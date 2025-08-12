Ν. Ανδρουλάκης: «Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ δείχνει την αποτυχία της ΝΔ να ενισχύσει τον πρωτογενή τομέα»

Τον Ενιαίο Οινοποιητικό Συνεταιρισμό Σάμου επισκέφθηκε το πρωί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος ενημερώθηκε για τα κύρια προβλήματα από τους αμπελουργούς της Σάμου, που συγκαταλέγονται μεταξύ των μεγαλύτερων οινοποιείων της χώρας με διεθνείς διακρίσεις.
«Για το ΠΑΣΟΚ η περιφερειακή ανάπτυξη είναι προτεραιότητα. Αυτό επιβάλλει η γεωγραφία της χώρας, με τη νησιωτικότητα και την ορεινότητα», τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης, ευχαριστώντας τον Συνεταιρισμό για τη φιλοξενία. «Αντιμετωπίζουν πολλές προκλήσεις, όπως είναι η λειψυδρία, η κλιματική αλλαγή, η έλλειψη εργατών γης», πρόσθεσε. «Προκλήσεις», τόνισε, «που πρέπει να αναθεωρήσουμε γι' αυτό και χρειάζεται αναθεώρηση του κανονισμού του ΕΛΓΑ, περισσότερες διμερείς συμφωνίες για εργάτες γης και βέβαια προγράμματα ενίσχυσης νέων αγροτών, νέων παραγωγών».
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ πρόσθεσε ότι «επιπλέον, πρέπει να αντιμετωπίσουμε θέματα όπως το υψηλό κόστος παραγωγής και η δίκαιη και με διαφάνεια κατανομή των αγροτικών επιδοτήσεων». Υπογράμμισε σε αυτό το πλαίσιο ότι «το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ δείχνει τη μεγάλη αποτυχία της Νέας Δημοκρατίας να υπερασπιστεί και να ενισχύσει τον πρωτογενή τομέα». «Γι' αυτό χρειάζεται μια πολιτική που ενισχύει την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών προϊόντων, όπως του ξακουστού κρασιού της Σάμου», κατέληξε ο κ. Ανδρουλάκης.
