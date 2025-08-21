ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ εναντίον της κυβέρνησης για τις φωτιές στη Πάτρα

Οι πρόεδροι των ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Ανδρουλάκης και Σωκράτης Φάμελλος, μετέβησαν στις πυρόπληκτες περιοχές της Αχαϊας και από εκεί επιτέθηκαν στην κυβέρνηση για την τυχοδιωκτική αντιμετώπιση των πυρκαγιών και τις μεγάλες ελλείψεις στο πυροσβεστικό σώμα.

Η επιθετική ρητορική των δύο μεγαλύτερων κομμάτων της αντιπολίτευσης, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, κλιμακώθηκε τη Πέμπτη, με τους αρχηγούς Νίκο Ανδρουλάκη και Σωκράτη Φάμελλο μαζί με τα επιτελεία τους, να επισκέπτονται τους πυρόπληκτους της Αχαϊας. Ταυτόχρονα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ συναντήθηκε με τον δήμαρχο της Πάτρας, Κώστα Πελετίδη, προκειμένου να ακούσει τα προβλήματα της δημοτικής Αρχής καθώς και τα αιτήματά της για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών και την αποκατάσταση των πληγέντων.

Τόσο το ΠΑΣΟΚ όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ, μέσω των αρχηγών τους, ανέδειξαν την αναποτελεσματικότητα της κυβέρνησης στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών στη χώρα μας για ακόμη ένα καλοκαίρι.

ΠΑΣΟΚ: Η αλαζονεία και η αναποτελεσματικότητα της κυβέρνησης της ΝΔ είναι εξοργιστική

«Η αλαζονεία και η αναποτελεσματικότητα της κυβέρνησης της ΝΔ είναι εξοργιστική», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, σε δηλώσεις που έκανε σήμερα το μεσημέρι στην Πάτρα, μετά την επίσκεψή του στον 1ο πυροσβεστικό σταθμό της Πάτρας, στο πλαίσιο της σημερινής περιοδείας του στις πληγείσες από τις φωτιές περιοχές της Αχαΐας.

Αναφερόμενος πάντα στην κυβέρνηση, την κατηγόρησε ότι «πανηγυρίζει, ενώ πριν την ολοκλήρωση της αντιπυρικής περιόδου έχουν καεί σχεδόν μισό εκατομμύριο στρέμματα και παράλληλα μπήκε ξανά φωτιά μέσα σε συνοικίες της τρίτης πόλης της χώρας».

Μάλιστα, κατηγορεί τη κυβέρνηση ότι απένταξε από το Ταμείο Ανάκαμψης τα 13 περιφερειακά κέντρα επιχειρήσεων πολιτικής προστασίας και ότι μετακύλισε τις ευθύνες για τη τραγική κατάσταση που βιώνει η πυρόσβεση στην έλλειψη εθελοντών. «Αυτό», όπως σημείωσε χαρακτηριστικά, «είναι η αλαζονεία της ΝΔ».

«Η χώρα μας», συνέχισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, «πρέπει να αποκτήσει σύγχρονους μηχανισμούς, που θα μπορούν να είναι αντάξιοι των σημερινών προκλήσεων, με επένδυση κυρίως στην πρόληψη, διότι είμαστε πολύ πίσω, με επένδυση στην καταστολή και βέβαια με σχέδια αποκατάστασης».

Μιλώντας για τους πυροσβέστες είπε ότι «χιλιάδες πυροσβέστες δίνουν καθημερινό αγώνα σε όλη την Ελλάδα, για αυτό πρέπει επιτέλους να γίνει πράξη το δίκαιο αίτημά τους για το επίδομα ανθυγιεινής και επικίνδυνης εργασίας».

Όσον αφορά στους εποχικούς πυροσβέστες, επισήμανε ότι «πρέπει να λύσουμε το θέμα των εποχικών πυροσβεστών, διότι είναι άνθρωποι που έχουν πια εμπειρία και για αυτό η κυβέρνηση της ΝΔ πρέπει να στηρίξει την τροπολογία μας, ώστε να μπορούμε να τους χρησιμοποιήσουμε και το χειμώνα και το καλοκαίρι».

Ακόμη, ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε στις δηλώσεις του ότι «χρειάζεται μία άλλη κουλτούρα, γιατί σε άλλη περίπτωση κάθε χρόνο τέτοια εποχή θα καίμε πάνω από τα καμένα» και συμπλήρωσε:

«Δεν αξίζει αυτή η επώδυνη πραγματικότητα στον ελληνικό λαό. Δεν αξίζει κάθε χρόνο να καταστρέφονται αγρότες, κτηνοτρόφοι, πολίτες και το βιός τους. Μπορούμε καλύτερα και μπορούμε με πολιτική αλλαγή απέναντι σε αυτή την αλαζονική και αναποτελεσματική κυβέρνηση».

