Δευτέρα, 18 Αυγούστου, 2025
Γυναικοκτονία στο Χαλάνδρι - 18.8.25
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI

Κατακραυγή από την προοδευτική αντιπολίτευση για τη γυναικοκτονία στο Χαλάνδρι

ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ
efsyn.gr
Οργή από την αντιπολίτευση για την ανικανότητα της ΕΛ.ΑΣ. να αντιμετωπίσει τη γυναικοκτονία που συνέβη το μεσημέρι της Δευτέρας στο Χαλάνδρι, αλλά και την μη ποινικοποίηση της γυναικοκτονίας από την κυβέρνηση. Αντιδράσεις από ΣΥΡΙΖΑ και Πλεύση Ελευθερίας.

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης δηλώνουν την θλίψη τους για την γυναικοκτονία που συνέβη το μεσημέρι της Δευτέρας στο Χαλάνδρι, ενώ επιρρίπτουν τις ευθύνες στην κυβέρνηση για την αδιαφορία που επιδεικνύει στο ζήτημα της προστασίας των γυναικών σε θεσμικό επίπεδο. 

ΣΥΡΙΖΑ: Πρώτο βήμα να είναι η συμπερίληψη του όρου γυναικοκτονία στον Ποινικό Κώδικα

Στη γυναικοκτονία του Χαλανδρίου αναφέρεται ο ΣΥΡΙΖΑ με μια ανακοίνωση του γραφείου τύπου, στην οποία καλεί τη πολιτεία να λάβει μέτρα για την προστασία των θυμάτων, αρχής γενομένης από την ποινικοποίηση της γυναικοκτονίας.

«Μόνο θλίψη προκαλεί η είδηση για τη νέα γυναικοκτονία, στο Χαλάνδρι αυτή τη φορά, με θύμα μια 47χρονη γυναίκα.

Αποδεικνύεται ξανά ότι απαιτείται ριζική αλλαγή νοοτροπιών και πρακτικών για να αντιμετωπιστεί το μείζον πρόβλημα της βίας κατά των γυναικών. Η πολιτεία πρέπει να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, αξιοποιώντας κάθε δυνατότητα που έχει για να περιοριστεί η έμφυλη βία και να προστατευθούν τα θύματά της.

Πρώτο βήμα να είναι η συμπερίληψη του όρου γυναικοκτονία στον Ποινικό Κώδικα, όπως πάγια ζητάει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.», καταλήγει η ανακοίνωση του κόμματος. 

Ζωή Κωνσταντοπούλου (Πλεύση Ελευθερίας): Η κυβέρνηση συνειδητά αρνείται τη λήψη άμεσων μέτρων πρόληψης και καταπολέμησης της έμφυλης βίας και της ποινικοποίησης της γυναικοκτονίας

Στο έγκλημα με θύμα την 47χρονη στο Χαλάνδρι με δράστη έναν άνδρα 28 ετών αναφέρθηκε και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, δηλώνοντας: «Άλλη μια γυναικοκτονία σήμερα, στο Χαλάνδρι. Άλλη μια γυναίκα άγρια δολοφονημένη, από άνδρα που θεώρησε ότι έχει εξουσία ζωής ή θανάτου επάνω της. Κι άλλη μια γυναικοκτονία χθες στην Κύπρο. Κι άλλη μια γυναίκα μαχαιρωμένη προχθές, νοσηλεύεται στα Χανιά».

Σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου Τύπου του κόμματος: «Η κυβέρνηση Μητσοτάκη συνειδητά αρνείται την λήψη άμεσων και αποτελεσματικών μέτρων πρόληψης και καταπολέμησης της έμφυλης βίας, πραγματικής προστασίας των θυμάτων, ποινικοποίησης της γυναικοκτονίας. Εκπέμπει ως πρότυπο, στη Βουλή και στον δημόσιο λόγο, το μάτσο-μήνυμα της επιβολής και της υποτίμησης της γυναίκας, καλλιεργεί τον σεξισμό και τον μισογυνισμό, που τον υφίστανται και οι γυναίκες πολιτικές αντίπαλοι, σε δημόσια θέα. Διαφημίζει ότι δεν πρόκειται ποτέ να ποινικοποιήσει την γυναικοκτονία (ενώ άλλα ευρωπαϊκά κράτη το έχουν ήδη πράξει ως ελάχιστο πρώτο βήμα και πολιτικό μήνυμα αποφασιστικότητας για την πάταξη της έμφυλης βίας)».

