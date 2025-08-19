Μομφή για αφαίμαξη της μεσαίας τάξης

Την αποδόμηση, ένα προς ένα, όλων των επιχειρημάτων (ή αφηγημάτων) που έχει αναπτύξει η κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια, φαίνεται πως έχει βάλει στόχο το ΠΑΣΟΚ – και μάλιστα μέσα στις επόμενες τρεις εβδομάδες, ενόψει ΔΕΘ δηλαδή. Χθες σειρά είχε η βελτίωση της οικονομικής θέσης των μισθωτών, μέσω της αύξησης των μισθών αφενός, της μείωσης των φόρων αφετέρου.

Την... πάσα στην αξιωματική αντιπολίτευση την έδωσε η ίδια η κυβέρνηση με τις διαρροές της, για επικείμενη εξαγγελία Μητσοτάκη για νέο πακέτο μείωσης φόρων, με ωφελούμενη τη μεσαία τάξη. Οπως επιχειρηματολόγησε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς (Open), «την τελευταία διετία αποδείχθηκε ότι με τη μη τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας και την άρνηση αλλαγών στους φορολογικούς συντελεστές, η μικρή ονομαστική αύξηση των εισοδημάτων “φαγώθηκε” από την ακρίβεια και οδήγησε σε περαιτέρω αύξηση της φορολογίας. Οταν συστημικό τραπεζικό ίδρυμα στη μελέτη του εντοπίζει ότι από τη μη τιμαριθμοποίηση βγήκαν 800 εκατομμύρια το 2024 και φέτος θα βγει 1 δισεκατομμύριο, αυτό λέγεται φορολογική αφαίμαξη της μεσαίας τάξης», επεσήμανε ο Κ. Τσουκαλάς.

Ταυτόχρονα, όμως, με την αποδόμηση της κυβερνητικής πολιτικής, η μείζων αντιπολίτευση γράφει το πρόγραμμα που ο Νίκος Ανδρουλάκης θα παρουσιάσει στη Θεσσαλονίκη. Μια πρόγευση πήραμε χθες από τον εκπρόσωπο Τύπου.

● Για τους συνταξιούχους: κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, σταδιακή μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης, επαναφορά του ΕΚΑΣ για τους χαμηλοσυνταξιούχους, παρεμβάσεις στις συντάξεις χηρείας και αναπηρίας.

● Για τους δημοσίους υπαλλήλους: άμεση χορήγηση 13ου μισθού.

● Για τα εργασιακά: επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων.

● Για τη φορολογία: μείωση του ΦΠΑ σε είδη πρώτης ανάγκης, όπως «προτείνει η Ε.Ε. μέσω οδηγιών και εφαρμόζεται σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες», ανέφερε ο εκπρόσωπος προσθέτοντας ότι «η έμμεση φορολογία είναι η πιο άδικη φορολογία».

● Για το ιδιωτικό χρέος: επαναφορά της προστασίας της πρώτης κατοικίας και θέσπιση κανόνων στη λειτουργία των funds και των servicers.

Και στο μόνιμο αντεπιχείρημα της Ν.Δ., «Πού θα βρείτε τα λεφτά;», η Χαρ. Τρικούπη απαντά ως εξής: «Λεφτόδεντρα η κυβέρνηση βλέπει όταν πιεστεί. Εμείς θέλουμε χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, δεν παίζουμε με τη χώρα. Αλλά χρηστή διαχείριση σημαίνει εξάλειψη σκανδάλων και να σταματήσει το πάρτι που γίνεται με τα χρήματα των πολιτών». Θέση του ΠΑΣΟΚ είναι η ριζική αλλαγή του μοντέλου διακυβέρνησης, ώστε να γίνεται με λογοδοσία – και με τα λόγια του Κ. Τσουκαλά, «θέλουμε ένα κράτος όπου τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης θα απορροφώνται στην έρευνα και την ανάπτυξη και δεν θα διασπαθίζονται. Θέλουμε εξάλειψη των σκανδάλων για να μη χάνονται τα χρήματα των Ελλήνων πολιτών στις τσέπες κάποιων».

Υπάρχει, πάντως, και ένα ευρύτερο πρόβλημα, καθώς, όπως διαπίστωσε εν κατακλείδι, «ο πλούτος που παράγεται, διανέμεται πολύ άνισα. Αυτό που βλέπουμε επί ημερών της Νέας Δημοκρατίας είναι να διευρύνονται οι κοινωνικές ανισότητες και αυτή η υποτυπώδης ανάπτυξη να μη φτάνει στις τσέπες των πολιτών», κατέληξε.