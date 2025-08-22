Κόντρα Τσακαλώτου - Πολάκη έφερε η συνέντευξη Τσίπρα στη Le Monde

Αναζωπύρωση σε παλιές κόντρες στο χώρο της προοδευτικής αντιπολίτευσης και του άλλοτε ενιαίου ΣΥΡΙΖΑ.

Αιτία για να αναζωπυρωθούν… παλιές κόντρες στο χώρο της προοδευτικής αντιπολίτευσης και του άλλοτε ενιαίου ΣΥΡΙΖΑ, έγιναν οι δηλώσεις του πρώην πρωθυπουργού στο πλαίσιο της συνέντευξης την οποία παραχώρησε στη Γαλλική Εφημερίδα Le monde, και ιδιαίτερα τα όσα είπε σχετικά με την οικονομική πολιτική.

Αναφερόμενος στα ρηθέντα Τσίπρα ο πρώην υπουργός Οικονομικών και νυν βουλευτής της Νέας Αριστεράς Ευκλείδης Τσακαλώτος σχολίασε σε ανάρτησή του:

«Διαβάζοντας τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα μου γεννήθηκαν κάποιες απορίες.

Ο Αλέξης Τσίπρας που εκθειάζει την οικονομική πολιτική 2015-2019 είναι ο ίδιος Αλέξης Τσίπρας που στην αντιπολίτευση μετά το 2019 ζητούσε αποσύνδεση από την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και από τα πρόσωπα που συμμετείχαν στη διαμόρφωσή της; Είναι ο ίδιος Αλέξης Τσίπρας που επέτρεψε, αν δεν το ενθάρρυνε, μετά το 2019, το αντιΣΥΡΙΖΑ μέτωπο να εισέλθει εντός ΣΥΡΙΖΑ (με συνεχή δημόσια κριτική από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ για υπερβολικά πλεονάσματα, ζημιά στη μεσαία τάξη, υπερβολικό μαξιλάρι κλπ) ;

Μήπως είναι καλύτερο να γίνει προσπάθεια να προσεγγιστεί η αλήθεια, όσο δύσκολο και να είναι αυτό, παρά να έχουμε παράλληλες αλήθειες»;

Η ανάρτηση Τσακαλώτου συζητήθηκε ιδιαίτερα και προκάλεσε αρκετές αντιδράσεις. Ιδιαίτερα έντονη ήταν εκείνη του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην υποψηφίου προέδρου Παύλου Πολάκη, ο οποίος με τη σειρά του, είπε στον κ. Τσακαλώτο:

«Ευκλείδη προκαλείς αλλά δεν έχω πολλή όρεξη σήμερα. Όμως δυο φωνήεντα θα σ’ τα πω:

Πρώτον, όσον αφορά το “Αντισύριζα που μπήκε μες στο Σύριζα” εσύ δεν ήσουν που έλεγες να μην λέμε απατεώνα το Μητσοτάκη και ταυτόχρονα έκανες κριτική σε Ακριβοπούλου – Καψώχα την ίδια στιγμή που ο Μητσοτάκης διόριζε το διευθυντή του το Ζούλα πρόεδρο στην ΕΡΤ;

Δεύτερον: Αλίμονο να υπερασπίζαμε μνημονιακές πολιτικές μετά την έξοδο από τα μνημόνια!! Σε εμάς το DNA δεν άλλαξε για να πάθουμε τέτοια ζημιά!

Τρίτον: Αλήθεια γιατί είχατε αποκρύψει ως οικονομικό επιτελείο μέχρι το Μάρτη του 2019 που το ξεφούρνισε ο Χουλιαράκης πως το πλεόνασμα είχε φτάσει στα 37 δις; Φοβόσασταν μην δεν αφήσουμε να μαζευτεί τόσο, προχωρώντας σε ελαφρύνσεις από τον Οκτώβρη του 2018; Που ήταν το πλεόνασμα όπως αποδείχτηκε μετά, περίπου 30 δις, και ΕΦΤΑΝΕ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΣΕΥΕ.

Τέταρτον: Αλήθεια σήμερα συμφωνείς με 6,4 δις ΥΠΕΡ-πλεόνασμα ή λες πως πρέπει ΑΜΕΣΑ να δοθεί 13ος-14ος μισθός και 13η σύνταξη (4 δις πραγματικό κόστος) ; Και τα υπόλοιπα 2,4 να δοθούν για απόκτηση πλειοψηφικού πακέτου στη ΔΕΗ και σε αύξηση της συμμέτοχης του Δημοσίου στην Εθνική (με νόμο εννοείται) ; Για πες;

Πέμπτον γιατί έχουμε και δουλειές: Συμφωνείς να καταργηθεί η ΑΑΔΕ και να επανέλθει ο έλεγχος των φόρων στο Υπουργείο Οικονομικών, στο ΣΔΟΕ και στις εφορίες;

Άντε γιατι η αριστεροσύνη σας στα πραγματικά ΕΠΙΔΙΚΑ είναι τύπου "σφυρίξτε κλέφτικα" ενω στα ακίνδυνα τύπου "δικαιωματικά" κάνετε σαν τζιτζίκια τον Αύγουστο»!