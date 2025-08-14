Οργή της αντιπολίτευσης για τις κυβερνητικές φαυλότητες πάνω στα καμένα

Άμεσα αντανακλαστικά από ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ που απαντούν στις επιθέσεις Μαρινάκη και Κεφαλογιάννη • Οργή από το ΚΚΕ • Αιχμηρό σχόλιο από τη βουλεύτρια της Νέας Αριστεράς, Σία Αναγνωστοπούλου.

Ενώ οι φωτιές ακόμη σιγοκαίνε στη χώρα η κυβέρνηση επέλεξε να περάσει κατευθείαν στην επίθεση με το γνωστό αφήγημα της διάχυσης ευθυνών μέσα από τις επίσημες δηλώσεις του υπουργού Κλιματικής Κρίσης, αλλά και ανάρτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου.

Σε μια προφανή απόπειρα να κρύψει τη γύμνια της, χρησιμοποιώντας και την επικοινωνιακή της ισχύ μέσω ΜΜΕ, η κυβέρνηση επενδύει ξανά στον διχασμό και πετάει το μπαλάκι δεξιά κι αριστερά, ενώ δεν έλειψαν και οι δηλώσεις που προκάλεσαν σύγχυση.

Εκτός από τα σημερινά «χτυπήματα» του εξαφανισμένου εδώ και μέρες Γιάννη Κεφαλογιάννη και του Παύλου Μαρινάκη, είχε προηγηθεί θολή δήλωση από τον Κώστα Καραγκούνη, ο οποίος έσπευσε να αφήσει υπόνοιες (πάλι) για σχέδιο αποσταθεροποίησης της χώρας. Χθες, άλλωστε, η Σοφία Βούλτεψη είχε προκαλέσει τους πάντες πετώντας τις ευθύνες στους... λίγους εθελοντές πυροσβέστες.

«Τι βαθμό βάζει το "επιτελικό" κράτος στον εαυτό του; »

Τις προκλήσεις αυτές δεν άφησε αναπάντητες η αξιωματική αντιπολίτευση με τον Κώστα Τσουκαλά να δηλώνει «Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης και ο αρμόδιος υπουργός Κλιματικής Κρίσης, Γιάννης Κεφαλογιάννης, παρουσίασαν μια ρόδινη εικόνα για τα αποτελέσματα του κράτους και της κυβερνητικής διαχείρισης των πυρκαγιών».

«Σχεδόν "μάλωσαν" τους πολίτες, γιατί δεν τους το αναγνώρισαν», συνεχίζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής , προσθέτοντας ότι «ο κ. Μαρινάκης επέλεξε μάλιστα να απαντήσει στα ερωτήματα, που ο ίδιος έθεσε στον εαυτό του»

Ο κ. Τσουκαλάς αναφέρει ότι «μόνο μια ερώτηση είναι σκόπιμο να απευθύνουμε: η κυβέρνηση είναι ικανοποιημένη από τη διαχείριση των πυρκαγιών; Τι βαθμό βάζει το "επιτελικό" κράτος στον εαυτό του;». Στο ίδιο πλαίσιο ρωτά: «Ο κ. Κεφαλογιάννης θα επαναλάμβανε σήμερα τη δήλωση, που είχε κάνει προ λίγων εβδομάδων, ότι η χώρα είναι πλήρως θωρακισμένη για την αντιπυρική περίοδο;».

Εν είδει υστερόγραφου στο σχόλιό του, ο κ. Τσουκαλάς αναφέρει ότι «τουλάχιστον ο κ. Μαρινάκης ένιωσε την ανάγκη να απαντήσει στην κ. Βούλτεψη» και προσθέτει: «Άραγε συμμερίζεται την άποψη του υφυπουργού Εργασίας, Κώστα Καραγκούνη, που δεν αποκλείει "σχέδιο αποσταθεροποίησης" πίσω από τις πυρκαγιές;».

Ανύπαρκτο το επιτελικό κράτος

«Για την κ. Βούλτεψη φταίνε οι λίγοι εθελοντές, για τον κ.Κεφαλογιάννη η Αυτοδιοίκηση και ο Πελετίδης του ΚΚΕ. Οι μόνοι που δεν φταίνε είναι το ανύπαρκτο επιτελικό κράτος και οι καθ' ύλην αρμόδιοι υπουργοί» σχολίασε με νόημα ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Κώστα Ζαχαριάδη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Για την κ.Βούλτεψη φταίνε οι λίγοι εθελοντές, για τον κ.Κεφαλογιάννη η Αυτοδιοίκηση και ο Πελετίδης του ΚΚΕ. Οι μόνοι που δεν φταίνε είναι το ανύπαρκτο επιτελικό κράτος και οι καθ’ ύλην αρμόδιοι υπουργοί. — Costas Zachariadis (@CZachariadis) August 14, 2025

Παρέμβαση είχαμε και από τον βουλευτή Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ, Ανδρέα Παναγιωτόπουλο, ο οποίος άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση και τον υπουργό Πολιτικής Προστασίας.

«Είναι ντροπή, η ανύπαρκτη κυβέρνηση και ο ανύπαρκτος –και συνεντευξιαζόμενος– υπουργός Πολιτικής Προστασίας, να επιρρίπτει ευθύνες στους Δημάρχους και την Τοπική Αυτοδιοίκηση», έγραψε στο facebook ο κ. Παναγιωτόπουλος, συμπληρώνοντας ότι «ο Δήμαρχος Πατρέων και οι αυτοδιοικητικοί ήταν από την πρώτη στιγμή δυναμικά συμμετέχοντες» στις προσπάθειες αντιμετώπισης των συνεπειών της μεγάλης πυρκαγιάς.

Όπως ανέφερε, οι πρώτες προτεραιότητες για σήμερα είναι η αποκατάσταση της υδροδότησης και της ηλεκτροδότησης στις πληγείσες περιοχές.

Ξεπέρασαν κάθε όργιο

«Με προφανή στόχο να μεταθέσουν τις τεράστιες ευθύνες τους για το ότι η Αχαΐα και ολόκληρη η χώρα βρίσκεται τόσες μέρες στο έλεος των πυρκαγιών η κυβέρνηση μεθόδευσε μια άθλια επίθεση ενάντια στη δημοτική αρχή Πάτρας και τον δήμαρχο Κώστα Πελετίδη», αντί «να ασχολείται με την κατάσβεση της καταστροφικής πυρκαγιάς, που εκείνες τις ώρες ήταν σε εξέλιξη» σχολίασε οργισμένα το ΚΚΕ.

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

Η κυβέρνηση της ΝΔ ξεπέρασε κάθε όριο ξεπεσμού μεθοδεύοντας, μέσω των υπουργών της και φιλικών της ΜΜΕ, μια άθλια επίθεση ενάντια στη δημοτική αρχή Πάτρας και τον δήμαρχο Κώστα Πελετίδη, με προφανή στόχο να μεταθέσουν τις τεράστιες ευθύνες τους για το ότι η Αχαΐα και ολόκληρη η χώρα βρίσκεται τόσες μέρες στο έλεος των πυρκαγιών.

Αντί να απολογηθούν για την έλλειψη ολοκληρωμένου σχεδιασμού, μέσων πυρόσβεσης και προληπτικών μέτρων, φτάνοντας στο σημείο να αρνούνται ακόμη και την εκκένωση της Βιομηχανικής Περιοχής από τους εργαζόμενους την ώρα που η ευρύτερη περιοχή είχε παραδοθεί στις φλόγες, προσπαθούν με δόλια μέσα και διαστρέβλωση δηλώσεων να ενοχοποιήσουν για την καταστροφή την δημοτική αρχή της Πάτρας. Τους ενοχλεί που η δημοτική αρχή είναι δίπλα στον λαό της Πάτρας και στην πρώτη γραμμή της διεκδίκησης για τις λαϊκές ανάγκες, αποκαλύπτοντας την επικίνδυνη πολιτική τους σε όλους τους τομείς, όπως και σε αυτόν της πολιτικής προστασίας.

Το σχέδιο αυτής της επίθεσης από τα κυβερνητικά επιτελεία είχε ήδη διαφανεί από χθες με τις σκόπιμες και ψευδείς αναρτήσεις των τρολ του διαδικτύου, βρίσκοντας τελικά το πρόσχημα για την επίσημη κυβερνητική επίθεση στη διαστρέβλωση των δηλώσεων του δημάρχου. Αντί, δηλαδή, η κυβέρνηση να ασχολείται με την κατάσβεση της καταστροφικής πυρκαγιάς, που εκείνες τις ώρες ήταν σε εξέλιξη, αυτή ασχολούνταν με μεθοδεύσεις και δολοπλοκίες για να ενοχοποιήσει τη δημοτική αρχή της Πάτρας που έδινε τη μάχη μαζί με τους κατοίκους για να σώσουν το βίος τους.

Έχουν τρυπήσει τον πάτο του βαρελιού, με μια επίθεση που ουσιαστικά συνιστά φτηνό αντιπερισπασμό και ομολογία ενοχής, νομίζοντας ότι έτσι θα διασωθούν από την οργή του λαού για τις ευθύνες τους, την πολιτική τους και το σάπιο κράτος τους. Ματαιοπονούν.

«Έβλεπα με τα μάτια μου πού ήταν ο δήμαρχος»

Με αιχμηρό τρόπο σχολιάζει την κυβερνητική επίθεση και η βουλευτής Αχαΐας της Νέας Αριστεράς, Σία Αναγνωστοπούλου.

Με ανάρτησή της στο facebook η κ. Αναγνωστοπούλου υπογραμμίζει «αυτή την κυβέρνηση δεν θα την κατηγορήσω ποτέ για έλλειψη θράσους και αλαζονείας. Ποτέ, μα ποτέ. Και ευτυχώς δεν με διαψεύδει. Ούτε και τώρα. Η προπαγάνδα έχει πάρει δρόμο. Από χθες το βράδυ. Σήμερα ανέβηκε σε άλλο επίπεδο».

Αναλυτικά: