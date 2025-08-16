Από το ΚΚΕ η πρώτη αντίδραση για τη συνάντηση Τραμπ - Πούτιν

«Η συνάντηση Τραμπ-Πούτιν στην Αλάσκα αποτέλεσε μέρος των ιμπεριαλιστικών παζαριών με κριτήριο όχι τα συμφέροντα των λαών, του ουκρανικού και του ρωσικού λαού που πληρώνουν το τίμημα του πολέμου, αλλά τα συμφέροντα των αμερικανικών και των ρωσικών μονοπωλίων, την επέκταση της επιχειρηματικής τους δράσης και την αύξηση της κερδοφορίας τους», αναφέρει το ΚΚΕ, σε ανακοίνωσή του για τη συνάντηση Τραμπ-Πούτιν.

Τονίζει ότι «πίσω από τα μεγάλα λόγια περί ‘προόδου των διαπραγματεύσεων' προβάλλει η ωμή πραγματικότητα. Ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται και κλιμακώνεται. Ο ανταγωνισμός για το μοίρασμα της Ουκρανίας και του κόσμου συνεχίζεται με θύματα τους λαούς, που σφάζονται στο μέτωπο για εχθρικά προς αυτούς συμφέροντα».

Το ΚΚΕ εκτιμά ότι «ακόμη κι αν κάποια στιγμή υπάρξει ένας συμβιβασμός θα είναι ένας προσωρινός κι εύθραυστος, ενταγμένος μεταξύ άλλων και στην τακτική των ΗΠΑ να στρέψουν περισσότερο την προσοχή τους σε άλλα σημεία του πλανήτη και να φορτωθεί η ΕΕ μεγαλύτερο κόστος για τη διατήρηση αυτού του συμβιβασμού. Γι' αυτό άλλωστε και στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων εκδηλώνονται αντιθέσεις και ανταγωνιστικές πρωτοβουλίες ανάμεσα στις ΗΠΑ και την ΕΕ».

Προσθέτει ότι «σε κάθε περίπτωση, οι αιτίες της σύγκρουσης θα παραμένουν, αφού οι ιμπεριαλιστικές διευθετήσεις δεν εξαλείφουν τις αιτίες του πολέμου που γεννάει το σάπιο καπιταλιστικό σύστημα, ιδιαίτερα σε μια περίοδο που οξύνεται η διαπάλη για την πρωτοκαθεδρία στο παγκόσμιο καπιταλιστικό σύστημα. Τους πολέμους, τα παζάρια και τις προσωρινές διευθετήσεις των αστικών τάξεων τους πληρώνουν τελικά οι λαοί με ποταμούς αίματος, αλλά και με οικονομικές θυσίες όπως είναι τα 800 δισ. ευρώ που φορτώνονται στους λαούς της Ευρώπης για τις ανάγκες της πολεμικής οικονομίας και προετοιμασίας».

Καταληκτικά το ΚΚΕ αναφέρει: «Ο λαός μας, κόντρα στις ψεύτικες προσδοκίες και τις αυταπάτες που καλλιεργούν οι απολογητές του καπιταλισμού, χρειάζεται να δυναμώσει τον αγώνα ενάντια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο, την εμπλοκή της Ελλάδας στους ΝΑΤΟϊκούς σχεδιασμούς και τα κάθε είδους παζάρια, τους πανάκριβους εξοπλισμούς, όπως και ενάντια στην πολιτική της κυβέρνησης της ΝΔ που πρωτοστατεί σε αυτά τα εγκληματικά σχέδια. Να δυναμώσει τη δική του αυτοτελή πάλη, για έξοδο της χώρας από τους πολέμους με το λαό στο τιμόνι της εξουσίας, οικοδομώντας αμοιβαία επωφελείς σχέσεις με τους άλλους λαούς».