ΣΥΡΙΖΑ για τη νέα γυναικοκτονία: Χρειαζόνται ενέργειες πρόληψης της έμφυλης βίας

Με αφορμή ακόμη μια γυναικοκτονία μέσα στην ίδια εβδομάδα, αυτή τη φορά στον Βόλο, ο ΣΥΡΙΖΑ επιτίθεται στον πρωθυπουργό που αρνείται πεισματικά να αναγνωρίσει νομικά τον όρο και να οργανώσει ένα ουσιώδες πλαίσιο προστασίας και υποστήριξης των γυναικών, υπενθυμίζοντας πως «είναι ήδη αργά».
Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ:
Ακόμα μια γυναικοκτονία, στον Βόλο αυτή τη φορά. Ακόμα ένα θύμα στον μακρύ κατάλογο της έμφυλης βίας.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αρνείται πεισματικά να προβεί στην νομική αναγνώριση του όρου, αρνείται πεισματικά να ακούσει τους ειδικούς οργανώνοντας ένα ουσιώδες πλαίσιο προστασίας και υποστήριξης των γυναικών.
Χρειάζεται πολιτική βούληση και ισχυρό κράτος πρόνοιας για να δημιουργηθεί ένα πλέγμα επαγρύπνησης και ενεργειών πρόληψης της έμφυλης βίας. Για να μη θρηνήσουμε άλλα θύματα. Είναι ήδη αργά.
