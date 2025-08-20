ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ: Η ώρα των κυρώσεων στο Ισραήλ είναι τώρα!

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. αναφέρει:
«Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ ενέκρινε το σχέδιο για την κατάληψη της Γάζας από τον ισραηλινό στρατό και έδωσε εντολή για την επιστράτευση 60.000 εφέδρων για να συμμετάσχουν στην επιχείρηση αυτή. Υλοποιούν τα σχέδια Νετανιάχου για πλήρη κατάληψη της Γάζας από τον ισραηλινό στρατό που ανακοινώθηκαν στις αρχές Αυγούστου. Άλλο ένα έγκλημα με στόχο την πλήρη εξόντωση και τον αφανισμό των Παλαιστινίων.
Είναι η ώρα των κυρώσεων ΤΩΡΑ!
Να σταματήσει ΤΩΡΑ η γενοκτονία!
Να επανεκκινήσουν οι συνομιλίες για λύση δύο κρατών στα σύνορα του 1967 ΤΩΡΑ!
Αυτή πρέπει να είναι η στάση της ελληνικής κυβέρνησης και της διεθνούς κοινότητας απέναντι στα εγκλήματα που διαπράττει το κράτος του Ισραήλ.
Η Ευρώπη και η Ελλάδα να καλέσει και να απαιτήσει να σταματήσει κάθε σκέψη επέμβασης στη Γάζα.
Αυτή είναι η απαίτηση του ειρηνικού κινήματος με διαδηλώσεις σε όλο τον κόσμο αλλά και στο Ισραήλ.
Η ελληνική κυβέρνηση να σταματήσει τη μονόπλευρη στήριξη στο κράτος του Ισραήλ και να πρωτοστατήσει σε ειρηνευτικές πρωτοβουλίες, αξιοποιώντας και τη συμμετοχή της χώρας μας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ως μη μόνιμο μέλος. Καλούμε την κυβέρνηση να αξιοποιήσει την απόφαση της Βουλής των Ελλήνων του Δεκέμβρη του 2015, επί ΣΥΡΙΖΑ, η οποία καλεί για την αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους«.
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας