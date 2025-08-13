Αθήνα, 28°C
Τετάρτη, 13 Αυγούστου, 2025
Κώστας Ζαχαριάδης, Γρηγόρης Θεοδωράκης | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης κάνει τη χώρα διεθνώς ρεζίλι

ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ
Νίκος Παπαδημητρίου
Βολές από τους Κ. Ζαχαριάδη και Γρ. Θεοδωράκη με αφορμή το δημοσίευμα της TAZ ● Για διολίσθηση σε καθεστώς αυταρχικής δημοκρατίας κάνει λόγο το Κίνημα Δημοκρατίας.

Η αιχμηρή ανταπόκριση της γερμανικής εφημερίδας TAZ και του ανταποκριτή της Φέρρυ Μπατζόγλου για την κυβέρνηση Μητσοτάκη προκάλεσε την οξεία αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία και του Κινήματος Δημοκρατίας.

Σε πρώτο χρόνο ειδικότερα ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ., Κώστας Ζαχαριάδης, σημείωσε σε ανάρτησή του για το δημοσίευμα της Tageszeitung: «Αλλη μια φορά ο κ. Μητσοτάκης κάνει ρεζίλι διεθνώς τη χώρα. Θα απαντήσει το Μαξίμου ή θα το κάνει γαργάρα;»

Σε δεύτερο χρόνο ο αν. εκπρόσωπος Τύπου, Γρηγόρης Θεοδωράκης, αναφέρθηκε σε μια άλλη υπόθεση που φέρεται να ερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία: τα «σπιτάκια» της ανακύκλωσης. «Η κυβέρνηση πρέπει να φύγει πριν μετατρέψει τη χώρα σε ηθικά, οικονομικά και θεσμικά ερείπια» δήλωσε ο Γρ. Θεοδωράκης, προσθέτοντας: «Κάθε μέρα κι από ένα σκάνδαλο. Κάθε μέρα και μια προκλητική προσπάθεια συγκάλυψης του προηγούμενου σκανδάλου, μέχρι να σκάσει το επόμενο… Αυτά είναι τα πεπραγμένα της κυβέρνησης των “αρίστων” του κυρίου Μητσοτάκη: πελατειακό σύστημα, αχαλίνωτη διαφθορά, θεσμική κατάπτωση. Δεν αξίζει στην πατρίδα μας αυτή η κυβέρνηση. Πρέπει να φύγουν πριν μετατρέψουν τη χώρα σε ηθικά, οικονομικά και θεσμικά ερείπια» επισημαίνει ο αν. εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ.

Το Κίνημα Δημοκρατίας

Από την πλευρά του το Κίνημα Δημοκρατίας αναπαράγει μεγάλο τμήμα της ανταπόκρισης της TAZ για να συμπεράνει ότι οι «διαπιστώσεις που στην Ελλάδα βιώνουμε καθημερινά (είναι) σκάνδαλα και εγκλήματα, συγκάλυψη, ατιμωρησία μέσω χειραγώγησης της δικαιοσύνης, καταστρατήγησης των θεσμών και ελέγχου των ΜΜΕ. Ο κ. Μητσοτάκης μπορεί να θεωρεί τη Δημοκρατία απλώς ως απαραίτητη “διακόσμηση” για ομιλίες και εγκαίνια. Η πραγματικότητα, όμως, είναι πως όσο εκείνος παριστάνει τον “μοντέρνο μεταρρυθμιστή”, η Ελλάδα διολισθαίνει ταχύτατα σε ένα ιδιότυπο καθεστώς “αυταρχικής δημοκρατίας” –και πλέον, εντός και εκτός συνόρων, τον βλέπουν όπως πραγματικά είναι: τον πρωθυπουργό που θάβει τη Δημοκρατία» καταλήγει η ανακοίνωση του Κινήματος Δημοκρατίας.

