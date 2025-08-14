Η κυβέρνηση απέτυχε!

Στον ελλιπή προγραμματισμό της κυβέρνησης (παρ’ ότι κυβερνά από το 2019!) απέναντι στα πύρινα μέτωπα (και μολονότι, η κλιματική αλλαγή έχει γίνει πλέον κοινό κτήμα) εστίασαν τα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης, αν και σε διαφορετικούς τόνους.

Ετσι, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης προσπάθησε να κάνει εποικοδομητική κριτική λέγοντας πως «απαιτείται ένα πλήρως αναμορφωμένο σύστημα Πολιτικής Προστασίας με έμφαση στην πρόληψη. Να μπει τέλος στον φαύλο κύκλο της καταστροφής». Επίσης, «η σκέψη μας είναι μαζί τους όπως και σε πυροσβέστες, πιλότους εναέριων μέσων και εθελοντές, που δίνουν τη μάχη στα πύρινα μέτωπα», σημείωσε σε ανάρτησή του ο Νίκος Ανδρουλάκης. Εν τω μεταξύ, τις πυρόπληκτες περιοχές θα επισκεφθεί σήμερα κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝ.ΑΛΛ. με τη συμμετοχή του πρώην πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου, του γραμματέα Ανδρέα Σπυρόπουλου, καθώς και βουλευτών και στελεχών.

Σε κοινή δήλωσή τους, εξάλλου, ο Ανδρέας Πουλάς, υπεύθυνος ΚΤΕ Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης, και ο Μιχάλης Χάλαρης, γραμματέας Τομέα Πολιτικής Προστασίας ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝ.ΑΛΛ., αφού επέκριναν τον πρωθυπουργό γιατί δεν διέκοψε τις διακοπές του από την πρώτη μέρα, τόνισαν το πώς αντιλαμβάνεται, όπως είπαν, η κυβέρνηση την υποστήριξη προς τους εθελοντές της Πολιτικής Προστασίας: «Ακόμα δεν έχει χορηγήσει, παρά τη δημόσια ανακοίνωση προ εξαμήνου, τον απαραίτητο εξοπλισμό, αφήνοντάς τους να αγωνίζονται με τα ίδια τους τα μέσα. Ακόμα τούς ζητά να πληρώνουν καύσιμα, σέρβις στα οχήματα, ασφάλιση, φόρους και διοικητικά τέλη -όλα για να εξυπηρετήσουν το κοινό καλό. Αυτό δεν είναι σεβασμός στον εθελοντισμό· είναι κοϊδία».

Στα μέτωπα

Με φυσική παρουσία στις πληγείσες περιοχές ο ΣΥΡΙΖΑ–Π.Σ. υπογράμμισε, σε ανακοίνωση του γραφείου Τύπου, την «έντονη ανησυχία του (κόμματος) για την ανεξέλεγκτη τροπή που έχουν πάρει τα μέτωπα της πυρκαγιάς». Και, «δυστυχώς, για ακόμη μια χρονιά, οι διαβεβαιώσεις για ετοιμότητα και θωράκιση από την πλευρά της κυβέρνησης αποδείχθηκαν κενό γράμμα. Είναι προφανές το έλλειμμα σχεδίου και συντονισμού. Οι ευθύνες της κυβέρνησης είναι τεράστιες, ιδίως στο σκέλος της πρόληψης, και καμία επικοινωνιακή διαχείριση δεν μπορεί να τις καλύψει», ήταν το σχόλιο της Κουμουνδούρου, η οποία εξέφρασε την αμέριστη συμπαράστασή της «στους ανθρώπους που πλήττονται, σε όσους επιχειρούν, τους πυροσβέστες, τους εθελοντές, τους αστυνομικούς, τους υπαλλήλους της Πολιτικής Προστασίας».

Από τις πρώτες ώρες εκδήλωσης των πυρκαγιών βουλευτές, πρώην βουλευτές, μέλη της Κεντρικής Επιτροπής και στελέχη των Νομαρχιακών Επιτροπών βρέθηκαν στο πεδίο -μεταξύ αυτών η Δ' αντιπρόεδρος της Βουλής Ολγα Γεροβασίλη, στα πύρινα μέτωπα της Ηπείρου. «Οι κυβερνητικές διαβεβαιώσεις για θωρακισμένη χώρα και ετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού αποδείχτηκαν κενό γράμμα. Είναι προφανές ότι ο σχεδιασμός, ιδίως στον τομέα της πρόληψης, ήταν ανεπαρκής», διαπίστωσε και εκείνη, ενώ ο βουλευτής Πρέβεζας Κώστας Μπάρκας μετέδιδε από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τις αγωνιώδεις προσπάθειες να σωθούν τα σπίτια των γονιών του και των γειτόνων τους.

Στην Αχαΐα, επί του πεδίου επίσης, ο γραμματέας της Κ.Ο. Διονύσης Καλαματιανός σημείωσε: «Δυστυχώς, και πάλι, οι διαβεβαιώσεις περί επάρκειας των μέτρων προστασίας και θωράκισης από τις πυρκαγιές ήταν λόγια δίχως αντίκρισμα. Ειδικά στον τομέα της πρόληψης, του σχεδιασμού και του συντονισμού, οι ελλείψεις και οι ανεπάρκειες αποδεικνύονται καθοριστικές».

Μια κρίσιμη υπενθύμιση έκανε από την πλευρά του ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. Νικόλας Φαραντούρης: «Από τον Νοέμβρη ζητώ εναρμόνιση των εθνικών μηχανισμών πολιτικής προστασίας». Μια πρόταση που υιοθετήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Κομισιόν, αλλά όπως τόνισε, «η Ελληνική Κυβέρνηση, ωστόσο, ουδέν έπραξε για τη θωράκιση της χώρας και τον συντονισμό με τα υπόλοιπα κράτη-μέλη και τις Ευρωπαϊκές Αρχές».

Σκληρό στην κριτική του το ΚΚΕ, διά του βουλευτή του και υπεύθυνου του γραφείου Τύπου, Γιάννη Γκιόκα: «Διαρκές έγκλημα η πολιτική που εφαρμόζεται από τη σημερινή και τις προηγούμενες κυβερνήσεις για τις πυρκαγιές», δήλωσε χαρακτηριστικά (ΕΡΤNews). Ενώ κάλεσε την κυβέρνηση της Ν.Δ. «να σταματήσει να κρύβεται πίσω από τα ακραία καιρικά φαινόμενα, την ατομική ευθύνη και τα μηνύματα 112». Φέρει ακέραια την ευθύνη για όλα αυτά που ζούμε και βλέπουμε και καταρρέει με πάταγο το μοντέλο που εφαρμόζουν όλες οι κυβερνήσεις...». Στο επιχείρημα δε ότι ανάλογη κατάσταση επικρατεί και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, αντέτεινε ότι αυτή είναι η στρατηγική της Ε.Ε., που δεν θεωρεί επιλέξιμα έργα, τις υποδομές για την προστασία των λαών από τα φυσικά φαινόμενα.

Φωτιά στην πόλη

Στην Πάτρα βρέθηκε ο Αλέξης Χαρίτσης μαζί με τη βουλεύτρια Αχαΐας Σία Αναγνωστοπούλου. Οπως έλεγε στην «Εφ.Συν.» ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, το εντυπωσιακό είναι ότι η φωτιά έχει μπει ουσιαστικά στην πόλη της Πάτρας και σε αυτό εστιάζουν οι προσπάθειες της Πυροσβεστικής, να προστατευτούν δηλαδή οι οικισμοί περιμετρικά της πόλης, στα ορεινά, όπως βέβαια και χρήσεις ειδικής βαρύτητας, π.χ. ο ΧΥΤΑ. «Εχουμε να κάνουμε με μια πυρκαγιά του ίδιου του αστικού ιστού της τρίτης μεγαλύτερης πόλης της Ελλάδας, της Πάτρας», δήλωσε επίσης από τη Βιομηχανική Περιοχή. Και, απευθύνοντας ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όσους επιχειρούν στο πεδίο, ευχήθηκε επίσης κουράγιο στους κατοίκους.

«Δεν είναι η κακιά η ώρα, δεν είναι κακιά η μοίρα. Είναι ζήτημα πολιτικών επιλογών το ότι η κυβέρνηση επέλεξε Απρίλη μήνα να διώξει 600 έμπειρους εποχικούς πυροσβέστες. Είναι ζήτημα πολιτικών επιλογών το γεγονός ότι δεν έχει διασφαλίσει νέα Canadair μέχρι το 2028», επεσήμανε ακόμη ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς με την ταυτόχρονη αναφορά στο μοντέλο ανάπτυξης (εξορύξεις κοκ). «Θα στηρίξουμε την Πολιτική Προστασία ή θα επενδύσουμε τα επόμενα χρόνια μόνο στους υπερεξοπλισμούς, όπως κάνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη;», διερωτήθηκε. Και στο διά ταύτα, «η χώρα χρειάζεται οξυγόνο και αυτό το οξυγόνο δεν μπορεί να το έχει όσο βρίσκεται στη θέση της η κυβέρνηση της καμένης γης, η κυβέρνηση Μητσοτάκη».

Παρών στα πύρινα μέτωπα της Αχαΐας, τέλος, και ο Στέφανος Κασσελάκης, ο οποίος έγινε αποδέκτης της αγανάκτησης των κατοίκων για την κυβέρνηση: έχουν αφεθεί μόνοι τους να προστατεύσουν τις περιουσίες και τις ζωές τους, με ελάχιστες δυνάμεις πυρόσβεσης στην περιοχή, του έλεγαν εν προκειμένω. «Αυτή τη στιγμή καίγονται σπίτια. Πρόκειται για ξεκάθαρη αποτυχία, τόσο της κυβέρνησης όσο και ενός ανίκανου πολιτικού προσωπικού χωρίς εξειδίκευση», κατήγγειλε ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, ο οποίος κατήγγειλε συν τοις άλλοις ότι «από τον Μάιο, με αλλαγές στο Ταμείο Ανάκαμψης, χάθηκαν κρίσιμα έργα όπως η αναβάθμιση των Canadair και η ενίσχυση των τοπικών κέντρων επιχειρήσεων. Αυτές είναι πολιτικές επιλογές και για αυτές θα υπάρξει λογοδοσία».