ΚΚΕ(μ-λ): Στον ρόλο του «θεατή του παγκόσμιου ολέθρου» οι ευρωπαίοι ιμπεριαλιστές

Στην Αλάσκα φάνηκε η κορυφή του παγόβουνου των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών!

Μόνο οι λαοί μπορούν να βάλουν φραγμό στην πορεία πολέμου!

Η έκφραση «θολό τοπίο» που χρησιμοποιείται για να περιγραφεί ό,τι προέκυψε μετά τη συνάντηση Τραμπ-Πούτιν στην Αλάσκα (που υποτίθεται πως στόχευε σε μια «ειρηνευτική συμφωνία» για τον πόλεμο στην Ουκρανία) είναι ίσως η μικρότερη συγκάλυψη μέσα στον ποταμό των ανερμάτιστων αναλύσεων που σκόπιμα διαστρέφουν την πραγματικότητα που αντιμετωπίζουν οι λαοί του κόσμου!

Η συνάντηση της Αλάσκας, στην οποία ο -διωκόμενος από το Διεθνές Δικαστήριο- Πούτιν έγινε δεκτός με «κόκκινο χαλί» σε αμερικάνικο έδαφος, επιβεβαίωσε καταρχήν πως ο άδικος πόλεμος στην Ουκρανία αποτελεί το επίκεντρο των μαινόμενων ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών, το επίκεντρο της πορείας προετοιμασίας του επόμενου παγκόσμιου πολέμου.

Πίσω από τη «θολούρα» των συμφωνιών που δεν υπάρχουν κρύβεται ο άλυτος χαραχτήρας αυτού του άδικου σφαγείου, αφού ούτε οι ΗΠΑ-Δύση μπορούν να αποδεχτούν ήττα στρατηγικής βαρύτητας για τις επιδιώξεις τους ούτε η Ρωσία μπορεί να παραιτηθεί από την επιδίωξη της κατοχύρωσης των επιτυχιών της στο πεδίο, που, αν πράγματι κατοχυρωθούν, θα την αναδείξουν σε ιμπεριαλιστική δύναμη με παγκόσμιο ρόλο.

Η λεγόμενη «ανταλλαγή εδαφών» δεν είναι τίποτε άλλο από την απαίτηση της Ρωσίας να αναγνωριστούν από τη Δύση ως ρωσική επικράτεια οι τέσσερις περιοχές (Λουγκάνσκ, Ντονέτσκ, Ζαπορίζια, Χερσώνα) που το Κρεμλίνο έχει ήδη ανακηρύξει ως ρωσικές ακόμα και στα τμήματα που δεν έχει ακόμα καταλάβει. Ως ανταπόδοση, η Ρωσία θα μπορούσε να αποσυρθεί από τμήματα εδαφών που έχει καταλάβει στο Χάρκοβο και στο Σούμι.

Παράλληλα και αξεχώριστα με την «ανταλλαγή εδαφών», επανέρχεται και εξελίσσεται η αντίθεση περί των «εγγυήσεων ασφαλείας». Για τη Ρωσία αυτές σημαίνουν όχι απλώς τη μη ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, αλλά την αποδυτικοποίηση του τμήματος της Ουκρανίας που δεν θα αποτελεί ρωσικό έδαφος. Ενώ, αντίθετα, για τις ΗΠΑ-Δύση οι «εγγυήσεις ασφαλείας» σημαίνουν την -με όποια μορφή- εγκατάσταση μεγάλων στρατιωτικών δυνάμεών τους στην «ελεύθερη» Ουκρανία!

Είναι χαρακτηριστικό της κλιμάκωσης των πολεμικών κινδύνων και του αδιεξόδου, το ότι ενόψει μιας δήθεν «ειρηνευτικής συμφωνίας» προβάλλονται σχέδια για εξοπλισμό της Ουκρανίας με 100 δισ. ευρώ και για τη διαμόρφωση μιας συνθήκης «ασφαλείας» που θα αντιγράφει για λογαριασμό της Δύσης το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ χωρίς η Ουκρανία να ανήκει στο ΝΑΤΟ! Όπως, επίσης, ότι η «μικρή» Φινλανδία βρέθηκε «αίφνης» στο τραπέζι των μεγάλων φονιάδων γιατί διαθέτει κοινά σύνορα με τη Ρωσία μήκους 1.300 χλμ!

