μεγάλη φωτιά καίγονται σπίτια, γεγονός που η κυβέρνηση έχει σχεδόν νομιμοποιήσει ως “επιχειρησιακό δεδομένο”».

Ενώ συγχρόνως προχωρούν και σε μια ανησυχητική διαπίστωση για τα ενεργά πτητικά μέσα: «Η επιχειρησιακή εικόνα των μέσων καταρρίπτει τον ισχυρισμό περί “ισχυρότερου στόλου όλων των εποχών”: από τα 24 Canadair που διαθέτει η χώρα, φέτος επιχειρούν μόλις 9. Την ίδια στιγμή, χάθηκε η ευκαιρία αναβάθμισης άλλων 8 μέσω του προγράμματος ΑΙΓΙΣ, καθώς η κυβέρνηση δεν αξιοποίησε τις δυνατότητες που υπήρχαν. Επικοινωνιακές εξαγγελίες χωρίς αντίκρισμα».

Ενώ με αφορμή και τη σύγκρουση κυβέρνησης και δημάρχου Πατρέων για το «112», διατυπώνουν τη θέση ότι είναι «εργαλείο σωτήριο, αλλά χωρίς σχέδια εκκένωσης, οχύρωσης οικισμών και πρωτόκολλα ζωνών μίξης οικισμών, βιομηχανιών και δασών (WUI) είναι άδειο κέλυφος. Η κυβέρνηση αντί να ενισχύσει θεσμικά την Τοπική Αυτοδιοίκηση με πόρους και προσωπικό, επιρρίπτει ευθύνες. Ετσι, οι τοπικές κοινωνίες μένουν μόνες απέναντι στην κρίση».

50% στην πρόληψη

Στο μόνιμο, δε, δίλημμα «πρόληψη ή καταστολή», απαντούν: «Η πρόληψη δεν είναι προαιρετική – είναι τριπλά έως δεκαπλά πιο αποδοτική οικονομικά από την καταστολή. Το ΠΑΣΟΚ προτείνει ισόρροπη κατανομή: τα μισά χρήματα στην πρόληψη (καθαρισμοί, αντιπυρικές ζώνες, εκπαίδευση, δασική υπηρεσία) και τα μισά στην καταστολή».

Κλείνοντας, προχωρούν και στη σύγκριση της πολιτικής στάσης των κυρίων Μητσοτάκη και Ανδρουλάκη: «Ο κ. Μητσοτάκης ως αντιπολίτευση το 2017 κατήγγειλε με tweets την “ανικανότητα” της τότε κυβέρνησης, εργαλειοποιώντας την καταστροφή. Ο Ν. Ανδρουλάκης, με τις φετινές πυρκαγιές, επέλεξε τη θεσμική στάση: συμπαράσταση στους πληγέντες, αναγνώριση του έργου πυροσβεστών, πιλότων και εθελοντών, χωρίς φθηνή κομματική καταγγελία. Για όσους/ες θέλουν να σκέφτονται με εθνικό μάτι, η διαφορά υπευθυνότητας είναι χαώδης».

Και στο διά ταύτα, «η χώρα δεν καίγεται από “πρωτοφανή φαινόμενα”, όπως η κυβέρνηση και ο αρμόδιος υπουργός υποστηρίζουν», αλλά «από πρωτοφανή αδράνεια και αδυναμία». Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής –αντιτείνουν– «καταθέτει ρεαλιστικό σχέδιο: ενιαία διοίκηση, διαφάνεια, πρόληψη, ανθεκτικότητα. Γιατί η ασφάλεια των πολιτών δεν είναι επικοινωνιακό παιχνίδι, είναι δικαίωμα».