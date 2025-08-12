ΣΥΡΙΖΑ για φωτιές: Στόχος τώρα η κατάσβεση, αλλά δεν ξεχνάμε την πρόληψη

«Για ακόμα μια μέρα η χώρα ζει τον τρόμο των πυρκαγιών: Αχαΐα, Χίος, Πρέβεζα, Ζάκυνθος, Κεφαλονιά, Αιτωλοακαρνανία τα κρίσιμα μέτωπα», αναφέρει ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, την ώρα που φλέγονται πολλές περιοχές στη χώρα.

Η Κουμουνδούρου τονίζει πως αυτή τη στιγμή προτεραιότητα έχει η στήριξη των ανθρώπων που πλήττονται και που επιχειρούν στα μέτωπα, καθώς στόχος τώρα είναι η κατάσβεση των πυρκαγιών. Ωστόσο αφήνει βολές και για την πρόληψη των πυρκαγιών, τονίζοντας ότι οι φωτιές «σβήνονται τον χειμώνα».

Συγκεκριμένα ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει τα εξής:

«Αυτές τις ώρες η προτεραιότητα είναι η στήριξη των ανθρώπων που επιχειρούν στα μέτωπα, τους πυροσβέστες, τους εθελοντές, τους αστυνομικούς, τους εργαζομένους στους ΟΤΑ και την Πολιτική Προστασία. Και για να τελειώσει γρήγορα αυτός ο εφιάλτης απαιτείται η μέγιστη κινητοποίηση του κρατικού μηχανισμού και άρτιος επιχειρησιακός συντονισμός. Αυτές τις ώρες μόνος στόχος είναι η κατάσβεση και η στήριξη των πληττόμενων πολιτών.

»Αλλά και η κατάσβεση δεν μπορεί να στηρίζεται μόνο σε ήρωες πυροσβέστες σε απανωτές επιφυλακές και υπερωρίες εξουθενωμένους, παρά την αύξηση του προσωπικού που διατυμπανίζει σε κάθε ευκαιρία το Υπουργείο. Αλλά δεν ξεχνάμε ότι οι φωτιές «σβήνονται τον χειμώνα» με πρόληψη. Και στην πρόληψη υστερούμε τρομακτικά.»