ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ: Η ώρα των κυρώσεων στο Ισραήλ είναι τώρα!

Επίθεση εξαπολύει η Κουμουνδούρου και ζητά να επανεκκινήσουν οι διαπραγματεύσεις για λύση δύο κρατών στα σύνορα του 1967 ΤΩΡΑ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. αναφέρει:

«Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ ενέκρινε το σχέδιο για την κατάληψη της Γάζας από τον ισραηλινό στρατό και έδωσε εντολή για την επιστράτευση 60.000 εφέδρων για να συμμετάσχουν στην επιχείρηση αυτή. Υλοποιούν τα σχέδια Νετανιάχου για πλήρη κατάληψη της Γάζας από τον ισραηλινό στρατό που ανακοινώθηκαν στις αρχές Αυγούστου. Άλλο ένα έγκλημα με στόχο την πλήρη εξόντωση και τον αφανισμό των Παλαιστινίων.

Είναι η ώρα των κυρώσεων ΤΩΡΑ!

Να σταματήσει ΤΩΡΑ η γενοκτονία!

Να επανεκκινήσουν οι συνομιλίες για λύση δύο κρατών στα σύνορα του 1967 ΤΩΡΑ!

Αυτή πρέπει να είναι η στάση της ελληνικής κυβέρνησης και της διεθνούς κοινότητας απέναντι στα εγκλήματα που διαπράττει το κράτος του Ισραήλ.

Η Ευρώπη και η Ελλάδα να καλέσει και να απαιτήσει να σταματήσει κάθε σκέψη επέμβασης στη Γάζα.

Αυτή είναι η απαίτηση του ειρηνικού κινήματος με διαδηλώσεις σε όλο τον κόσμο αλλά και στο Ισραήλ.

Η ελληνική κυβέρνηση να σταματήσει τη μονόπλευρη στήριξη στο κράτος του Ισραήλ και να πρωτοστατήσει σε ειρηνευτικές πρωτοβουλίες, αξιοποιώντας και τη συμμετοχή της χώρας μας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ως μη μόνιμο μέλος. Καλούμε την κυβέρνηση να αξιοποιήσει την απόφαση της Βουλής των Ελλήνων του Δεκέμβρη του 2015, επί ΣΥΡΙΖΑ, η οποία καλεί για την αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους«.