Εμφαση στις κοινωνικές συμμαχίες από Φάμελλο

Το προγραμματικό-διεκδικητικό πλαίσιο του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία στη Διεθνή Εκθεση Θεσσαλονίκης δεν επιφυλάσσει εκπλήξεις. Εκεί που ρίχνει μεγαλύτερο βάρος ο Σωκράτης Φάμελλος είναι στις κοινωνικές συμμαχίες.

Για τούτο και από την 1η Σεπτεμβρίου ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα έχει συναντήσεις με τους μεγάλους φορείς στην Αθήνα, με εξαίρεση ίσως την ΑΔΕΔΥ. Το κυβερνητικό νομοσχέδιο για το νέο πειθαρχικό των δημοσίων υπαλλήλων που εισέρχεται προς συζήτηση στη Βουλή την εβδομάδα αυτή επιβάλλει προφανώς άμεση συνάντηση.

Από τις 4 Σεπτεμβρίου όμως ο Σ. Φάμελλος ξεκινά συναντήσεις με τους φορείς της Θεσσαλονίκης, ενώ θα ακολουθήσει διήμερη περιοδεία στην Κεντρική Μακεδονία. Ο πρόεδρος του κόμματος θα είναι εξάλλου επικεφαλής του μπλοκ του ΣΥΡΙΖΑ στην πορεία της 6ης Σεπτεμβρίου, ενώ λίγες μέρες μετά (10 και 11) είναι το διήμερο του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. με την ομιλία στο Βελλίδειο και τη συνέντευξη Τύπου.

Επιπλέον: οι ήδη κατατεθειμένες προτάσεις νόμου και τροπολογίες βρίσκονται στον πυρήνα του προγραμματικού πλαισίου. Υπενθυμίζεται έτσι ότι στην πρώτη σύσκεψη που είχε γίνει στην Κουμουνδούρου με αντικείμενο τη ΔΕΘ πριν από δύο εβδομάδες η σχετική διαρροή αναφερόταν σε αιτήματα, όπως: αντιμετώπιση της ακρίβειας με βασικό μέτρο τη μείωση -και σε κάποια αγαθά ακόμα και μηδενισμό- του ΦΠΑ. Επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στους δημόσιους υπαλλήλους. Επαναφορά της 13ης σύνταξης, κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης και της προσωπικής διαφοράς για όλους τους συνταξιούχους.

Ενώ σε μια πιο πρόσφατη αναφορά ο γραμματέας του κόμματος, Στέργιος Καλπάκης, αναδείκνυε (την περασμένη Τετάρτη στο Open) το τρίπτυχο «αντιμετώπιση αισχροκέρδειας και σπάσιμο καρτέλ - μείωση έμμεσων φόρων - ενίσχυση εισοδημάτων».

Στο άκουσμα των προτάσεων Φάμελλου από το βήμα της ΔΕΘ μπορεί ωστόσο από τώρα να φαντασθεί κάποιος τον κυβερνητικό αντίλογο: «Πού θα βρείτε τα λεφτά;»

Επ’ αυτού η «Εφ.Συν.» απευθύνθηκε στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ., Νίκο Παππά, ο οποίος μας απάντησε με το… κομπιουτεράκι στο χέρι. Συγκεκριμένα, «η Ν.Δ. είχε 120 δισ. ευρώ διαθέσιμα -τα 70 δισ. από το Ταμείο Ανάκαμψης και το ΕΣΠΑ, 50 δισ. από δημόσιες δαπάνες- όμως, αντί να ενισχύσει και να προστατεύσει την κοινωνία, αντί να δώσει αναπτυξιακή ορμή στην οικονομία και να οικοδομήσει μηχανισμούς απορρόφησης των αναταραχών, επέτεινε τα προβλήματα:

● Ενας στους δύο πολίτες δεν πήγε διακοπές, ένας στους δύο δεν μπορεί να καλύψει τα έξοδα στέγης.

● 15% αυξήθηκε το ιδιωτικό χρέος από το 2019.

● 36 δισ. ευρώ έφτασε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου.

Την ίδια στιγμή:

● Το υπερπλεόνασμα του 2024 ήταν στα 6 δισ. – Του α 7μηνου του 2025 στα 4,3 δισ.

● Υπέρβαση υπήρξε και στα έσοδα από φόρους, αφού στο α' 7μηνο του 2025 εισπράχθηκαν 2,3 δισ. παραπάνω έσοδα από φόρους σε σχέση με τον στόχο (40,6 δισ. συνολικά τα έσοδα από φόρους)» σημειώνει ο Ν. Παππάς.