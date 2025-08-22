Αθήνα, 34°C
Παρασκευή, 22 Αυγούστου, 2025
nea aristera
EUROKINISSI/ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ

Νέα Αριστερά: «Η μνήμη των θυμάτων δεν μπορεί να τιμάται με λόγια συμπόνιας μόνο»

ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ
efsyn.gr
Ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς για τη γυναικοκτονία στον Βόλο.

Για τη γυναικοκτονία της 36χρονης στον Βόλο έβγαλε ανακοίνωση η Νέα Αριστερά, στην οποία καλεί την κυβέρνηση να προχωρήσει «χωρίς άλλη καθυστέρηση» σε νομική αναγνώριση του όρου «γυναικοκτονία», επισημαίνοντας πως «η μνήμη των θυμάτων δεν μπορεί να τιμάται με λόγια συμπόνιας μόνο».

«Η συστηματική εξόντωση γυναικών από συντρόφους, συζύγους ή πρώην», υπενθυμίζει η Νέα Αριστερά, «δεν είναι ατομικές παρεκτροπές, είναι συλλογικό κοινωνικό έγκλημα που πηγάζει από σχέσεις εξουσίας».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς:

Ανακοίνωση Γραφείου Τύπου Νέας Αριστεράς για τη γυναικοκτονία στο Βόλο

Η στυγερή δολοφονία της 36χρονης γυναίκας στον Βόλο, μπροστά στα μάτια των παιδιών της, συγκλονίζει και ταυτόχρονα μας υπενθυμίζει την πιο σκοτεινή όψη της πατριαρχικής βίας. Δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό.

Η Νέα Αριστερά στέκεται δίπλα στις γυναίκες και απαιτεί την άμεση νομική κατοχύρωση του όρου «γυναικοκτονία» στο ελληνικό δίκαιο. Όσο η Πολιτεία συνεχίζει να αντιμετωπίζει αυτά τα εγκλήματα σαν «οικογενειακές τραγωδίες» ή «ανθρωποκτονίες εν βρασμώ ψυχής», παραμένει συνένοχη στη διαιώνιση της βίας.

Η συστηματική εξόντωση γυναικών από τους συντρόφους, τους συζύγους ή τους πρώην τους δεν είναι ατομικές παρεκτροπές· είναι συλλογικό κοινωνικό έγκλημα που πηγάζει από σχέσεις εξουσίας, ανισότητες και την πατριαρχική κουλτούρα.

Καλούμε την κυβέρνηση να προχωρήσει χωρίς άλλη καθυστέρηση στη νομική αναγνώριση της γυναικοκτονίας.
Η μνήμη των θυμάτων δεν μπορεί να τιμάται με λόγια συμπόνιας μόνο. Απαιτείται πολιτική βούληση και θεσμική τομή άμεσα.

