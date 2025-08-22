Αθήνα, 34°C
Αθήνα
Αίθριος καιρός
34°C
36.9° 32.2°
4 BF
39%
Θεσσαλονίκη
Αραιές νεφώσεις
35°C
36.6° 33.3°
2 BF
44%
Πάτρα
Ελαφρές νεφώσεις
33°C
32.7° 32.0°
3 BF
82%
Ιωάννινα
Ελαφρές νεφώσεις
28°C
27.9° 27.9°
4 BF
51%
Αλεξανδρούπολη
Αίθριος καιρός
31°C
30.9° 30.9°
4 BF
45%
Βέροια
Αραιές νεφώσεις
32°C
32.1° 32.1°
4 BF
54%
Κοζάνη
Αίθριος καιρός
31°C
31.4° 31.4°
4 BF
20%
Αγρίνιο
Αίθριος καιρός
33°C
33.2° 33.2°
3 BF
50%
Ηράκλειο
Αίθριος καιρός
33°C
36.6° 32.8°
1 BF
38%
Μυτιλήνη
Αίθριος καιρός
35°C
34.9° 34.9°
4 BF
28%
Ερμούπολη
Αίθριος καιρός
35°C
35.4° 35.4°
2 BF
31%
Σκόπελος
Αίθριος καιρός
31°C
30.7° 29.3°
3 BF
55%
Κεφαλονιά
Ελαφρές νεφώσεις
30°C
29.9° 29.9°
2 BF
74%
Λάρισα
Σποραδικές νεφώσεις
37°C
36.9° 36.9°
4 BF
25%
Λαμία
Αίθριος καιρός
39°C
38.8° 38.8°
4 BF
21%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
32°C
31.8° 31.6°
5 BF
48%
Χαλκίδα
Αίθριος καιρός
39°C
39.4° 38.8°
5 BF
12%
Καβάλα
Ελαφρές νεφώσεις
28°C
28.3° 27.7°
3 BF
76%
Κατερίνη
Αραιές νεφώσεις
28°C
28.6° 28.1°
3 BF
80%
Καστοριά
Σποραδικές νεφώσεις
29°C
29.1° 29.1°
4 BF
36%
ΜΕΝΟΥ
Παρασκευή, 22 Αυγούστου, 2025
syriza
ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI

ΣΥΡΙΖΑ για τη νέα γυναικοκτονία: Χρειαζόνται ενέργειες πρόληψης της έμφυλης βίας

ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ
efsyn.gr
Ανακοίνωση για τη γυναικοκτονία στον Βόλο.

Με αφορμή ακόμη μια γυναικοκτονία μέσα στην ίδια εβδομάδα, αυτή τη φορά στον Βόλο, ο ΣΥΡΙΖΑ επιτίθεται στον πρωθυπουργό που αρνείται πεισματικά να αναγνωρίσει νομικά τον όρο και να οργανώσει ένα ουσιώδες πλαίσιο προστασίας και υποστήριξης των γυναικών, υπενθυμίζοντας πως «είναι ήδη αργά».

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ:

Ακόμα μια γυναικοκτονία, στον Βόλο αυτή τη φορά. Ακόμα ένα θύμα στον μακρύ κατάλογο της έμφυλης βίας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αρνείται πεισματικά να προβεί στην νομική αναγνώριση του όρου, αρνείται πεισματικά να ακούσει τους ειδικούς οργανώνοντας ένα ουσιώδες πλαίσιο προστασίας και υποστήριξης των γυναικών.

Χρειάζεται πολιτική βούληση και ισχυρό κράτος πρόνοιας για να δημιουργηθεί ένα πλέγμα επαγρύπνησης και ενεργειών πρόληψης της έμφυλης βίας. Για να μη θρηνήσουμε άλλα θύματα. Είναι ήδη αργά.

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
ΣΥΡΙΖΑ για τη νέα γυναικοκτονία: Χρειαζόνται ενέργειες πρόληψης της έμφυλης βίας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual