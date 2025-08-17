ΣΥΡΙΖΑ για ΔΕΘ: Ο κ. Μητσοτάκης «δεν πείθει ως δήθεν Άι-Βασίλης»

«Ο κ. Μητσοτάκης με την πολιτική του μαζεύει τα χρήματα από τους πολλούς και τα αναδιανέμει στους λίγους φίλους του και πολιτικούς του υποστηρικτές».

Σφοδρή κριτική ενάντια στις παροχές στις οποίες πρόκειται να προχωρήσει η κυβέρνηση στη ΔΕΘ άσκησε στην Κυριακή με ανακοίνωσή του, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Στην σχετική ανακοίνωση η Κουμουνδούρου κάνε ιλόγο για αποτυχημένες αντίστοιχες εξαγγελίες προηγούμενων χρόνων, κατηγορεί την κυβέρνηση ότι επέφερε αποτελέσματα ακριβώς αντίθετα από τις υποσχέσεις της και επισημαίνει τις ιδιαίτερα υψηλές τιμές σε προϊόντα και υπηρεσίες μαζικής λαϊκής κατανάλωσης:

Ακριβώς η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ:

« Ο κ. Μητσοτάκης προσπαθεί στη ΔΕΘ να παρουσιάσει τον εαυτό του ως Άι Βασίλη του Σεπτεμβρίου! Δεν πείθει ούτε τους πιο εύπιστους, δεν πείθει ούτε τα μικρά παιδιά. Οι πολίτες θυμούνται τις αποτυχημένες εξαγγελίες του όλα τα περασμένα χρόνια. Η πραγματικότητα από το 2019 ως σήμερα έδειξε ότι συνέβη το ακριβώς αντίθετο απ' ότι εξήγγειλε ο κ.Μητσοτάκης, γι' αυτό η αγοραστική δύναμη των πολιτών υποχωρεί, γι' αυτό το διαθέσιμο εισόδημα λιγοστεύει. Ας δώσει εξηγήσεις για την αποτυχία του ο Πρωθυπουργός:

Λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματος Ακρίβεια στο Super Market Σχολικά είδη Στεγαστική κρίση