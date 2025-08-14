Αθήνα, 30°C
Πέμπτη, 14 Αυγούστου, 2025
Κώστας Τσουκαλάς
«Πρωθυπουργός και υπουργοί χωρίς ευθύνες και χωρίς υποχρέωση λογοδοσίας. Οι πολίτες κουράστηκαν…»

Κ. Τσουκαλάς: «Πρωθυπουργός και υπουργοί χωρίς ευθύνες, οι πολίτες κουράστηκαν…»

efsyn. gr

«Η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, κ. Σοφία Βούλτεψη, προσπάθησε χθες να ρίξει την ευθύνη στους πολίτες για τις πυρκαγιές, λέγοντας πως το πρόβλημα είναι ο αριθμός των εθελοντών», αναφέρει σε δήλωσή του ο Κώστας Τσουκαλάς, σχολιάζοντας ότι «θα ήταν αστείο, αν δεν ήταν τραγικό».

«Όμως, δεν είπε κάτι καινούργιο. Επανέλαβε με ωμό τρόπο αυτό, που λέει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας εδώ και έξι χρόνια», προσθέτει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής. Σημειώνει πως «σύμφωνα με την καλοπληρωμένη κυβερνητική προπαγάνδα για ό,τι συμβαίνει, είτε είναι οι πυρκαγιές που απειλούν τον αστικό ιστό οπως συνέβη στην Πάτρα, και σβήνουν πια στη θάλασσα είτε είναι τα πανάκριβα τιμολόγια ρεύματος, είτε είναι οι κοινωνικές ανισότητες, είτε είναι τα σκάνδαλα διασπάθισης των δημοσίων και ευρωπαϊκών πόρων, πάντα φταίνε οι πολίτες, φταίει η κλιματική αλλαγή, φταίνε οι χρόνιες παθογένειες, φταίνε οι παγκόσμιες εξελίξεις. Δεν φταίει ποτέ η κυβέρνηση».

«Πρωθυπουργός και υπουργοί χωρίς ευθύνες και χωρίς υποχρέωση λογοδοσίας. Αυτή είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας», αναφέρει ο κ. Τσουκαλάς, υποστηρίζοντας ότι «οι πολίτες κουράστηκαν από μια διακυβέρνηση ανεύθυνη, ασύδοτη, που παράγει διαφθορά και δεν έχει όραμα και σχέδιο για τη χώρα».

Κ. Τσουκαλάς: «Πρωθυπουργός και υπουργοί χωρίς ευθύνες, οι πολίτες κουράστηκαν…»