Κατά την διάρκεια της επίσκεψης του στον 1ο πυροσβεστικό σταθμό της πόλης, ο Νίκος Ανδρουλάκης συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Ένωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Δυτικής Ελλάδας, Βασίλη Φερτάκη και πυροσβέστες που υπηρετούν στον σταθμό, καθώς και με εποχικούς πυροσβέστες.

EUROKINISSI

ΣΥΡΙΖΑ: Πρέπει να στηριχθεί η αυτοδιοίκηση για την αποκατάσταση των υποδομών

Την ίδια ώρα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, συναντήθηκε με τον δήμαρχο Πατρέων Κώστα Πελετίδη, στα πλαίσια της επίσκεψής του στις πυρόπληκτες περιοχές της Αχαΐας.

Ο κ. Φάμελλος ενημερώθηκε εκτενώς από τον δήμαρχο της πόλης για τις ζημιές που προκάλεσαν οι πρόσφατες πυρκαγιάς, αλλά και για τα αιτήματα του Δήμου σε ό,τι αφορά τις αποζημιώσεις και την προοπτική αποκατάστασης των ζημιών που έχουν σημειωθεί.

EUROKINISSI

Σε δηλώσεις του, ο κ. Φάμελλος ανέφερε ότι η εικόνα που έχει αντικρίσει «αποδεικνύει ότι η Πολιτεία δεν ήταν προετοιμασμένη, δεν υπήρχε επάρκεια στην αντιμετώπιση της πυρκαγιάς και στον συντονισμό, δεν υπήρχε και πρόληψη όσον αφορά τη δασική πολιτική, αλλά και όσον αφορά τις λειτουργίες άλλων υπηρεσιών, όπως ο ΔΕΔΔΗΕ».

Επιπλέον, τόνισε ότι τώρα επείγει το θέμα της αποκατάστασης και προσέθεσε ότι η «αποκατάσταση πρέπει να είναι άμεση, με ευθύνη της Πολιτείας. Ο κ. Μητσοτάκης που απέτυχε και στην πρόληψη και στην αντιμετώπιση πυρκαγιάς, μετριέται τώρα για το αν είναι δίπλα στον πολίτη και στην περιφέρεια της χώρας που υποφέρει».

Αναφορικά με τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν σημείωσε ότι «απαιτείται σήμερα να έρθουν τα κλιμάκια της κυβέρνησης σε όλες τις πληττόμενες και πληγείσες περιοχές, να εγκατασταθούν έτσι ώστε να γίνουν όλες οι επιθεωρήσεις, η κήρυξη αναδασωτέων περιοχών, με οριοθέτηση των εκτάσεων και να ξεκινήσουν, με εντολές στη δασική υπηρεσία, αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα».

Παράλληλα ζήτησε να «υπάρχει αναστολή των φορολογικών- ασφαλιστικών υποχρεώσεων και των κατασχέσεων προς τους πολίτες που έχουν πληγεί και να υπάρχουν εδώ δομές για τους πολίτες και τους αγρότες, ώστε να μην υπάρχει και επιπλέον έλλειμμα, δηλαδή ζημιά στην τοπική κοινωνία». «Πρέπει τη ζημιά που δημιούργησε η πυρκαγιά, να μην την πολλαπλασιάσει η απουσία μιας ισχυρής Πολιτείας» σημείωσε.

Ο κ. Φάμελλος αναφέρθηκε στο γεγονός πώς «ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει κάνει, εδώ και πάρα πολύ καιρό, ολοκληρωμένη πρόταση και για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των πυρκαγιών αλλά και για το τι κάνουμε μετά».

Προσέθεσε επίσης ότι οι δήμοι έχουν ένα ακόμη μεγάλο ζήτημα σημειώνοντας: «Πρέπει να στηριχθεί η αυτοδιοίκηση για την αποκατάσταση των υποδομών που επλήγησαν, να υπάρχουν ταμειακά διαθέσιμα, γιατί η αυτοδιοίκηση στηρίζει τον πολίτη. Και να μην ψάχνει ο κ. Μητσοτάκης μαύρο πρόβατο για να φορτώσει τις ευθύνες που έχει επί της αρχής ο ίδιος, για τα σοβαρά ελλείμματα που έχει η χώρα μας».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στη συνέχεια θα επισκεφθεί πυρόπληκτες περιοχές σε Αιτωλοακαρνανία, Πρέβεζα και Άρτα.