ΔΕΘ εσείς; Ακρίβεια εμείς!

Στο ίδιο... γήπεδο στο οποίο κατεβαίνει η κυβέρνηση μπαίνει και ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία: την ώρα που η κυβέρνηση καλλιεργεί προσδοκίες για το καλάθι της Διεθνούς Εκθεσης Θεσσαλονίκης, ο ΣΥΡΙΖΑ περνά στην αντεπίθεση και ζητά συγκεκριμένες απαντήσεις για τη δύσκολη καθημερινότητα των πολιτών.

«Ο κ. Μητσοτάκης προσπαθεί στη ΔΕΘ να παρουσιάσει τον εαυτό του ως Αη Βασίλη του Σεπτεμβρίου! Δεν πείθει ούτε τους πιο εύπιστους, δεν πείθει ούτε τα μικρά παιδιά. Οι πολίτες θυμούνται τις αποτυχημένες εξαγγελίες του όλα τα περασμένα χρόνια. Η πραγματικότητα από το 2019 ως σήμερα έδειξε ότι συνέβη το ακριβώς αντίθετο απ’ ό,τι εξήγγειλε ο κ. Μητσοτάκης, γι’ αυτό η αγοραστική δύναμη των πολιτών υποχωρεί, γι’ αυτό το διαθέσιμο εισόδημα λιγοστεύει» σημειώνει σε ανακοίνωσή του το Γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. και ζητά εξηγήσεις από τον πρωθυπουργό σε τέσσερα... μέτωπα: τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος, την ακρίβεια στο σούπερ μάρκετ, τις τιμές στα σχολικά είδη και τη στεγαστική κρίση.

Την ίδια ώρα ο Κώστας Ζαχαριάδης άνοιγε άλλο μέτωπο παίρνοντας αφορμή από σχετικά δημοσιεύματα: τις σκέψεις στο μέγαρο Μαξίμου για αλλαγή του εκλογικού νόμου. «Κύριε Μητσοτάκη υπάρχει ζήτημα αλλαγής του εκλογικού νόμου που ψήφισαν Ν.Δ. και Ελληνική Λύση την προηγούμενη τετραετία; Ισχύουν τα δημοσιεύματα ή οι διαψεύσεις του Μαξίμου;» διερωτάται επισήμως (σε ανάρτησή του) ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. και προσθέτει:

«Γνωρίζουν πολύ καλά ότι τα κοινωνικά και επικοινωνιακά τους καύσιμα εξαντλούνται, γνωρίζουν πολύ καλά ότι το αίτημα για απαλλαγή και πολιτική αλλαγή δυναμώνει συνεχώς, γνωρίζουν πολύ καλά ότι δεν υπάρχει σημείο επιστροφής αλλά μόνο πτώσης, γνωρίζουν πολύ καλά ότι μπορείς να εξαπατήσεις λίγους για πολύ, πολλούς για λίγο, αλλά δεν μπορείς να εξαπατήσεις τους πάντες για πάντα. Αυτό που δεν γνωρίζουμε είναι τα όρια της αλαζονείας και της αμετροέπειάς τους».