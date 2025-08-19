Συντονισμένα πυρά αντιπολίτευσης για την πώληση της ΕΛΒΟ σε Ισραηλινούς

Το σύνολο των μετοχών της ΕΛΒΟ, της ελληνικής εταιρίας κατασκευής οχημάτων ειδικού σκοπού απέκτησε ο Ισραηλινός όμιλος SK, γεγονός που πυροδότησε την αντίδραση κομμάτων της αντιπολίτευσης. Η ΕΛΒΟ αποτελεί τον σημαντικότερο κατασκευαστή εξειδικευμένων στρατιωτικών και πολιτικών οχημάτων ειδικού σκοπού στην Ελλάδα.

Η ΕΛΒΟ διαθέτει μακρά παράδοση στον ελληνικό αμυντικό τομέα, γνωστή για την παραγωγή εμβληματικών οχημάτων όπως τα τεθωρακισμένα μεταφοράς προσωπικού Leonidas και τα τζιπ Mercedes-Benz G-Class, τα οποία παραμένουν σε χρήση από τον στρατό. Η εταιρία συνδέθηκε με την παραγωγή φορτηγών Steyr, καθώς και εξειδικευμένων οχημάτων και λεωφορείων για την πολιτική προστασία και τις δημόσιες υπηρεσίες. Επιπλέον, η πιστοποιημένη γραμμή παραγωγής και συναρμολόγησης αρμάτων Leopard 2 HEL είναι στρατηγικής σημασίας, δεδομένου του εκτεταμένου στόλου της Ελλάδας.

Νέα Αριστερά: Πράξη συνενοχής στη γενοκτονία της Παλαιστίνης

Στην ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά τόνισε: «Η πλήρης εξαγορά της ΕΛΒΟ από τον ισραηλινό όμιλο SK Group δεν αποτελεί "επένδυση" αλλά ένα ακόμη επεισόδιο στο ξεπούλημα κρίσιμων δημόσιων υποδομών και στρατηγικών βιομηχανιών. Η απώλεια της σημαντικότερης ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας σε ξένα χέρια υπονομεύει την εθνική ασφάλεια και την τεχνολογική αυτάρκεια της χώρας. Δεν αποτελεί όμως ένα απλό ξεπούλημα, αλλά άλλη μία πράξη συνενοχής του καθεστώτος Μητσοτάκη με την γενοκτονία στην Παλαιστίνη.

Την ώρα της σφαγής η κυβέρνηση Μητσοτάκη συνεχίζει να κάνει μπίζνες με την ακροδεξιά κυβέρνηση Νετανιάχου, προσδένει τη χώρα στο άρμα του Ισραήλ, προχωρώντας σε μια εθνικά επιζήμια επιλογή που χαρίζει νευραλγικούς τομείς με όρους υποτέλειας. Η Νέα Αριστερά καταγγέλλει αυτή την πολιτική και δεσμεύεται να αγωνιστεί για τον δημόσιο έλεγχο σε στρατηγικούς κλάδους, με γνώμονα τις κοινωνικές ανάγκες, την εθνική κυριαρχία και την ειρήνη».

Κίνημα Δημοκρατίας: Υποθήκευση του εθνικού μας μέλλοντος

Από την πλευρά του στην τοποθέτησή του ο Τομέας Άμυνας και Εθνικής Ασφάλειας του Κινήματος Δημοκρατίας υπογράμμισε: «Μας λένε ότι η «πλήρης εξαγορά» της ΕΛΒΟ από τον ισραηλινό όμιλο SK είναι "επένδυση", "δέσμευση", "καινοτομία" και "ανάπτυξη". Στην πραγματικότητα, δεν πρόκειται για συνεργασία ούτε για συμπαραγωγή, είναι το ξεπούλημα της σημαντικότερης ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας σε ξένα συμφέροντα. Η ΕΛΒΟ δεν είναι μια απλή εταιρία φορτηγών. Είναι ο πυρήνας της εγχώριας τεχνογνωσίας στα οχήματα ειδικού σκοπού, με κρίσιμη σημασία για την άμυνα, την πολιτική προστασία και την αυτάρκεια της χώρας. Το να περάσει πλήρως σε ξένο έλεγχο σημαίνει:

Απώλεια στρατηγικής αυτονομίας – γιατί όποιος ελέγχει την παραγωγή, ελέγχει και τις αποφάσεις.