Η κυρία Κωνσταντοπούλου σημείωσε ότι «την συνταρακτική δολοφονία της Κυριακής Γρίβα μπροστά στο ΑΤ Αγίων Αναργύρων, ενώ μιλούσε με τον εκφωνητή του 100, όπου την είχαν παραπέμψει οι αστυνομικοί του ΑΤ στις 1/4/2024 ο κ. Μητσοτάκης την είχε χαρακτηρίσει "περιστατικό"» και χαρακτήρισε «ντροπιαστικό» το σημερινό ανακοινωθέν της Αστυνομίας για «τη νέα γυναικοκτονία». «Έμμεσοι υπαινιγμοί ότι δεν υπήρξε καταγγελία, άρα πάλι έφταιγε το θύμα, και προσπάθεια αντιμετάθεσης ευθυνών: οι αρμόδιοι αστυνομικοί "δεν ήξεραν" τον Μάρτιο, όταν το θύμα απευθύνθηκε στις αρχές, όπως συνολικά η κυβέρνηση είναι διαρκώς ανήξερη…», ανέφερε η κυρία Κωνσταντοπούλου.

Παράλληλα, συμπλήρωσε: «Έχω αναφερθεί επίσημα στο θέμα, με 50 επίκαιρες ερωτήσεις μου, οι περισσότερες στον Πρωθυπουργό. Με στοιχεία, εμπεριστατωμένη ανάλυση και συγκεκριμένες προτάσεις. Περισσότερες από 40 φορές ο κ. Μητσοτάκης αρνήθηκε να απαντήσει, ενώ είχε υποχρέωση. Η Πλεύση Ελευθερίας έχει καταθέσει στη Βουλή, με εκατοντάδες κατά κυριολεξία παρεμβάσεις, σειρά προτάσεων και μέτρων για την καταπολέμηση της έμφυλης βίας, του bullying, της γυναικοκτονίας. Οι μόνες απαντήσεις που λάβαμε είναι οι απαξιωτικές επιθέσεις Υπουργών και οι κακοποιητικές απαντήσεις του ίδιου του Πρωθυπουργού, που στην τελευταία του ομιλία μου απηύθυνε την έκφραση "σταματήστε να γκαρίζετε", εμμένοντας σε αυτό το πρότυπο "πολιτικής" και διατηρώντας σε θέσεις Υπουργών και Υφυπουργών πρόσωπα που αντιστρατεύονται ακόμη και τον θεμελιώδη σεβασμό στην ισότητα: "βιολογικό θέμα οι γυναικοκτονίες", κατά τον Υφυπουργό Υγείας που ούτε ανακάλεσε ούτε αποπέμφθηκε. Η Κυβέρνηση ήξερε. Και ξέρει. Και ήθελε και θέλει να αφήνει απροστάτευτα τα θύματα. Δεν είναι "περιστατικό" η σημερινή γυναικοκτονία. Είναι δυστυχώς πολιτική επιλογή εγκατάλειψης των θυμάτων και ενθάρρυνσης των βίαιων συμπεριφορών σε βάρος των γυναικών. Η Πλεύση Ελευθερίας θα συνεχίσει να παλεύει και να φωνάζει και εγώ προσωπικά δεν θα πάψω να μάχομαι, να παρεμβαίνω και να μιλώ μέχρι κάθε γυναίκα να είναι ασφαλής», κατέληξε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Κατακραυγή από την προοδευτική αντιπολίτευση για τη γυναικοκτονία στο Χαλάνδρι

