Νέα Αριστερά: Ντροπή για τη δημοκρατία η στοχοποίηση των υπερασπιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Σταθερά σε ακροδεξιά μονοπάτια βαδίζει ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, ο οποίος δεν δίστασε να δηλώσει πρόσφατα ότι θα προβεί σε διαχειριστικό έλεγχο σε ΜΚΟ, εν είδει εκδίκησης για το έργο της υπεράσπισης των δικαιωμάτων των προσφύγων. Οι δηλώσεις Πλεύρη προκάλεσαν μάλιστα την αντίδραση της Μαίρη Λόλορ (ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ για τους Υπερασπιστές Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων), η οποία δεν έκυψε την ενόχλησή της για όσα είπε ο υπουργός.

Από την πλευρά της η Νέα Αριστερά τονίζει με ανακοίνωσή της ότι οι πρόσφατες δηλώσεις Πλεύρη «με τις οποίες απείλησε πάνω από 100 ανθρωπιστικές οργανώσεις με διαχειριστικούς ελέγχους επειδή υπερασπίζονται τα δικαιώματα των προσφύγων, συνιστούν επικίνδυνη διολίσθηση σε αυταρχικές πρακτικές. Δεν πρόκειται για "λογοδοσία", αλλά για ξεκάθαρη εκδικητική κίνηση απέναντι σε όσους επιμένουν να στέκονται δίπλα στους πιο αδύναμους. Δεν είναι τυχαίο ότι η ίδια η Ειδική Εισηγήτρια του ΟΗΕ για τους Υπερασπιστές Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Mary Lawlor εξέφρασε δημόσια την ανησυχία της, υπενθυμίζοντας στην κυβέρνηση ότι ο ρόλος της δεν είναι να τρομοκρατεί, αλλά να στηρίζει όσους μάχονται για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια».

Σημειώνεται ότι ο Άδωνις Γεωργιάδης έσπευσε να στηρίξει τον «φίλο» του Θ. Πλεύρη, δηλώνοντας «υπερήφανος» για όσα είπε ο υπουργός Μετανάστευσης.

Η Νέα Αριστερά σχολιάζει ότι «ακόμη πιο προβληματική είναι η τοποθέτηση του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος όχι μόνο κάλυψε τον κ. Πλεύρη, αλλά και χαρακτήρισε "τιμή" την κριτική της Ειδικής Εισηγήτριας του ΟΗΕ. Με δηλώσεις που μιλούν για «λαθρομετανάστευση ως παγκόσμια εγκληματική επιχείρηση» και για «ψευτοανθρωπισμούς που δεν μας αφορούν», ο κ. Γεωργιάδης νομιμοποιεί τον ακροδεξιό λόγο, ευτελίζει τον ΟΗΕ και επιχειρεί να μετατρέψει τη ρητορική μίσους σε επίσημη κρατική πολιτική. Αυτή δεν είναι στάση υπουργού δημοκρατικής χώρας· είναι επικίνδυνος εκτροχιασμός που στιγματίζει διεθνώς την Ελλάδα».

Το κόμμα της Νέας Αριστεράς υπογραμμίζει ότι «στέκεται αποφασιστικά στους δικηγόρους, στις οργανώσεις υπεράσπισης ανθρώπινων δικαιωμάτων, στους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες που δεν εγκαταλείπουν τους πρόσφυγες και τους μετανάστες, παρά τις απειλές. Υπερασπιζόμαστε το δικαίωμα στην προσφυγή στη Δικαιοσύνη, την ελευθερία του συνέρχεσθαι, την ίδια τη δημοκρατία. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη ακολουθεί τον δρόμο του ελληνικού Τραμπισμού: ποινικοποιεί την αλληλεγγύη, διώκει τους υπερασπιστές των δικαιωμάτων, χτίζει ένα καθεστώς φόβου. Απέναντι σε αυτή τη διολίσθηση, η κοινωνία οφείλει να υψώσει φωνή αντίστασης».