Οι ιμπεριαλιστές δεν έχουν, συνεπώς, καμιά «θολούρα» για το τι επιδιώκουν και πού στοχεύουν. Και δεν έχουν καμιά αναστολή για τον όλεθρο και το λουτρό αίματος των λαών που οι επιδιώξεις τους σημαίνουν. Οι μανούβρες τους αφορούν μόνο στο ξεπέρασμα των αντιφάσεών τους και των προβλημάτων τους στην πορεία υλοποίησης των στόχων τους. Αυτές τις αντιφάσεις και αυτά τα προβλήματα εκφράζουν οι παλινωδίες των ΗΠΑ και μέσω των ιδιοτυπιών του Τραμπ. Εξάλλου, τα αμερικανικά επιτελεία προωθούν ήδη απαντήσεις στις ρωσικές επιτυχίες στην Ουκρανία, επιδιώκοντας τη στρατηγική περίσφιξη της Μόσχας, αλλά και την καθήλωση της Κίνας και το μπλοκάρισμα του σύγχρονου δρόμου του μεταξιού, με τον διάδρομο Ζανγκεζούρ, με τις επεμβάσεις τους σε Μέση Ανατολή και την Ανατολική Μεσόγειο.

Ανάλογα αδίστακτοι είναι και οι φονιάδες «δεύτερης τάξης», οι ευρωπαίοι ιμπεριαλιστές, που με το προσωπείο της «ασφάλειας και της ελευθερίας της Ευρώπης» διεκδικούν αναβαθμισμένο ρόλο στο μακέλεμα των λαών της και υπερασπίζονται μαχητικά... τη στρατηγική κηδεμονία των ΗΠΑ στην γηραιά ήπειρο!

Με αυτά τα δεδομένα, οι «αναλύσεις» για «νέα Γιάλτα», αλλά και οι υποτιθέμενες «καταγγελίες» για «μοιρασιά της λείας και των σπάνιων γαιών της Ουκρανίας», αποτελούν προπέτασμα καπνού, συγκάλυψη της τροχιάς των πολεμικών εξελίξεων. Γιατί υπόσχονται «ειρήνη», έστω και αν αυτή προέρχεται από τον κυνισμό και τα συμφέροντα των μεγάλων δυνάμεων! Ο βασικός κοινός τόπος αυτών των θεωρήσεων είναι ότι επιδιώκουν να κρατήσουν τους λαούς και το λαό μας στο ρόλο του θεατή του παγκόσμιου ολέθρου που προετοιμάζουν οι ιμπεριαλιστές.

Όμως, όπως το σύνθημα ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ είναι κούφιο και ψεύτικο, αν δεν συνοδεύεται με το ΝΙΚΗ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΑΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ και παραπέμπει τη «λύση» στον ΟΗΕ, στην ΕΕ ή στη Βουλή, το ίδιο κούφια και ψεύτική είναι μια «κριτική» στον κυνισμό των ιμπεριαλιστών, αν δεν επισημαίνει την πορεία προετοιμασίας πολέμου, αν δεν καλεί τους λαούς, τον λαό μας και τη νεολαία, σε αντιιμπεριαλιστικό-αντιπολεμικό ξεσηκωμό και πάλη, σε μια χώρα προπύργιο και βάση των αμερικανονατοϊκών φονιάδων.

• Οι λαοί δεν έχουν ανάγκη από προστάτες!

• Αλληλεγγύη, κοινή πάλη των λαών ενάντια σε πόλεμο και ιμπεριαλισμό!

• ΗΠΑ-ΝΑΤΟ και Ρωσία έξω από την Ουκρανία!

• Έξω ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-βάσεις ΕΕ από τη χώρα!

• Κάτω η πολιτική της ιμπεριαλιστικής εξάρτησης, της εξαθλίωσης και της εκμετάλλευσης!

Το Γραφείο Τύπου του ΚΚΕ(μ-λ)