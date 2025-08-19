Αθήνα, 31°C
Αθήνα
Ασθενείς βροχοπτώσεις
31°C
32.3° 29.1°
2 BF
55%
Θεσσαλονίκη
Ελαφρές νεφώσεις
32°C
33.2° 30.3°
3 BF
45%
Πάτρα
Αίθριος καιρός
32°C
31.6° 31.0°
2 BF
60%
Ιωάννινα
Ελαφρές νεφώσεις
32°C
31.9° 31.9°
2 BF
25%
Αλεξανδρούπολη
Σποραδικές νεφώσεις
32°C
31.9° 31.9°
2 BF
37%
Βέροια
Σποραδικές νεφώσεις
31°C
30.9° 30.9°
0 BF
44%
Κοζάνη
Ελαφρές νεφώσεις
28°C
28.4° 28.4°
2 BF
26%
Αγρίνιο
Αίθριος καιρός
30°C
30.4° 30.4°
4 BF
35%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
29°C
31.6° 28.8°
4 BF
61%
Μυτιλήνη
Ελαφρές νεφώσεις
32°C
32.9° 31.5°
4 BF
33%
Ερμούπολη
Αίθριος καιρός
29°C
29.4° 29.4°
4 BF
58%
Σκόπελος
Ελαφρές νεφώσεις
28°C
27.7° 27.7°
2 BF
65%
Κεφαλονιά
Ελαφρές νεφώσεις
30°C
29.9° 29.9°
3 BF
66%
Λάρισα
Σποραδικές νεφώσεις
32°C
31.9° 31.9°
0 BF
33%
Λαμία
Ελαφρές νεφώσεις
30°C
30.0° 30.0°
3 BF
44%
Ρόδος
Ελαφρές νεφώσεις
30°C
30.8° 29.9°
5 BF
60%
Χαλκίδα
Σποραδικές νεφώσεις
33°C
32.8° 32.7°
3 BF
29%
Καβάλα
Ασθενείς βροχοπτώσεις
28°C
28.3° 27.7°
2 BF
67%
Κατερίνη
Ελαφρές νεφώσεις
28°C
28.6° 28.1°
4 BF
61%
Καστοριά
Ελαφρές νεφώσεις
30°C
30.2° 30.2°
0 BF
42%
Τρίτη, 19 Αυγούστου, 2025
Famellos_Kriti_1020_1
ΣΥΡΙΖΑ

Περιοδεία Φάμελλου στα καμένα

ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ
efsyn.gr
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ μεταβαίνει σε Κερατέα, Αχαΐα, Αιτωλοακαρνανία και Πρέβεζα.

Τις περιοχές που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές θα επισκεφθεί την Τετάρτη και την Πέμπτη ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Αύριο ο Σωκράτης Φάμελλος, μαζί με κλιμάκιο του κόμματος, θα βρεθεί στις πυρόπληκτες περιοχές στη νοτιανατολική Αττική. 

Η περιοδεία θα ξεκινήσει στις 10:30, όπου θα πραγματοποιηθεί συνάντηση με τον Δήμαρχο Λαυρεωτικής, Δημήτρη Λουκά στην Πλάκα Κερατέας (στρατόπεδο Κερατέας). 

Την Πέμπτη, ο Σωκράτης Φάμελλος θα επισκεφθεί τις πληγείσες περιοχές σε Αχαΐα, Αιτωλοακαρνανία και Πρέβεζα.

