Για τα μνημόνια ρωτήθηκε, για το Μάτι απάντησε

Η εκπρόσωπος τύπου της ΝΔ, Αλεξάνδρα Σδούκου αντί να απαντήσει για την έξοδο της χώρας από τα μνημόνια πριν από 7 χρόνια, φρόντισε να προσβάλλει τη νοημοσύνη των πολιτών και έκανε αναφορά στη τραγωδία στο Μάτι.

Αντιπαράθεση ξέσπασε μεταξύ των εκπροσώπων τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστα Ζαχαριάδη και της ΝΔ, Αλεξάνδρας Σδούκου με αφορμή τα περί εξόδου της χώρας από τα μνημόνια το 2018.

Ο Κώστας Ζαχαριάδης έκανε μία ανάρτηση με αφορμή την επέτειο της εξόδου από τα μνημόνια και τη σχετική ανακοίνωση που είχε κάνει στις 21 Αυγούστου του 2018 ο Αλέξης Τσίπρας. Η Αλεξάνδρα Σδούκου απάντησε με μια προκλητική ανάρτηση, πετώντας την μπάλα στην κερκίδα, και εξαπολύοντας βολές κατά του τότε πρωθυπουργού, μιλώντας για «κότερα» και για το Μάτι. Ο Κώστας Ζαχαριάδης επανήλθε με μία ανάρτηση στην οποία την κατηγορεί για «χυδαιότητες».

Στην αρχική του ανάρτηση ο Κώστας Ζαχαριάδης ανέφερε: «21 Αυγούστου του 2018, ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωνε από την Ιθάκη το τέλος των μνημονίων και τον τερματισμό της πολύχρονης Οδύσσειας του ελληνικού λαού. Η ΝΔ μιλούσε τότε για δήθεν "4ο μνημόνιο", μόνο και μόνο για να κερδίσει τις εκλογές το 2019.

»Επτά χρόνια μετά την ανάληψη της διακυβέρνησης από τη ΝΔ και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ζούμε σε μια χώρα όπου η διαφθορά και η διαπλοκή κυβερνούν τη χώρα, τα καρτέλ κερδοσκοπούν ασύστολα, ενώ τα σκάνδαλα και η συγκάλυψή τους αποτελούν καθημερινότητα. Οι πολίτες, που δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα, διαπιστώνουν καθημερινά πως η χώρα όχι μόνο δεν πρόκοψε, αλλά αντίθετα κάνει διαρκώς βήματα προς τα πίσω.

Ο Αύγουστος του 2018 υπενθυμίζει πως μια αποφασισμένη κυβέρνηση μπορεί, ακόμα και υπό το βάρος των δυσμενέστερων συσχετισμών, να ασκεί πολιτική υπέρ του λαού και υπέρ των ασθενέστερων».

Η Αλεξάνδρα Σδούκου απάντησε: «Εγώ πάλι κύριε Ζαχαριάδη θυμάμαι ότι τον Αύγουστο του ‘18, λίγες μέρες μετά το Μάτι, ο κ. Τσίπρας έκανε διακοπές με το κότερο, για να "ξεσκάσει" από τις σκοτούρες».

Στην ανάρτηση απάντησε ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ: «Τόσο χαμηλά κ. Σδούκου; Αυτή είναι η ΝΔ όταν στερείται επιχειρημάτων ξεκινάει τις χυδαιότητες. Επί της ουσίας καμία κουβέντα, μόνο λάσπη και η μπάλα στην εξέδρα. Το 2018 ο Αλέξης Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ έβγαλαν τη χώρα από τα μνημόνια που την έβαλαν και την βύθισαν οι δικές σας κυβερνήσεις και οι δικές σας πολιτικές. Για το σήμερα επίσης καμία αναφορά! Σκάνδαλα - διαφθορά - ακρίβεια - αισχροκέρδεια… Σας προκαλώ και σας προσκαλώ κ. Σδούκου ελάτε να αναμετρηθούμε πολιτικά. Αντέχετε;».