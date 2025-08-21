Αθήνα, 29°C
Αθήνα
Αίθριος καιρός
29°C
29.5° 26.5°
2 BF
51%
Θεσσαλονίκη
Αίθριος καιρός
27°C
27.6° 24.9°
2 BF
67%
Πάτρα
Αίθριος καιρός
28°C
27.7° 26.0°
2 BF
73%
Ιωάννινα
Αίθριος καιρός
25°C
24.9° 24.9°
1 BF
57%
Αλεξανδρούπολη
Αίθριος καιρός
24°C
23.9° 23.9°
0 BF
73%
Βέροια
Αίθριος καιρός
26°C
26.5° 26.5°
1 BF
70%
Κοζάνη
Αίθριος καιρός
23°C
23.4° 23.4°
1 BF
57%
Αγρίνιο
Αίθριος καιρός
27°C
26.8° 26.8°
1 BF
65%
Ηράκλειο
Αίθριος καιρός
26°C
27.2° 25.8°
1 BF
72%
Μυτιλήνη
Αίθριος καιρός
29°C
28.9° 28.9°
3 BF
45%
Ερμούπολη
Αίθριος καιρός
28°C
28.4° 28.4°
1 BF
42%
Σκόπελος
Αίθριος καιρός
27°C
28.2° 26.7°
3 BF
65%
Κεφαλονιά
Ελαφρές νεφώσεις
27°C
26.9° 26.9°
0 BF
83%
Λάρισα
Αίθριος καιρός
26°C
25.9° 25.9°
3 BF
69%
Λαμία
Αίθριος καιρός
29°C
28.8° 28.8°
0 BF
65%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
28°C
27.8° 27.7°
3 BF
63%
Χαλκίδα
Αίθριος καιρός
30°C
29.8° 28.8°
0 BF
34%
Καβάλα
Αίθριος καιρός
27°C
26.6° 22.3°
2 BF
60%
Κατερίνη
Σποραδικές νεφώσεις
25°C
24.7° 24.7°
1 BF
88%
Καστοριά
Αίθριος καιρός
22°C
22.2° 22.2°
2 BF
45%
ΜΕΝΟΥ
Πέμπτη, 21 Αυγούστου, 2025
nea-aristera
eurokinissi

Πηγές της Νε.Αρ.: Έχουμε καλέσει επανειλημμένα την κυβέρνηση να παρέμβει υπέρ της Γάζας

ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ
efsyn.gr
«Ο πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης δεν έχει βρει ούτε λέξη για να καταδικάσει τη νέα φάση της ισραηλινής επιθετικότητας».

Στο πλαίσιο της κοινής πρωτοβουλίας της προοδευτικής αντιπολίτευσης για πίεση προς την ελληνική κυβέρνηση να ασκήσει στο διεθνές περιβάλλον, παρεμβάσεις υπέρ του λαού της Γάζας, πηγές της Νέας Αριστεράς επισήμαναν ότι η ανάρτηση του Αλέξη Χαρίτση, την Πέμπτη, για τις εξελίξεις στον πολύπαθο θύλακα, περιείχε μια έντονη αντικυβερνητική αιχμή: «Ο πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης δεν έχει βρει ούτε λέξη για να καταδικάσει τη νέα φάση της ισραηλινής επιθετικότητας. Ούτε βεβαίως ο υπουργός Εξωτερικών κ. Γεραπετρίτης, ούτε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Δένδιας. Η κυβέρνηση […] ψελλίζει ότι στηρίζει τη λύση των δυο κρατών. Την ίδια στιγμή, όμως, σιωπά στην εισβολή, στην κατοχή και στον εποικισμό που de facto την ακυρώνουν».

Οι ίδιες πηγές της Πατησίων ανέφεραν ότι ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς καλώντας για την επιβολή κυρώσεων στο κράτος του Ισραήλ προχώρησε σε πολύ συγκεκριμένες προτάσεις και σημείωσαν:

  • «Άμεση διακοπή όλων των στρατιωτικών και αμυντικών συνεργασιών με το Ισραήλ.
  • Εμπάργκο εισαγωγών σε εμπορικά και αγροτικά προϊόντα από το Ισραήλ.
  • Πάγωμα της έκδοσης νέων αδειών Golden Visa σε Ισραηλινούς πολίτες.
  • Πίεση για άμεση αναστολή της εμπορικής συνεργασίας μεταξύ ΕΕ και Ισραήλ.
  • Πίεση για διακοπή της συμμετοχής του Ισραήλ σε αθλητικές και πολιτιστικές διοργανώσεις.

Δεν είναι η πρώτη φορά. Υπενθυμίζουμε ότι ο Αλέξης Χαρίτσης ήταν ο πρώτος πολιτικός αρχηγός που έκανε λόγο για την επιβολή κυρώσεων στο Ισραήλ από το βήμα της Βουλής και στη συνέχεια επέμενε στη συμπερίληψή τους στο κοινό κείμενο των 4 κομμάτων της αντιπολίτευσης (ΣΥΡΙΖΑ-ΚΚΕ-Πλεύση Ελευθερίας και Νέα Αριστερά) τον Μάιο του 2025.

Οι κυρώσεις είναι ο μόνος τρόπος αυτή τη στιγμή να μπει φρένο στην ισοπέδωση της Γάζας, και η ελληνική κυβέρνηση οφείλει από τώρα να ξεκαθαρίσει τη στάση της χώρας μας στην κρίσιμη σύνοδο του ΟΗΕ».

Στο ερώτημα ποια είναι τα επόμενα βήματα, συνεργάτης του Αλέξη Χαρίτση ξεκαθάρισε ότι η Νέα Αριστερά «θα βρεθεί ολόψυχα στις διαδηλώσεις της Κυριακής 24 Αυγούστου, συμμετέχει ενεργά στο εγχείρημα Global Sumud Flotilla για το σπάσιμο του ναυτικού αποκλεισμού της Γάζας, και προφανώς θα συνεργαστεί εντός και εκτός βουλής σε κάθε πρωτοβουλία που έχει ως στόχο τη σωτηρία της Γάζας και την επιβολή κυρώσεων στο κράτος του Ισραήλ».

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Πηγές της Νε.Αρ.: Έχουμε καλέσει επανειλημμένα την κυβέρνηση να παρέμβει υπέρ της Γάζας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual