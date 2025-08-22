Νέα Αριστερά: «Η μνήμη των θυμάτων δεν μπορεί να τιμάται με λόγια συμπόνιας μόνο»

Ανακοίνωση Γραφείου Τύπου Νέας Αριστεράς για τη γυναικοκτονία στο Βόλο

Η στυγερή δολοφονία της 36χρονης γυναίκας στον Βόλο, μπροστά στα μάτια των παιδιών της, συγκλονίζει και ταυτόχρονα μας υπενθυμίζει την πιο σκοτεινή όψη της πατριαρχικής βίας. Δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό.

Η Νέα Αριστερά στέκεται δίπλα στις γυναίκες και απαιτεί την άμεση νομική κατοχύρωση του όρου «γυναικοκτονία» στο ελληνικό δίκαιο. Όσο η Πολιτεία συνεχίζει να αντιμετωπίζει αυτά τα εγκλήματα σαν «οικογενειακές τραγωδίες» ή «ανθρωποκτονίες εν βρασμώ ψυχής», παραμένει συνένοχη στη διαιώνιση της βίας.

Η συστηματική εξόντωση γυναικών από τους συντρόφους, τους συζύγους ή τους πρώην τους δεν είναι ατομικές παρεκτροπές· είναι συλλογικό κοινωνικό έγκλημα που πηγάζει από σχέσεις εξουσίας, ανισότητες και την πατριαρχική κουλτούρα.

Καλούμε την κυβέρνηση να προχωρήσει χωρίς άλλη καθυστέρηση στη νομική αναγνώριση της γυναικοκτονίας.

Η μνήμη των θυμάτων δεν μπορεί να τιμάται με λόγια συμπόνιας μόνο. Απαιτείται πολιτική βούληση και θεσμική τομή άμεσα.