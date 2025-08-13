Ζαχαριάδης: Θα μαζέψει ο κ. Μητσοτάκης τη Σ. Βούλτεψη;

Αλγεινή εντύπωση προκάλεσαν οι δηλώσεις της βουλεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Σοφίας Βούλτεψη, την ώρα που καταστροφικές πυρκαγιές μαίνονται στη χώρα. Ούτε λίγο ούτε πολύ, η Σ. Βούλτεψη υποστήριξε ότι για τις διαρκείς καταστροφές δεν ευθύνονται το επιτελικό κράτος, η υποστελέχωση των δασικών υπηρεσιών κ.ά. αλλά.... οι εθελοντές που δεν είναι αρκετοί. Πρόκειται για μια προφανή προσπάθεια να αλλάξει η ατζέντα και να μετατοπιστεί η συζήτηση από τις τεράστιες ευθύνες της κυβέρνησης Μητσοτάκη για όσα δραματικά συμβαίνουν σε πολλούς νομούς της χώρας.

«Δεν έφτανε στους ανθρώπους της πυροσβεστικής και στους πυρόπληκτους ότι έμειναν αβοήθητοι, έχουν και την κυρία Βούλτεψη να βγαίνει στα κανάλια και να τους εξοργίζει ακόμα περισσότερο», σχολίασε καυστικά σε ανάρτησή του ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Κώστας Ζαχαριάδης, ζητώντας ταυτόχρονα την παρέμβαση του πρωθυπουργού.

Θα την μαζέψει επιτέλους ο κ. Μητσοτάκης;



Είναι ικανός τουλάχιστον να κάνει αυτό το… pic.twitter.com/1S0BSZHWM4 — Costas Zachariadis (@CZachariadis) August 13, 2025

«Θα τη μαζέψει επιτέλους ο κ. Μητσοτάκης; Είναι ικανός τουλάχιστον να κάνει αυτό το ελάχιστο;», ρώτησε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.

Αντί να αναδιπλωθεί για τις προκλητικές δηλώσεις της, η Σ. Βούλτεψη επέλεξε να εξαπολύσει πυρά κατά του Κ. Ζαχαριάδη και του ΣΥΡΙΖΑ, κάνοντάς του μάθημα περί εθελοντών: «Παράδοξο αλλά αναμενόμενο από μια αντιπολίτευση που εκμεταλλεύεται κάθε καταστροφή: Ενημερώνω τον εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ κ. Κώστα Ζαχαριάδη ότι στο πόρισμά του ο διεθνούς φήμης Γερμανός καθηγητής κ. Γκολντάμερ αναφέρεται πάνω από 90 φορές στην αξία του εθελοντισμού και των εθελοντών για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Το ίδιο και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, στην ομιλία του στη Βουλή τον Αύγουστο του 2023 (με έξι αναφορές)».

Και συνέχισε η κ. Βούλτεψη, φροντίζοντας να αλλάξει την κουβέντα από τις ευθύνες της κυβέρνησης για τις νέες καταστροφικές πυρκαγιές, στα όσα έκανε ο... ΣΥΡΙΖΑ: «Του θυμίζω επίσης ότι μετά την καταστροφή στο Μάτι, ο κ. Τσίπρας είχε αναθέσει μια μελέτη στον κ. Γκολντάμερ, επικεφαλής του Διεθνούς Παρατηρητηρίου για τις Πυρκαγιές. Ο κ. Γκολντάμερ παρέδωσε τη μελέτη του τον Φεβρουάριο του 2019. Τον Απρίλιο, η έκθεση παρουσιάστηκε στις επιτροπές της Βουλής. Τον Μάιο, μπήκε σε διαβούλευση. Αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ψήφισε ποτέ το πόρισμα στο οποίο έκτοτε ομνύει. Πρόλαβαν, όμως, να ψηφίσουν –κρατώντας ανοιχτή τη Βουλή, ενώ είχαν ανακοινώσει εκλογές– τον Ποινικό Κώδικα. Στον οποίο Π.Κ. πρόλαβαν να ψηφίσουν το άρθρο 264, με το οποίο μετέτρεψαν το βασικό έγκλημα του εμπρησμού από κακούργημα σε πλημμέλημα –κάτι που άλλαξε επί κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας. Και αφού είχαν συμβεί όλα αυτά, τον Νοέμβριο του 2019 κατέθεσαν το σχέδιο νόμου, που δεν είχαν καταθέσει όταν κυβερνούσαν. Από ό,τι φαίνεται, ο ΣΥΡΙΖΑ έπαψε να συμφωνεί με τον κ. Γκολντάμερ –αλλά και με τον εαυτό του».