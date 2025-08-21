Πηγές της Νε.Αρ.: Έχουμε καλέσει επανειλημμένα την κυβέρνηση να παρέμβει υπέρ της Γάζας

«Ο πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης δεν έχει βρει ούτε λέξη για να καταδικάσει τη νέα φάση της ισραηλινής επιθετικότητας».

Στο πλαίσιο της κοινής πρωτοβουλίας της προοδευτικής αντιπολίτευσης για πίεση προς την ελληνική κυβέρνηση να ασκήσει στο διεθνές περιβάλλον, παρεμβάσεις υπέρ του λαού της Γάζας, πηγές της Νέας Αριστεράς επισήμαναν ότι η ανάρτηση του Αλέξη Χαρίτση, την Πέμπτη, για τις εξελίξεις στον πολύπαθο θύλακα, περιείχε μια έντονη αντικυβερνητική αιχμή: «Ο πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης δεν έχει βρει ούτε λέξη για να καταδικάσει τη νέα φάση της ισραηλινής επιθετικότητας. Ούτε βεβαίως ο υπουργός Εξωτερικών κ. Γεραπετρίτης, ούτε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Δένδιας. Η κυβέρνηση […] ψελλίζει ότι στηρίζει τη λύση των δυο κρατών. Την ίδια στιγμή, όμως, σιωπά στην εισβολή, στην κατοχή και στον εποικισμό που de facto την ακυρώνουν».

Οι ίδιες πηγές της Πατησίων ανέφεραν ότι ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς καλώντας για την επιβολή κυρώσεων στο κράτος του Ισραήλ προχώρησε σε πολύ συγκεκριμένες προτάσεις και σημείωσαν:

«Άμεση διακοπή όλων των στρατιωτικών και αμυντικών συνεργασιών με το Ισραήλ.

Εμπάργκο εισαγωγών σε εμπορικά και αγροτικά προϊόντα από το Ισραήλ.

Πάγωμα της έκδοσης νέων αδειών Golden Visa σε Ισραηλινούς πολίτες.

Πίεση για άμεση αναστολή της εμπορικής συνεργασίας μεταξύ ΕΕ και Ισραήλ.

Πίεση για διακοπή της συμμετοχής του Ισραήλ σε αθλητικές και πολιτιστικές διοργανώσεις.

Δεν είναι η πρώτη φορά. Υπενθυμίζουμε ότι ο Αλέξης Χαρίτσης ήταν ο πρώτος πολιτικός αρχηγός που έκανε λόγο για την επιβολή κυρώσεων στο Ισραήλ από το βήμα της Βουλής και στη συνέχεια επέμενε στη συμπερίληψή τους στο κοινό κείμενο των 4 κομμάτων της αντιπολίτευσης (ΣΥΡΙΖΑ-ΚΚΕ-Πλεύση Ελευθερίας και Νέα Αριστερά) τον Μάιο του 2025.

Οι κυρώσεις είναι ο μόνος τρόπος αυτή τη στιγμή να μπει φρένο στην ισοπέδωση της Γάζας, και η ελληνική κυβέρνηση οφείλει από τώρα να ξεκαθαρίσει τη στάση της χώρας μας στην κρίσιμη σύνοδο του ΟΗΕ».

Στο ερώτημα ποια είναι τα επόμενα βήματα, συνεργάτης του Αλέξη Χαρίτση ξεκαθάρισε ότι η Νέα Αριστερά «θα βρεθεί ολόψυχα στις διαδηλώσεις της Κυριακής 24 Αυγούστου, συμμετέχει ενεργά στο εγχείρημα Global Sumud Flotilla για το σπάσιμο του ναυτικού αποκλεισμού της Γάζας, και προφανώς θα συνεργαστεί εντός και εκτός βουλής σε κάθε πρωτοβουλία που έχει ως στόχο τη σωτηρία της Γάζας και την επιβολή κυρώσεων στο κράτος του Ισραήλ».