Πυρά Κόκκαλη στην κυβέρνηση για την ευλογιά των αιγοπροβάτων

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και τομεάρχης αγροτικής Ανάπτυξης, Βασίλης Κόκκαλής, με αφορμή την ανεξέλεγκτη τροπή που έχει λάβει η ευλογιά των αιγοπροβάτων (βλ. αναλυτικά «“Πόλεμος” για την ευλογιά των αιγοπροβάτων»).
«Εδώ και πάνω από έναν χρόνο, οι κτηνοτρόφοι δίνουν μάχη επιβίωσης μόνοι τους, χωρίς καμία στήριξη, χωρίς οικονομικά εργαλεία, χωρίς στοιχειώδη κρατική μέριμνα. Ένας ολόκληρος κλάδος, που αποτελεί θεμέλιο της αγροτικής παραγωγής, έχει αφεθεί στην τύχη του από μια κυβέρνηση που γυρίζει προκλητικά την πλάτη της», καταγγέλλει ο βουλευτής.
Ο κ. Κόκκαλης προσθέτει επίσης πως «με τη στάση της, η κυβέρνηση δεν αδιαφορεί απλώς, αλλά υπογράφει την οριστική καταδίκη της ελληνικής κτηνοτροφίας. Χιλιάδες κτηνοτρόφοι, που επλήγησαν ανεπανόρθωτα από τις ζωονόσους, παραμένουν απλήρωτοι για τις ζωοτροφές και το ζωικό τους κεφάλαιο, βυθίζονται στα χρέη και βλέπουν τον μόχθο τους να καταστρέφεται, ενώ το κράτος σφυρίζει αδιάφορα.
Οι μεγαλόστομες κυβερνητικές εξαγγελίες, οι υποσχέσεις, οι φιέστες και οι φωτογραφίες αποδεικνύονται φθηνά επικοινωνιακά τρικ. Η αλήθεια είναι αμείλικτη: ούτε ένα ευρώ δεν έχει φτάσει μέχρι σήμερα στους ανθρώπους που κρατούν ζωντανή την ελληνική ύπαιθρο.
Η πολιτική της ψεύτικης εικόνας και της "επικοινωνίας χωρίς περιεχόμενο" δεν μπορεί πλέον να κρύψει την ωμή πραγματικότητα: η κυβέρνηση έχει εγκαταλείψει τους παραγωγούς, έχει εγκαταλείψει την περιφέρεια, έχει εγκαταλείψει την ίδια τη ζωή στην ύπαιθρο.
Η υπομονή τελείωσε. Η ανοχή εξαντλήθηκε. Οι κτηνοτρόφοι δεν αντέχουν άλλο εμπαιγμό. Απαιτούν άμεσες πράξεις, ουσιαστική στήριξη, πραγματικές λύσεις. Όχι άλλα ψέματα, όχι άλλα επικοινωνιακά τεχνάσματα», καταλήγει στην ανακοίνωσή του ο κ. Κόκκαλης.
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας