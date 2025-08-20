Δίπλα στους πυρόπληκτους η αντιπολίτευση

Kρατάει το θέμα των καταστροφών από τις πυρκαγιές στην επικαιρότητα η αντιπολίτευση και μάλιστα κάνει αυτό που τα κυβερνητικά στελέχη αδυνατούν να κάνουν: επιτόπιες επισκέψεις εκεί που πέρασε η φωτιά. Ανδρουλάκης, Φάμελλος και Κουτσούμπας θα βρεθούν πλάι στους πυρόπληκτους από σήμερα και τις επόμενες ημέρες, και ενώ έχουν προηγηθεί ο Αλ. Χαρίτσης και ο Στ. Κασσελάκης.

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα βρεθεί αύριο συγκεκριμένα στις πυρόπληκτες περιοχές της Αχαΐας: η περιοχή Μπάλα, το Μοναστήρι του Αγίου Νικολάου, ο 1ος Πυροσβεστικός Σταθμός Πάτρας και η Κοινότητα του Αγίου Στεφάνου θα είναι οι σταθμοί της επίσκεψης του Νίκου Ανδρουλάκη, ενώ θα έχει συνάντηση και με τα μέλη του Αγροτικού Συλλόγου Δυτικής Αχαΐας.

Την ίδια ώρα, το κόμμα του αναδεικνύει την ανάγκη χορήγησης επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στο σύνολο του πυροσβεστικού προσωπικού: με κοινή ανακοίνωσή τους ο Ανδρέας Πουλάς, βουλευτής Αργολίδας και υπεύθυνος του Κοινοβουλευτικού Τομέα Κλιματικής Κρίσης, και ο Μιχάλης Χάλαρης, γραμματέας του αντίστοιχου Τομέα στο κόμμα, υπενθυμίζουν τις δεσμεύσεις του προέδρου του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής για:

● Επέκταση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στο σύνολο του πυροσβεστικού προσωπικού, χωρίς διαχωρισμούς.

● Πλήρη ομογενοποίηση του προσωπικού με ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις, ώστε να μπει οριστικό τέλος σε καθεστώτα πολλών ταχυτήτων.

Ο ΣΥΡΙΖΑ

Από την πλευρά του ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία και ο πρόεδρός του μεταβαίνουν στις πληγείσες περιοχές, αρχής γενομένης από σήμερα στη νοτιοανατολική Αττική. Η περιοδεία του Σωκράτη Φάμελλου θα ξεκινήσει με συνάντηση με τον δήμαρχο Λαυρεωτικής, Δημήτρη Λουκά, στην Πλάκα Κερατέας. Πιο πυκνό το πρόγραμμα αύριο με διαδοχικές επισκέψεις σε Αχαΐα, Αιτωλοακαρνανία και Πρέβεζα.

Το ΚΚΕ

Σήμερα στην Αχαΐα θα βρίσκεται ο γενικός γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Από το πρωί ο Δημήτρης Κουτσούμπας θα είναι στην περιοχή Βούντενη της Πάτρας, όπου θα συναντηθεί με πυρόπληκτους κατοίκους. Στη συνέχεια σειρά έχει η Δυτική Αχαΐα, όπου επίσης θα συναντηθεί με πυρόπληκτους στην περιοχή Ροΐτικα. Και η επίσκεψη του γ.γ. θα κλείσει το βράδυ με ομιλία του σε σύσκεψη με μαζικούς φορείς της περιοχής.

Τα αναγκαία μέτρα για τους κατοίκους της Αχαΐας φέρνουν, την ίδια ώρα, στη Βουλή έξι βουλευτές του ΚΚΕ με ερώτησή τους προς τους υπουργούς Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Εσωτερικών και Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών. Στο σκεπτικό της ερώτησης σημειώνουν ότι «οι πυρκαγιές που έπληξαν τον Ν. Αχαΐας στις 12/8/2025 ανέδειξαν για άλλη μια φορά τα καταστρεπτικά αποτελέσματα που έχει για τη ζωή και την περιουσία του λαού η παντελής απουσία προληπτικών μέτρων απέναντι στον κίνδυνο των φυσικών καταστροφών. Αποδείχτηκε ότι κανένα προληπτικό μέτρο δεν είχε παρθεί -όσο κι αν η κυβέρνηση διαβεβαίωνε για το αντίθετο- και ότι ταυτόχρονα μια σειρά απαραίτητων υποδομών που θα προστάτευαν, έχουν μείνει ασυντήρητες και απαξιωμένες. Τα ρέματα ήταν ακαθάριστα, οι καλαμιές έγιναν προσάναμμα, το ηλεκτρικό δίκτυο, δασικοί δρόμοι και προσβάσεις στα δάση παρέμεναν χωρίς συντήρηση. Αυτά είχαν αποτέλεσμα λίγες μέρες πριν να κινδυνέψει ακόμα και το Νοσοκομείο “Αγιος Ανδρέας” και η συγκεκριμένη πυρκαγιά να μπει στον αστικό ιστό, θέτοντας σε κίνδυνο ακόμα και την πόλη της Πάτρας».

Ταυτόχρονα, οι βουλευτές του ΚΚΕ επικρίνουν την κυβέρνηση, ενώ προχωρούν και σε μια σοβαρή καταγγελία: «Η πολιτική της ατομικής ευθύνης συνεχίζει να είναι κυρίαρχη. Γι’ αυτή την πολιτική πανηγυρίζει η κυβέρνηση, ενώ είναι χαρακτηριστικό και απαράδεκτο ότι οι βιομηχανικές μονάδες στη ΒΙΠΕ δεν εκκενώθηκαν και οι εργαζόμενοι συνέχιζαν τη βάρδια τους δίπλα από τις φλόγες. Ευθύνη για όλα τα παραπάνω έχει η κυβέρνηση της Ν.Δ., που συνεχίζει το έργο όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων, ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες της Ε.Ε., που λογαριάζει την προστασία της ζωής και της περιουσίας του λαού ως κόστος».

Και στο διά ταύτα οι υπουργοί ερωτώνται «τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση ώστε:

● Να αποζημιωθούν στο 100% όσοι υπέστησαν ζημιές, χωρίς όρους και προϋποθέσεις.

● Να εξασφαλιστεί το εισόδημα αγροτών και κτηνοτρόφων για όσο διάστημα χρειαστεί, μέχρι να μπορέσουν να επιστρέψουν στην εργασία τους.

● Να προχωρήσουν άμεσα αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα.

● Να δοθεί άμεσα χρηματοδότηση στους δήμους που επλήγησαν, από τον κρατικό προϋπολογισμό, που να καλύπτει το σύνολο των αναγκών.

● Να στελεχωθούν με το αναγκαίο προσωπικό η Πυροσβεστική και η Δασική Υπηρεσία. Να μονιμοποιηθούν όλοι οι πενταετείς, επταετείς και εποχικοί πυροσβέστες. Να καταργηθεί με νόμο η εποχικότητα ώστε από εδώ και πέρα να γίνονται προσλήψεις μόνο σε μόνιμες θέσεις με πλήρη επιχειρησιακή αξιοποίηση και πλήρη εργασιακά δικαιώματα. Με ένα σύγχρονο μισθολόγιο, που θα λαμβάνει υπόψη και το σημερινό κόστος ζωής.

● Να παρθούν όλα τα μέτρα πρόληψης που ελαχιστοποιούν την πιθανότητα να ζει ο λαός τέτοιες φυσικές καταστροφές». Την ερώτηση υπογράφουν οι βουλευτές Νίκος Καραθανασόπουλος, Χρήστος Κατσώτης, Γιώργος Μαρίνος, Θανάσης Παφίλης, Νίκος Παπαναστάσης και Διαμάντω Μανωλάκου.

Το Κίνημα Δημοκρατίας

Χθες, τέλος, στην Πάτρα βρέθηκε εκ νέου ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας Στέφανος Κασσελάκης συνοδευόμενος από τις αντιπροέδρους του Κινήματος, Θεοδώρα Τζάκρη και Μυρτώ Κοροβέση. Εκεί είχαν συνάντηση με τους εποχικούς πυροσβέστες, οι οποίοι του μετέφεραν τα προβλήματα που αντιμετώπισαν στο πύρινο μέτωπο. Ακολούθως, ο Στέφανος Κασσελάκης συναντήθηκε με τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Αχαΐας, Θεόδωρο Λουλουδή, και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και με τον πρόεδρο του Οικονομικού Επιμελητηρίου Δυτικής Ελλάδας, Γιώργο Παππά, και μέλη του Δ.Σ. Εκεί ο Στ. Κασσελάκης παρουσίασε δέσμη μέτρων που έχουν επεξεργαστεί οι τομείς του Κινήματος Δημοκρατίας για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, της ανάπτυξης και της στήριξης των επαγγελματιών.