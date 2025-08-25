ΣΥΡΙΖΑ: Δόθηκαν άδειες για ιδιωτικά πανεπιστήμια χωρίς προγράμματα σπουδών

Η Ν. Γκαρά τονίζει επίσης ότι «τις εγγυητικές επιστολές για τη λειτουργία, τις κατέθεσαν τα ελληνικά παραρτήματα»

Εν μέσω συνεχών σκανδάλων συνεχίζεται η προσπάθεια της κυβέρνησης Μητσοτάκη να επιβάλλει τη λειτουργία ιδιωτικών πανεπιστημίων στη χώρα.

Σε μια χρονική περίοδο που είναι διάτρητη η διαδικασία ελέγχου, αξιολόγησης και πιστοποίησης των «παραρτημάτων» των ξένων ιδιωτικών πανεπιστημίων, η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Νατάσα Γκαρά τονίζει ότι «μάθαμε από δημοσιογραφικές πληροφορίες ότι οι άδειες δόθηκαν χωρίς να κατατεθούν προς έγκριση προγράμματα σπουδών».

Παράλληλα, η κ. Γκαρά προσθέτει ότι «τις εγγυητικές επιστολές για τη λειτουργία, τις κατέθεσαν τα ελληνικά παραρτήματα, όπως φάνηκε από το εξώδικο της Πανελλήνιας Ένωσης Αναγνωρισμένων Κολλεγίων προς το Υπουργείο Παιδείας, που ζητά να της δοθούν πίσω».

«Πιστεύουν, αλήθεια, στο Υπουργείο Παιδείας ότι θα έχουν οποιαδήποτε αξιοπιστία στα μάτια της κοινωνίας ιδρύματα που αδειοδοτούνται με αντισυνταγματικές διαδικασίες, που τα προγράμματα τους θα εγκριθούν με διαδικασίες fast track, που τις εγγυήσεις για τη λειτουργία τους δίνουν οι κολλεγιάρχες, και που το Υπουργείο, αντί να τους εποπτεύει, τους διευκολύνει με παρατάσεις;», διερωτάται η εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ.

Η κ. Γκαρά είχε σχολιάσει καυστικά και όσα προηγήθηκαν, αναφέροντας: «Το ότι η Νέα Δημοκρατία είχε εμμονή με τη δημιουργία ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα, το γνωρίζαμε. Το ότι ήταν έτοιμη να καταπατήσει το Σύνταγμα για να τα νομιμοποιήσει, το μάθαμε. Ακολούθησε το φιάσκο με τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν, καθώς κανένα σοβαρό Πανεπιστήμιο δεν κατέθεσε φάκελο, παρά μόνον τα ήδη συνεργαζόμενα με τα ντόπια κολλέγια».

«Αυτή είναι η αριστεία και η αξιοκρατία του κ. Μητσοτάκη: όποιος έχει χρήματα μπορεί να αγοράζει αυτό που θέλει, ακόμα κι αν πρόκειται για τίτλο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης», καταλήγει στη δήλωσή της η κ. Γκαρά.