Παρασκευή, 22 Αυγούστου, 2025
kinima_dimokratias
Κίνημα Δημοκρατίας

Κίνημα Δημοκρατίας για τη γυναικοκτονία στο Βόλο: Η κοινωνία φωνάζει ως εδώ

ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ
efsyn.gr
Ανακοίνωση του Κινήματος Δημοκρατίας για τη γυναικοκτονία στον Βόλο.

Το Κίνημα Δημοκρατίας, σε ανακοίνωσή του για τη νέα γυναικοκτονία στο Βόλο, υπενθυμίζει πως έχει ήδη καταθέσει στη Βουλή ολοκληρωμένο νομοσχέδιο για τη γυναικοκτονία και την έμφυλη βία, το οποίο «δεν είναι απλώς αναγκαίο, αλλά ζήτημα ζωής και θανάτου». 

«Δεν είναι "οικογενειακές τραγωδίες". Είναι δολοφονίες. Είναι γυναικοκτονίες. Είναι η απόλυτη κατάρρευση μιας Πολιτείας που δεν προστατεύει τις πιο ευάλωτες», υπογραμμίζει το Κίνημα Δημοκρατίας, επισημαίνοντας πως «η ευθύνη πια βαραίνει το πολιτικό σύστημα».

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Κινήματος Δημοκρατίας:

Στον Βόλο, ένας 40χρονος άνδρας δολοφόνησε με μαχαίρι τη 36χρονη σύζυγό του, μητέρα τεσσάρων παιδιών, μπροστά στα ίδια τους τα παιδιά. Ένα από αυτά είπε στην αστυνομία το αδιανόητο:
«Είδα τον μπαμπά να καρφώνει τη μαμά με μαχαίρι».

Αυτή η φράση θα έπρεπε να ντροπιάσει κάθε θεσμό. Κάθε πολιτικό. Κάθε κόμμα που για χρόνια σιωπά, αναβάλλει και αρκείται σε «ευχές» μετά από κάθε δολοφονία.

Δεν είναι «οικογενειακές τραγωδίες». Είναι δολοφονίες. Είναι γυναικοκτονίες. Είναι η απόλυτη κατάρρευση μιας Πολιτείας που δεν προστατεύει τις πιο ευάλωτες.

Το Κίνημα Δημοκρατίας έχει ήδη καταθέσει στη Βουλή ολοκληρωμένο νομοσχέδιο για τη Γυναικοκτονία και την Έμφυλη Βία. Ένα σχέδιο που δεν είναι απλώς «αναγκαίο», αλλά ζήτημα ζωής και θανάτου:

Ρητή αναγνώριση της γυναικοκτονίας ως αυτοτελούς εγκλήματος.

Υποχρεωτική απομάκρυνση του δράστη κάθε περιστατικού έμφυλης βίας, με ηλεκτρονική επιτήρηση.

Δωρεάν νομική στήριξη και πραγματικά μέτρα προστασίας για τα θύματα.

Οικονομική και ψυχολογική στήριξη για τα παιδιά που μένουν πίσω.

Πειθαρχικές και ποινικές ευθύνες για τους λειτουργούς που αδιαφορούν.

Η ευθύνη πια βαραίνει το πολιτικό σύστημα. Όποιος δεν το στηρίξει, ας έχει το θάρρος να κοιτάξει στα μάτια τα παιδιά που ψιθυρίζουν: «Ο μπαμπάς σκότωσε τη μαμά».

Κάθε νέα γυναικοκτονία δεν είναι μόνο έγκλημα του δράστη. Είναι και έγκλημα της αδράνειας.

Απευθυνόμαστε σε όλα τα κόμματα, σε κάθε πολιτικό, σε κάθε πολίτη.

Η κοινωνία φωνάζει: Ως εδώ.

TAGS
Κίνημα Δημοκρατίας για τη γυναικοκτονία στο Βόλο: Η κοινωνία φωνάζει ως εδώ

