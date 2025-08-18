ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ επικρίνουν τον Μητσοτάκη για το ΕΣΥ, ενώ το εκχωρεί στους ιδιώτες

Μπαράζ επιθέσεων από ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ για την αισχρή δήλωση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για την κατάσταση στη δημόσια υγεία. • «Γιατί το ποσοστό ακάλυπτων αναγκών Υγείας είναι πολλαπλάσιο του ευρωπαϊκού;», αναρωτιέται ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος. • ΚΚΕ: Προκλητική η προσπάθεια Μητσοτάκη να παρουσιάσει μια ωραιοποιημένη εικόνα για ένα «ανθρώπινο ΕΣΥ»

Σκληρή επίθεση από την αντιπολίτευση σχετικά με την ανάρτηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για το Εθνικό Σύστημα Υγείας, στην οποία ο πρωθυπουργός ισχυρίζεται ότι τα πράγματα πάνε καλύτερα, βασιζόμενος στην αξιολόγηση που κλήθηκαν να προχωρήσουν οι πολίτες για το ΕΣΥ.

Η δήλωση αυτή έγινε από τον πρωθυπουργό τη στιγμή που ξεκίνησε η ισχύς κοινής υπουργικής απόφασης των υπουργών Υγείας και Οικονομικών με την οποία δίνει τη δυνατότητα στους ιδιώτες γιατρούς να χρησιμοποιούν τις υποδομές του ΕΣΥ για την παροχή των επί πληρωμή υπηρεσιών τους.

Σ. Φάμελλος (ΣΥΡΙΖΑ): Γιατί το ποσοστό ακάλυπτων αναγκών Υγείας είναι πολλαπλάσιο του ευρωπαϊκού;

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, κατηγόρησε τον πρωθυπουργό για ιδιωτικοποίηση και υποβάθμιση του ΕΣΥ, δημοσιοποιώντας στοιχεία από την αξιολόγηση που οργάνωσε η κυβέρνηση για την δημόσια υγεία.

«Ο κ. Μητσοτάκης με σημερινή του ανάρτηση προσπαθεί να δικαιολογήσει την απαξίωση της δημόσιας Υγείας επί των ημέρων του και το σχέδιο ιδιωτικοποίησης του ΕΣΥ, που προωθεί ακόμα και μέσα στο καλοκαίρι. Αναζητά σανίδα σωτηρίας σε μια αποσπασματική έρευνα, από την οποία μάλιστα εξαιρέθηκαν οι ψυχιατρικές, παιδιατρικές και ογκολογικές κλινικές.

Ακόμη και από αυτή την έρευνα προκύπτει έντονα η εικόνα της υποστελέχωσης του ΕΣΥ, αφού οι πολίτες μιλούν σε μεγάλο ποσοστό για σοβαρή έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού και κενές θέσεις. Γιατί δεν μας εξηγεί το γεγονός ότι στην Ελλάδα οι ιδιωτικές πληρωμές για ικανοποίηση αναγκών Υγείας αντιπροσωπεύουν το 38,6% όταν ο ενωσιακός μέσος όρος είναι μόλις 14,3%, χαρίζοντάς μας ακόμα μια αρνητική «αριστεία»;

Γιατί το ποσοστό ακάλυπτων αναγκών Υγείας είναι πολλαπλάσιο του ευρωπαϊκού; Αντί να δημοσιοποιεί έρευνες, ας κάνει κάτι για τις κενές οργανικές θέσεις του ΕΣΥ (6.500 ιατρών & 20.000 νοσηλευτών/τριών).

Και να σταματήσει να εργαλειοποιεί με φθηνή προπαγάνδα την ευγένεια, το ήθος και το φιλότιμο των υγειονομικών, αυτούς που ο κ. Γεωργιάδης έχει κατ’ επανάληψη αποκαλέσει «συμμορία», οι οποίοι δίνουν μέσα σε δύσκολες και εξαντλητικές συνθήκες τη μάχη να κρατήσουν το ΕΣΥ όρθιο.

Η πραγματική εικόνα του ΕΣΥ είναι τα ράντζα στους διαδρόμους, οι περιφορές ασθενών ανά την επικράτεια για να βρουν νοσηλεία, η υποστελέχωση του ΕΚΑΒ, η εγκατάλειψη των υγειονομικών μονάδων της νησιωτικής Ελλάδας, οι φωτιές σε νοσοκομειακές εγκαταστάσεις, τα «εντέλλεσθε» και οι παραιτήσεις των γιατρών, η αποτυχία των απογευματινών χειρουργείων.

Για αυτά έχει κάτι να μας πει;», καταλήγει στην ανάρτησή του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

ΚΚΕ: Προκλητική η προσπάθεια Μητσοτάκη να παρουσιάσει μια ωραιοποιημένη εικόνα για ένα «ανθρώπινο ΕΣΥ»

«Η προσπάθεια του Κυρ. Μητσοτάκη να παρουσιάσει μια ωραιοποιημένη εικόνα για ένα ”ανθρώπινο ΕΣΥ” μόνο προκλητική μπορεί να χαρακτηριστεί για τους χιλιάδες ασθενείς οι οποίοι καθημερινά βιώνουν την ταλαιπωρία και τις ελλείψεις, με τις ιδιωτικές πληρωμές για εξετάσεις, θεραπείες και φάρμακα κάθε χρόνο να αυξάνονται», ανέφερε νωρίτερα τη Δευτέρα το ΚΚΕ σε σχόλιο του για την ανάρτηση του πρωθυπουργού για το ΕΣΥ.

Αναφέρει ειδικότερα ότι «τα ”δωρεάν προληπτικά τεστ” αφορούν λίγες μόνο κατηγορίες και δεν αναιρούν το γεγονός ότι η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας παραμένει διαλυμένη, ενώ, αν κάποιος διαγνωστεί, αρχίζει ο Γολγοθάς σε ποια δομή θα απευθυνθεί για παρακολούθηση ή αντιμετώπιση». Επιπλέον τονίζει ότι «τα ”απογευματινά χειρουργεία” αποτελούν έναν ακόμα μηχανισμό ιδιωτικοποίησης και μετακύλισης του κόστους στους ασθενείς, οι οποίοι θα πληρώνουν για να χειρουργηθούν πιο γρήγορα». Ακόμη σημειώνει ότι «οι ”αξιολογήσεις μέσω SMS” από τους ασθενείς αποτελούν μία ακόμα επικοινωνιακή απάτη, η οποία έχει στόχο τη συγκάλυψη των διαχρονικών πολιτικών της που είναι η πηγή των προβλημάτων στην υγεία». «Και επιτέλους», σχολιάζει το ΚΚΕ, «ας σταματήσει η κυβέρνηση να παρουσιάζει τα αποτελέσματα της προσφοράς του υγειονομικού προσωπικού ως προσφορά του Υπουργείου».

«Το πραγματικά ανθρώπινο και αποτελεσματικό ΕΣΥ μπορεί να είναι μόνο ένα σύστημα αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν, καθολικό, με πλήρη στελέχωση και χρηματοδότηση από το κράτος, χωρίς καμία επιχειρηματική δράση», σημειώνει.