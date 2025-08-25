Ο Αλ. Τσίπρας επιλέγει να μην ακολουθήσει το Μαξίμου στον λεκτικό κατήφορο

Ο πρώην πρωθυπουργός επιστρέφει τη συζήτηση στην πολιτική, τη στιγμή που το Μαξίμου εξαπολύει ύβρεις εναντίον του...

Σε ιδιαίτερα δυσχερή θέση βρίσκεται το Μαξίμου και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Βυθισμένη μέσα στα συνεχή σκάνδαλα και με την ακρίβεια να χτυπάει «κόκκινο» (γονατίζοντας νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις) η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας βιώνει την έντονη δυσαρέσκεια της κοινωνίας και ανησυχεί εύλογα για τη διατήρηση της εξουσίας της.

Ενδεχομένως, το μόνο που κρατά πλέον την κυβέρνηση Μητσοτάκη όρθια στη θέση της είναι το γεγονός ότι η αντιπολίτευση είναι κατακερματισμένη και ότι μέχρι στιγμής –όπως καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις– δεν υπάρχει το αντίπαλο δέος απέναντι στον σημερινό πρωθυπουργό.

Ωστόσο, το Μαξίμου διακρίνει μια πιθανή απειλή απώλειας εξουσίας στο πρόσωπο του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα. Ο τελευταίος φαίνεται ικανός να συγκεντρώσει ένα σημαντικό ποσοστό ψηφοφόρων, σε περίπτωση που προβεί στη δημιουργία νέου κόμματος: ένα ποσοστό που μπορεί να του εξασφαλίσει και τη νίκη στις επόμενες βουλευτικές εκλογές.

Η παραπάνω υπόθεση «τρομάζει» το Μαξίμου, το οποίο δεν διστάζει τον τελευταίο καιρό να εξαπολύει σφοδρές επιθέσεις κατά του πρώην πρωθυπουργού, σε προσωπικό επίπεδο, ακόμα και με μηδαμινές αφορμές.

Το Μαξίμου φτάνει ακόμα και στο όριο των χυδαίων επιθέσεων, επιχειρώντας να αποδομήσει τον Αλ. Τσίπρα στα μάτια της κοινωνίας. Μάλιστα, ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε για τον Αλ. Τσίπρα πως «εξαπάτησε τον λαό» και πως «ήταν κακός πρωθυπουργός και ήταν επίσης κακός αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης». Είπε επίσης ότι δεν θα επιτρέψει να παραχαραχθεί η πολιτική ιστορία, καθώς κατά τα λεγόμενά του, «όλοι ήξεραν τι συνέβη το 2015».

Η χυδαία επίθεση Μαρινάκη

Στο πλαίσιο αυτό, ήρθε και η πρωτοφανής επίθεση κατά του Αλ. Τσίπρα από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη, ο οποίος προέβη σε προκλητική πολιτική απρέπεια κατά του πρώην πρωθυπουργού. «Ο Τσίπρας συγκυβέρνησε με την ακροδεξιά, μόνο στους εγκληματίες λείπει», δήλωσε ο Π. Μαρινάκης, ξεπερνώντας προφανώς τα όρια του λεκτικού σεβασμού απέναντι σε πολιτικό αντίπαλο.

Ειδικότερα ο εκπρόσωπος του Μαξίμου συσχέτισε την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με… ποινικούς εγκληματίες, αναφέροντας ότι «οι μόνοι στους οποίους έχει λείψει ο κ. Τσίπρας είναι οι 17.000 βαρυποινίτες, οι βιαστές και οι εμπρηστές, η διακυβέρνηση του ήταν η ευτυχέστερη περίοδος για αυτούς» και ότι «έχασε στις εκλογές σε όλες τις κοινωνικές ομάδες, εκτός από τους έγκλειστους στις φυλακές». Από το στόμα, λοιπόν, του κυβερνητικού παράγοντα –που έχει δηλώσει ότι «Τσίπρα αν ζούσαμε στον εμφύλιο από εμένα θα "πήγαινες"»– βγήκαν ένα σωρό ύβρεις.

Η επίθεση του κυβερνητικού εκπροσώπου οδήγησε στον ΣΥΡΙΖΑ να σχολιάσει καυστικά: «Η σημερινή τοποθέτηση του κ. Μαρινάκη δίνει νέα διάσταση στον ορισμό του υπερθετικού βαθμού της χυδαιότητας και της τοξικότητας. Από σήμερα η κλιμάκωση θα είναι “χυδαίος → χυδαιότερος → Παύλος Μαρινάκης” και “τοξικός → τοξικότερος → Παύλος Μαρινάκης”».

Η επιστροφή στην πολιτική

Ωστόσο, ο πρώην πρωθυπουργός επιλέγει να μην ακολουθήσει την κυβέρνηση στον λεκτικό της κατήφορο. Διακρίνοντας τη δεινή θέση που βρίσκεται η κυβέρνηση Μητσοτάκη, επαναλαμβάνει τα ζοφερά στοιχεία που αφορούν στην καθημερινότητα (της πλειονότητας) των πολιτών.

Δεν είναι τυχαίο, λοιπόν, που ο Αλέξης Τσίπρας επέλεξε στην ανάρτηση - απάντησή του στο Μαξίμου, να παραθέσει τα εξής αποσπάσματα από τη συνέντευξή του στην εφημερίδα Le Monde:

⇒ Η τρέχουσα ανάπτυξη ωφελεί μόνο μία μειοψηφία. Σύμφωνα με τις τελευταίες έρευνες, που πραγματοποιήθηκαν στις αρχές του έτους, μόνο ένας στους πέντε Έλληνες ζει καλά, το 45% του πληθυσμού έχει οικονομικές δυσκολίες και το 35% είναι χρεωμένο.

⇒ Η Ελλάδα μπόρεσε να αναδιαρθρώσει το δημόσιο χρέος της, γεγονός που της επέτρεψε να βγει από το διεθνές πρόγραμμα τον Αύγουστο του 2018 και να ανακτήσει την οικονομική της αυτονομία... και να επωφεληθούμε από χαμηλά επιτόκια μέχρι το 2032.

⇒ Η κυβέρνησή μου επέλεξε να επιβαρύνει τους πλουσιότερους με το βάρος της λιτότητας και μείωσε τις ανισότητες. Υπό τη συντηρητική κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, που βρίσκεται στην εξουσία από το 2019, οι ανισότητες αυξάνονται. Μεταξύ 2015 και 2019, τα εισοδήματα του 10% των φτωχότερων αυξήθηκαν κατά 45%, ενώ μειώθηκαν κατά 2,7% για το 10% των πλουσιότερων. Αντίθετα, μεταξύ 2019 και 2023, τα εισοδήματα του 10% των φτωχότερων μειώθηκαν κατά 8,1%, ενώ τα εισοδήματα του 10% των πλουσιότερων αυξήθηκαν κατά 13%.

⇒ Έχουμε επιστρέψει σε μία γενικευμένη διαφθορά. Το σκάνδαλο των ευρωπαϊκών γεωργικών επιδοτήσεων που ξέσπασε πρόσφατα είναι αρκετά ενδεικτικό».

Με τον τρόπο αυτό, ο Αλέξης Τσίπρας ρίχνει το γάντι στην κυβέρνηση, καλώντας της η όποια αντιπαράθεση μεταξύ τους, να γίνει στο κυριότερο πεδίο που απασχολεί την κοινωνία – και στο οποίο το Μαξίμου γνωρίζει εξαρχής ότι δεν μπορεί να επικρατήσει...