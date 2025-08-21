ΜέΡΑ25: Πυρκαγιά στην Αχαΐα - Τον ξέρουμε τον ένοχο κι είναι γνωστή η αιτία

Πυρκαγιές στην Αχαΐα: Τον ξέρουμε τον ένοχο κι είναι γνωστή η αιτία

Την προηγούμενη εβδομάδα η περιοχή της Αχαΐας και η πόλη της Πάτρας έζησαν τρομακτικές στιγμές με τη φωτιά να θερίζει τα πάντα στο πέρασμά της, να φτάνει μέχρι τον αστικό ιστό, αφήνοντας πίσω χιλιάδες στρέμματα καμένα, μετατρέποντας σπίτια σε στάχτες και προκαλώντας μια ανυπολόγιστη κοινωνική καταστροφή.

Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης –με μόνο σχέδιο την εκκένωση και το «διά πάσα νόσο» 112, χωρίς καμία φροντίδα πρόληψης, χωρίς πραγματικό σχέδιο εκκένωσης, χωρίς προσαρμογή στις νέες κλιματικές συνθήκες– αντί να κρυφτούν στο λαγούμι τους και να αναλάβουν οποιαδήποτε ευθύνη για το ότι αφήνουν τα πάντα στην τύχη τους, επενδύουν για ακόμη μία φορά στην επικοινωνιακή διαχείριση των καταστροφών αναζητώντας εξιλαστήρια θύματα στους ίδιους τους πολίτες. Ο Πρωθυπουργός μάλιστα απευθύνθηκε μέσω βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στους Έλληνες πολίτες και ανερυθρίαστα αποδίδει τις καταστροφές σχεδόν αποκλειστικά σε εμπρησμό, εξαγγέλλοντας ακόμη μεγαλύτερη αυστηροποίηση των ποινών και συλλήψεις.

Μέσα στη δίνη της καταστροφής, δύο νέοι στην Αχαΐα –όπως και χιλιάδες συμπολίτες τους– έσπευσαν εθελοντικά στην πρώτη γραμμή για να συνδράμουν στην κατάσβεση της φωτιάς. Αντί, όμως, η προσφορά τους να αναγνωριστεί, συνελήφθησαν και κατηγορούνται, όπως φαίνεται άδικα, για εμπρησμό στην περιοχή του Γηροκομείου, βασιζόμενοι αποκλειστικά σε τέσσερις αμφισβητούμενες φωτογραφίες και στην κατάθεση ενός ατόμου που παρουσιάστηκε ως «φωτογράφος».

Τί κι αν αυτόπτες μάρτυρες –ανάμεσά τους και ένας ένστολος– κατέθεσαν υπέρ των δύο εθελοντών;

Τί κι αν το επίσημο πόρισμα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) της Πυροσβεστικής ξεκαθαρίζει ότι η φωτιά στην περιοχή δεν οφείλεται σε εμπρησμό, αλλά σε «κηλίδωση», δηλαδή σε καύτρα που μεταφέρθηκε από το κύριο μέτωπο;

Παρά τα αδιαμφισβήτητα στοιχεία, οι δύο νέοι προφυλακίστηκαν και κινδυνεύουν να μείνουν στη φυλακή έως και 16 μήνες μέχρι τη δίκη τους.

Πρόκειται για το δόγμα κατασκευής ενόχων που εφαρμόζει αδιακρίτως η κυβέρνηση φυλακίζοντας ανθρώπους από το αποτύπωμά τους σε μια σακούλα, όπως στην περίπτωση του Νίκου Ρωμανού, από ψευδείς μαρτυρίες, όπως η περίπτωση του Ινδιάνου στη Νέα Σμύρνη και τώρα, με τους εθελοντές δασοπυροσβέστες στην Αχαΐα.

Ως ΜέΡΑ25 συντασσόμαστε με την τοπική κοινωνία της Πάτρας που ζητά την άμεση αποφυλάκιση των εθελοντών και την απόδοση ευθυνών σε όσους συνέβαλαν στην ψυχική τους εξόντωση. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι υπόλογη για την καταστροφή, όχι μόνο του φυσικού πλούτου της χώρας, αλλά και της ζωής και αξιοπρέπειας αθώων ανθρώπων.