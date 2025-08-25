Πυρά και από το ΚΚΕ στο ΠΑΣΟΚ για την πρωτοβουλία Ανδρουλάκη για την Παλαιστίνη

Τα βέλη του στα ΠΑΣΟΚ και τον Νίκο Ανδρουλάκη έστρεψε το ΚΚΕ με ανακοίνωσή του, με αφορμή την πρωτοβουλία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ να καταθέσει επιστολή στον πρόεδρο της Βουλή για την αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης.
Ο Περισσός αφήνει αιχμές στη Χαριλάου Τρικούπη για τη μη στήριξη της πρόσφατης κοινής δήλωσης των κοινοβουλευτικών ομάδων της αντιπολίτευσης προς την κυβέρνηση σχολιάζοντας χαρακτηριστικά πως το ΠΑΣΟΚ «τώρα ζητά να επαναληφθεί ένα ψήφισμα αντί να ασκηθεί η μέγιστη δυνατή πίεση προς την κυβέρνηση για να το εφαρμόσει».
Υπενθυμίζεται πως αιχμηρός ήταν και ο ΣΥΡΙΖΑ κατά του ΠΑΣΟΚ για την πρωτοβουλία του, ο οποίος μέσω πηγών κατηγορούσε τον κ. Ανδρουλάκη για μικροκομματικά παιχνίδια που όμως δεν χωρούν στο ζήτημα της Παλαιστίνης.
Αναλυτικά το σχόλιο του ΚΚΕ
Την ώρα που το κράτος-δολοφόνος του Ισραήλ θέτει σε εφαρμογή την τελική φάση του σχεδίου για την κατάληψη της Γάζας και την εκκένωσή της από τον παλαιστινιακό λαό, ο κ. Ανδρουλάκης ζητά "επικαιροποίηση και επιβεβαίωση" -αλήθεια για ποιο λόγο;- ενός ομόφωνου ψηφίσματος της Βουλής από το 2015 για το οποίο το μόνο που απαιτείται είναι να εφαρμοστεί άμεσα από την ελληνική κυβέρνηση ώστε να αναγνωριστεί επιτέλους το δικαίωμα του παλαιστινιακού λαού να έχει τη δική του πατρίδα, όπως διεκδικεί ο ελληνικός λαός με τις κινητοποιήσεις του.
Οι εξελίξεις είναι κρίσιμες κι αυτές δεν αντιμετωπίζονται με υπεκφυγές, αναμασώντας ουσιαστικά τον προκλητικό ισχυρισμό του "δικαιώματος στην αυτοάμυνα" του κατακτητή κι εξισώνοντας τον θύτη με το θύμα, όπως κάνει το ΠΑΣΟΚ και ο κ. Ανδρουλάκης, που ως γνωστόν με διάφορα προσχήματα δεν είχε στηρίξει την κοινή δήλωση των κοινοβουλευτικών ομάδων της αντιπολίτευσης προς την κυβέρνηση της ΝΔ, ενώ είχε ρίξει και "νερό στο μύλο" της κυβερνητικής προπαγάνδας, προσπαθώντας να κολλήσει τη ρετσινιά του "αντισημιτισμού" στις κινητοποιήσεις αλληλεγγύης στον λαό της Παλαιστίνης. Τώρα ζητά να επαναληφθεί ένα ψήφισμα αντί να ασκηθεί η μέγιστη δυνατή πίεση προς την κυβέρνηση για να το εφαρμόσει. Για ποιο λόγο το κάνει και ποιες σκοπιμότητες εξυπηρετεί ας το απαντήσουν οι ίδιοι, αν και τα προφανή δεν χρειάζονται πολλές εξηγήσεις...
Υ.Γ. Θυμίζουμε ότι ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, έχει από τις 21 Μαΐου καταθέσει επίκαιρη ερώτηση προς τον πρωθυπουργό για τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης σχετικά με την κατάσταση στη Γάζα και την άμεση εφαρμογή της ομόφωνης απόφασης της Ολομέλειας της ελληνικής Βουλής του 2015 για αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους στα σύνορα του 1967, με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ, η οποία με ευθύνη της κυβέρνησης δεν έχει συζητηθεί.
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας