Αλέξης Τσίπρας: αυτός που θα... «ανοίξει» την 89η ΔΕΘ

Φέτος, την προηγούμενη ακριβώς μέρα, το κλείσιμο του συνεδρίου του Economist ανατέθηκε από τους διοργανωτές στον Αλέξη Τσίπρα. Σε μια ομιλία που -θέλοντας και μη- θα είναι ευθέως αντιπαραθετική με εκείνη του Κυριάκου Μητσοτάκη μία μέρα μετά. Οσο για την επιχειρηματολογία φιλοκυβερνητικών γραφίδων ότι στο ίδιο συνέδριο σε προηγούμενα τραπέζια θα μιλήσουν κάποιοι υπουργοί, είναι μάλλον ένας ισχυρισμός χωρίς ιδιαίτερη βαρύτητα.

Η φετινή πολιτική αντιπαράθεση στο πλαίσιο της Διεθνούς Εκθεσης Θεσσαλονίκης έχει μία ιδιομορφία: ξεκινά μία μέρα πριν! Δεν θα ξεκινήσει δηλαδή με την παραδοσιακή επίσκεψη του πρωθυπουργού στα περίπτερα της ΔΕΘ και το ίδιο βράδυ με την ομιλία του ενώπιον των εκπροσώπων των παραγωγικών φορέων στο Βελλίδειο.

Στο ερώτημα δε τι θα πει από το βήμα του συνεδρίου, πληροφορίες της «Εφ.Συν.» συντείνουν ότι δεν μπορεί να φύγει από το πλαίσιο που ο ίδιος είχε θέσει τον περασμένο Οκτώβριο στην ημερίδα του ομώνυμου Ινστιτούτου για την ακρίβεια και την ελληνική οικονομία. Τότε ο πρ. πρωθυπουργός μιλούσε για την ανάγκη ενός νέου εθνικού στόχου, που δεν είναι άλλος από τη σύγκλιση της οικονομίας αφενός, την αναστροφή της πορείας φτωχοποίησης αφετέρου. Προειδοποιούσε μάλιστα ότι η χώρα δεν έχει πάρει τη σωστή κατεύθυνση και, επί λέξει, «αν δεν αλλάξουμε πορεία, θα ξαναπέσουμε σε τοίχο».

Από τότε ούτε τα οικονομικά ούτε τα κοινωνικά δεδομένα έχουν αλλάξει δραματικά, αντιθέτως, όπως είχε την ευκαιρία να επισημάνει μέσω της συνέντευξής του στον Monde προχθές Πέμπτη, η ψαλίδα πλούσιων και φτωχών άνοιξε επί ημερών Μητσοτάκη (αντιθέτως είχε κλείσει με τη δική του κυβέρνηση, είπε ο Αλ. Τσίπρας).

Η παρουσία του στη ΔΕΘ είναι άμεσα συνδεδεμένη ασφαλώς με το πολιτικό μέλλον του. Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον συγκέντρωσε άλλωστε το σκέλος της συνέντευξης που αφορά τα επόμενα βήματά του: «Ηρθε η ώρα να αποκαλύψω την αλήθεια και να διορθώσω ορισμένους μύθους που κυκλοφορούν για το 2015. [...] Γι’ αυτό και γράφω ένα βιβλίο, το οποίο θα εκδοθεί μέχρι το τέλος του έτους» προανήγγειλε. Ερωτηθείς, δε, για το ενδεχόμενο ίδρυσης νέου κόμματος απάντησε ως εξής: «Προς το παρόν γράφω το βιβλίο μου. Δεν σκέφτομαι τίποτα άλλο». Και στο δεύτερο επ’ αυτού δημοσιογραφικό ερώτημα ανέφερε: «Ποτέ δεν διψούσα για εξουσία. Αλλά μου λείπει η ενεργός πολιτική και η επαφή με τους ψηφοφόρους». Απαντήσεις που τα λένε όλα μάλλον…

Στη σφαίρα λοιπόν του «προς το παρόν» του πρ. πρωθυπουργού ή, με τα λόγια ηγετικού στελέχους του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ., που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του στην επικοινωνία του με την «Εφ.Συν.», «ο Τσίπρας είναι ο… ελέφαντας στο δωμάτιο». Οπου δωμάτιο ο ΣΥΡΙΖΑ κατ’ αρχάς, αλλά κατ’ επέκταση όλος ο χώρος της Κεντροαριστεράς.

Από την πλευρά του πάντως το ίδιο στέλεχος υπενθύμιζε τη στάση υπέρ του Αλ. Τσίπρα που κράτησε η Κουμουνδούρου σε πλείστες περιστάσεις της τελευταίας περιόδου: δημοσιοποίηση πρακτικών από το Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών, επέτειος για τα επτά χρόνια εξόδου από τα μνημόνια -χαρακτηριστική εδώ ήταν η σύγκρουση Σδούκου και Ζαχαριάδη στο X- το πόρισμα Γκολντάμερ για τις πυρκαγιές, η κοινή διακήρυξη της νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ και της νεολαίας του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος της Βόρειας Μακεδονίας στα χνάρια της Συμφωνίας των Πρεσπών κ.ά. Αρα «ο φορέας της συλλογικής ιστορίας είναι ο ΣΥΡΙΖΑ» σημείωνε με έμφαση το ίδιο ηγετικό στέλεχος.