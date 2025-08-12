Κίνημα Δημοκρατίας: Μητσοτάκης – νεκροθάφτης της Δημοκρατίας στην Ελλάδα

Πυρά κατά του πρωθυπουργού εξαπολύει το Κίνημα Δημοκρατίας, με αφορμή το δημοσίευμα της TAZ, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Διαπιστώσεις που στην Ελλάδα βιώνουμε καθημερινά: σκάνδαλα και εγκλήματα, συγκάλυψη, ατιμωρησία μέσω χειραγώγησης της δικαιοσύνης, καταστρατήγησης των θεσμών και ελέγχου των ΜΜΕ».

Ολόκληρη η ανακοίνωση του Κινήματος Δημοκρατίας:

«Η γερμανική εφημερίδα ΤΑΖ περιγράφει τον Κ. Μητσοτάκη ως πρωθυπουργό που «έχει πολλή βρωμιά στα χέρια του», υπογραμμίζοντας πως «υπονομεύει συστηματικά το κράτος δικαίου και τη δημοκρατία».

Αναφερόμενη στο τεράστιο σκάνδαλο των υποκλοπών, στο έγκλημα των Τεμπών και τη συγκάλυψή του, καθώς και στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, σημειώνει ότι «ο κανόνας είναι: μηδενική διερεύνηση, μηδενική διαλεύκανση. Οι οπαδοί του και ο ίδιος πάντα ατιμώρητοι, χάρη στα εξαγορασμένα ΜΜΕ, χάρη στον έλεγχο της δικαστικής εξουσίας και χάρη στην κοινοβουλευτική του πλειοψηφία».

Διαπιστώσεις που στην Ελλάδα βιώνουμε καθημερινά: σκάνδαλα και εγκλήματα, συγκάλυψη, ατιμωρησία μέσω χειραγώγησης της δικαιοσύνης, καταστρατήγησης των θεσμών και ελέγχου των ΜΜΕ.

Ο κ. Μητσοτάκης μπορεί να θεωρεί τη Δημοκρατία απλώς ως απαραίτητη «διακόσμηση» για ομιλίες και εγκαίνια. Η πραγματικότητα, όμως, είναι πως όσο εκείνος παριστάνει τον «μοντέρνο μεταρρυθμιστή», η Ελλάδα διολισθαίνει ταχύτατα σε ένα ιδιότυπο καθεστώς «αυταρχικής δημοκρατίας» – και πλέον, εντός και εκτός συνόρων, τον βλέπουν όπως πραγματικά είναι: τον πρωθυπουργό που θάβει τη Δημοκρατία».