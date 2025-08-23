Τρίπτυχο του ΠΑΣΟΚ για τη ΔΕΘ

Η επίσκεψη του Νίκου Ανδρουλάκη στην πυρόπληκτη Αχαΐα προχθές, Πέμπτη, δεν ήταν η συνήθης περιοδεία αρχηγού αντιπολιτευτικού κόμματος σε περιοχή από όπου πέρασε προηγουμένως μια καταστροφή. Ηταν μια επίσκεψη ευθέως συνδεδεμένη με όσα θα πει από το βήμα της Διεθνούς Εκθεσης Θεσσαλονίκης σε τρεις εβδομάδες από σήμερα. Για το πώς δομείται ένα σοβαρό, αξιόπιστο κράτος που θα μπορεί να αντιμετωπίζει με επάρκεια τις έκτακτες συνθήκες. Ενα κράτος που θα το διέπει η διαφάνεια, με μέτωπο στις πελατειακές λογικές που κρατούν τη χώρα μας σε υστέρηση, σημειώνει μιλώντας στην «Εφ.Συν.» στενός συνεργάτης του προέδρου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής. Αίτημα που δεν είναι άσχετο από τη… βόμβα που θα πυροδοτήσει ενδεχομένως μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα η αξιωματική αντιπολίτευση.

Ο λόγος για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και την επαναφορά της πολύκροτης υπόθεσης στο Κοινοβούλιο. Για τον λόγο αυτό, μεθαύριο Δευτέρα ο Ν. Ανδρουλάκης θα έχει σύσκεψη με τα καθ’ ύλην αρμόδια στελέχη του κόμματος. Το δίλημμα, δε, νέα πρόταση για προανακριτική με τα υπάρχοντα ή με νέα στοιχεία, φαίνεται πως έχει ήδη απαντηθεί από τη Χαριλάου Τρικούπη. Ο κίνδυνος παραγραφής (στις 6 Οκτωβρίου) κατά το σκέλος που αφορά στον τ. υπουργό Μάκη Βορίδη δεν επιτρέπει στην αντιπολίτευση να έχει δεύτερες σκέψεις. Νέα πρόταση με τα υπάρχοντα στοιχεία, λοιπόν, πολλώ δε μάλλον που για τη μείζονα –και όχι μόνον– αντιπολίτευση, η αλήστου μνήμης κοινοβουλευτική διαδικασία με τις επιστολικές ψήφους είναι άκυρη.

Παράλληλα, βέβαια, με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, το βασικό project που θα τρέξει το ΠΑΣΟΚ το επόμενο διάστημα είναι αυτό της ΔΕΘ, πιο σωστά η πορεία με κατάληξη τη ΔΕΘ. Καμπάνια με τα πεπραγμένα της κυβέρνησης ανά τομέα («Μαύρη Βίβλος») θα είναι σε πλήρη εξέλιξη από τα επόμενα 24ωρα –κεφάλαιο της οποίας είναι, φυσικά, και ο ΟΠΕΚΕΠΕ– με έμφαση σε δύο θέματα: Θεσμοί και Κοινωνία – για το δεύτερο, επιμέρους κεφάλαια θα αφορούν την ακρίβεια, τα καρτέλ ενέργειας, το ιδιωτικό χρέος.

Η κορύφωση δεν είναι άλλη, βέβαια, από την παρουσίαση του κυβερνητικού προγράμματος του κόμματος στη ΔΕΘ («Ασπρη Βίβλος»), με προτάσεις για το κράτος δικαίου, το κοινωνικό κράτος και με μέριμνα για όλους: συνταξιούχους και αγρότες, δημόσιους υπαλλήλους και κόσμο της εργασίας, μικρομεσαίους επιχειρηματίες. Η αποκατάσταση των αδικιών της μνημονιακής περιόδου είναι στην ατζέντα Ανδρουλάκη – κι εδώ η επιστροφή του 13ου μισθού στους υπαλλήλους του Δημοσίου είναι απλώς η αφετηρία όλων όσα πρέπει να διορθωθούν στο μέλλον, σημειώνει στέλεχος με γνώση της «πράσινης» ατζέντας.

Χαρακτηριστικό πάντως της δουλειάς που έχει προηγηθεί είναι το γεγονός ότι έχουν συγκεντρωθεί προτάσεις-εισηγήσεις από τους τομείς του κόμματος που υπερβαίνουν τις 1.000 (!) σελίδες, που θα πρέπει βέβαια να συμπυκνωθούν σε ένα πρόγραμμα 50 σελίδων, το οποίο και θα διανεμηθεί εν τέλει.

Κλείσιμο με την 3η του Σεπτέμβρη. Εκτός από τον παραδοσιακό χαρακτήρα της, φέτος θα δοθεί έμφαση στο δημογραφικό πρόβλημα: κατά πληροφορίες, το ΠΑΣΟΚ θα προτείνει εκείνη την ημέρα περί τα 50 μέτρα ανάσχεσης του δημογραφικού – και η περιφερειακή ανάπτυξη είναι ένα από αυτά.

Ολα τα παραπάνω έχουν, όμως, έναν κοινό παρονομαστή: την πολιτική αλλαγή που χρειάζεται ο τόπος και που μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να φέρει, όπως τα στελέχη του πιστεύουν. Σε μια χρονιά που μπορεί να επιφυλάσσει πολλές εκπλήξεις, σε μια χρονιά προπομπό του εκλογικού (;) 2026.