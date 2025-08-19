Περιοδεία Φάμελλου στα καμένα

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ μεταβαίνει σε Κερατέα, Αχαΐα, Αιτωλοακαρνανία και Πρέβεζα.

Τις περιοχές που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές θα επισκεφθεί την Τετάρτη και την Πέμπτη ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Αύριο ο Σωκράτης Φάμελλος, μαζί με κλιμάκιο του κόμματος, θα βρεθεί στις πυρόπληκτες περιοχές στη νοτιανατολική Αττική.

Η περιοδεία θα ξεκινήσει στις 10:30, όπου θα πραγματοποιηθεί συνάντηση με τον Δήμαρχο Λαυρεωτικής, Δημήτρη Λουκά στην Πλάκα Κερατέας (στρατόπεδο Κερατέας).

Την Πέμπτη, ο Σωκράτης Φάμελλος θα επισκεφθεί τις πληγείσες περιοχές σε Αχαΐα, Αιτωλοακαρνανία και Πρέβεζα.