Εξάρτηση σε κρίσιμες ώρες – καμία υπόσχεση "δέσμευσης" δεν εγγυάται προτεραιότητα στην Ελλάδα όταν θα υπάρχει διεθνής κρίση.

Υπονόμευση της εγχώριας αμυντικής πολιτικής – το "know how", οι υποδομές και το μέλλον της ελληνικής άμυνας περνούν σε χέρια που δεν ελέγχονται από την ελληνική πολιτεία.

Άλλο πράγμα είναι η στρατηγική συνεργασία με ξένες εταιρείες, όπου υπάρχει ισότιμη συμμετοχή, μεταφορά τεχνογνωσίας και κοινό όφελος, κι άλλο η παράδοση "άνευ όρων" της βιομηχανικής μας καρδιάς. Για το ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, η εξαγορά της ΕΛΒΟ δεν είναι "ορόσημο" για την Ελλάδα, αλλά ταφόπλακα για την αμυντική της αυτάρκεια. Και η ωραιοποιημένη ρητορική περί "αναβάθμισης" και "εξαγωγών" απλώς σκεπάζει την αλήθεια: όταν ξεπουλάς την άμυνά σου, δεν αγοράζεις μέλλον – το υποθηκεύεις. Το ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ καταδικάζει την ενέργεια αυτή της Κυβέρνησης και την θεωρεί μειοδοτική πράξη για την Άμυνα της Παρτίδας μας».

ΜέΡΑ25: Ανίερες μπίζνες με το κράτος δολοφόνο

Τοποθετούμενο για το ίδιο ζήτημα, το ΜέΡΑ25 σημείωσε: «Την ώρα που η γενοκτονία που διαπράττει ο στρατός του Ισραήλ κατά των Παλαιστινίων στη Γάζα κλιμακώνεται, η κυβέρνηση Μητσοτάκη συνεχίζει τις ανίερες μπίζνες με το κράτος-δολοφόνο. Η κυβέρνηση προχώρησε στην πλήρη παράδοση της ΕΛΒΟ στην ισραηλινή SK, εταιρεία οπλικών συστημάτων και προμηθευτή του ισραηλινού στρατού. Έχοντας πλέον το 100% της ιδιοκτησίας της Ελληνικής Βιομηχανίας Οχημάτων, η ισραηλινή εταιρεία θα μπορεί να εξοπλίζει με όποιον τρόπο θέλει τον στρατό του Ισραήλ με την παραγωγή της στην Ελλάδα μέσα από μια άλλοτε δημόσια βιομηχανία.

Ταυτόχρονα, η ελληνική κυβέρνηση χάνει κάθε εποπτεία πάνω σε μια αμυντική βιομηχανία σε ελληνικό έδαφος, καθώς το δημόσιο δεν έχει πλέον συμμετοχή και έλεγχο στην εταιρεία, εμπλέκοντας έτσι τη χώρα μας βαθύτερα στη γενοκτονία! Μπίζνες και συνενοχή στη γενοκτονία, παράδοση της αμυντικής βιομηχανίας στον έλεγχο ενός εγκληματικού κράτους. Αυτά είναι τα έργα και ημέρες ενός εξωνημένου, ανήθικου και υποτακτικού κράτους. Ως ΜέΡΑ25 καταδικάζουμε την κυβέρνηση Μητσοτάκη ως συνένοχη στη Γενοκτονία των Παλαιστινίων. Ο ελληνικός λαός θέλει τον άμεσο τερματισμό της Γενοκτονίας, όχι μπίζνες με αυτούς που τη διαπράττουν κ. Μητσοτάκη! Θα μας έχετε διαρκώς απέναντι σας»!