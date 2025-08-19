Εμφαση σε πυρόπληκτους και ΔΕΘ από τον Φάμελλο

Δύο βασικές προτεραιότητες θα έχουν οι επόμενες ημέρες για τον Σωκράτη Φάμελλο: αφενός την προετοιμασία του κόμματος εν όψει ΔΕΘ (για τον λόγο αυτό έχουν ήδη ζητηθεί σχετικά σημειώματα από τους τομεάρχες, ενώ θα γίνουν και συναντήσεις του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία με εκπροσώπους φορέων), αφετέρου την ανάδειξη του θέματος των συνεπειών από τις πυρκαγιές. Για τον λόγο αυτό, μάλιστα, ο Σ. Φάμελλος προγραμματίζει περιοδείες στις πυρόπληκτες περιοχές. Ενώ για την κριτική που ασκεί στην κυβέρνηση αλλά και για το πρόγραμμα που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ για τους συγκεκριμένους τόπους, μας προϊδεάζει το άρθρο του Σ. Φάμελλου σήμερα στην «Εφ.Συν.».

Παράλληλα με τα εγχώρια αυτά μέτωπα, η Νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. από την πλευρά της επέλεξε να δραστηριοποιηθεί εκτός συνόρων και να προχωρήσει σε μια συμβολική κίνηση που έρχεται να αποδείξει ότι η Συμφωνία των Πρεσπών μπορεί να έχει μέλλον. Η Νεολαία SDYM του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος της Βόρειας Μακεδονίας και η Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ προχώρησαν προχθές στη λίμνη της Οχρίδας στην υπογραφή Κοινής Διακήρυξης Συνεργασίας και Αλληλεγγύης, διά του προέδρου της Νεολαίας SDΥΜ, Trajce Stojcevski, και του γραμματέα της Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ, Πάνου Λαμπρινίδη-Στάχτου.

«Οι οργανώσεις μας τονίζουν ότι η Συμφωνία των Πρεσπών αποτελεί ένα ιστορικό βήμα για την ειρήνη, την αμοιβαία αναγνώριση και τη σταθερότητα στην περιοχή. Η συμφωνία άνοιξε νέους δρόμους συνεργασίας ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Βόρεια Μακεδονία, ενίσχυσε τις σχέσεις καλής γειτονίας και στήριξε την πορεία προς την ένταξη της δεύτερης στην Ευρωπαϊκή Ενωση. Θεωρούμε αυτό το επίτευγμα ένα θετικό παράδειγμα για το πώς οι προοδευτικές δυνάμεις των Βαλκανίων μπορούν να σταθούν απέναντι στον εθνικισμό και πώς ο διάλογος, ο συμβιβασμός και οι αμοιβαία αποδεκτές λύσεις μπορούν να φέρουν διαρκή οφέλη στους λαούς μας, ιδιαίτερα στις νέες γενιές», επισημαίνεται χαρακτηριστικά στην Κοινή Διακήρυξη Συνεργασίας και Αλληλεγγύης των δύο Νεολαιών.

Και στο προοίμιο της Κοινής Διακήρυξης, «η Νεολαία SDYM και η Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ, με οδηγό την πίστη τους στη δημοκρατία, την κοινωνική δικαιοσύνη, την αλληλεγγύη και την ευρωπαϊκή προοπτική, καθώς και με τη στήριξή τους στη Συμφωνία των Πρεσπών, εκφράζουν τη δέσμευσή τους να ενισχύσουν τη συνεργασία τους. Αναγνωρίζουμε τη σημασία της Ευρωπαϊκής Ενωσης ως χώρου κοινών αξιών, ειρήνης και ευκαιριών για τη νέα γενιά. Τόσο η Νεολαία SDYM όσο και η Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ επαναβεβαιώνουν την αφοσίωσή τους στην προώθηση μιας πιο κοινωνικής, χωρίς αποκλεισμούς, και δημοκρατικής Ευρώπης, όπου οι νέοι έχουν ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση του μέλλοντος».

Ενώ, όπως προστίθεται σε άλλο σημείο, «η συνεργασία μας δεν είναι μόνο συμβολική αλλά και ουσιαστική. Στεκόμαστε δίπλα-δίπλα στον αγώνα για ισότητα, δικαιοσύνη, δημοκρατία, τα δικαιώματα των εργαζομένων, την προστασία του περιβάλλοντος και την ενδυνάμωση της νεολαίας. Με την παρούσα Κοινή Διακήρυξη, η Νεολαία SDYM και η Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ δηλώνουν αποφασισμένες να εμβαθύνουν τους δεσμούς τους, να σταθούν αλληλέγγυες πέρα από τα σύνορά τους και να συνεχίσουν να αγωνίζονται για μια πιο προοδευτική, δημοκρατική και ενωμένη Ευρώπη».