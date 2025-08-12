Στραγγαλίζουν την πανεπιστημιακή έρευνα

Πριν ακόμη ξεμπερδέψει από τον ΟΠΕΚΕΠΕ η Νέα Δημοκρατία, ο ΟΠΕΚΕΠΕ... Νο2 κάνει ήδη την εμφάνισή του στον ορίζοντα. Η χρηματοδότηση της έρευνας στα δημόσια πανεπιστήμια είναι το θέμα που απασχολεί κυβέρνηση και αντιπολίτευση: ήδη, στο ζήτημα πήραν δημοσίως θέση ΠΑΣΟΚ και Νέα Αριστερά.

Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται έπειτα από πρωτοσέλιδο της εφημερίδας «Το Βήμα της Κυριακής» και πώς «το πελατειακό κράτος “κατάπιε” 300 εκατ. ευρώ για την έρευνα». Τα χρήματα θα προέρχονταν από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και θα ενίσχυαν την έρευνα και πρωτίστως τους νέους ερευνητές.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, τα κονδύλια θα χρηματοδοτούσαν τρία διαφορετικά έργα: Τα Πανεπιστήμια Αριστείας, τις Συμπράξεις Ερευνητικής Αριστείας και το Trust Your Stars-«Εμπιστοσύνη στα Αστέρια μας». Ομως, όπως γράφτηκε, στο πρώτο τα χρήματα ξοδεύτηκαν αναποτελεσματικά, στο δεύτερο θα αξιοποιηθούν πολύ λιγότεροι πόροι επειδή η δουλειά που είχε προγραμματιστεί να γίνει σε δύο χρόνια συμπιέστηκε σε 10 μήνες, που σημαίνει ότι δεν θα γίνει τίποτα, και στο τρίτο έργο, οι μεγάλες καθυστερήσεις και ο περίεργος τρόπος αξιολόγησης των προτάσεων κατέληξαν στο να λήξει η χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Τούτων δοθέντων, ομάδα 50 καθηγητών και ερευνητών ετοιμάζεται να κινηθεί νομικά κατά του υπουργείου Παιδείας.

Στο θέμα πήρε θέση ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς (Real FM): «Είδαμε δημοσιεύματα πως τα κονδύλια των 300 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, που είχαν προϋπολογιστεί για την ενίσχυση της έρευνας στην εκπαίδευση, τα κατάπιε το πελατειακό κράτος. Υπάρχουν καταγγελίες ότι τα κονδύλια για τρία έργα [...] ξοδεύτηκαν αναποτελεσματικά με αδιαφανείς όρους». «Η κυβέρνηση μετατρέπει τα προγράμματα Ερευνας σε “νέο ΟΠΕΚΕΠΕ”» τιτλοφορείται εξάλλου σχετική ανακοίνωση του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης – θέμα το οποίο το ΠΑΣΟΚ φέρνει στη Βουλή, με ερώτηση των βουλευτών Γιώργου Νικητιάδη και Στέφανου Παραστατίδη (και υπευθύνων των Τομέων Ανάπτυξης και Παιδείας αντιστοίχως).

Επίκαιρη από Χαρίτση

Στο θέμα αναφέρθηκε και ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης, ο οποίος αφού εξήρε το ιδρυθέν, από την κυβέρνηση της Αριστεράς, Ελληνικό Ιδρυμα Ερευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ), έκανε λόγο επίσης για «ένα διαρκές σκάνδαλο. Το πρόγραμμα –με αποκλειστική ευθύνη της κυβέρνησης Μητσοτάκη– δεν μπόρεσε να χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης. Παρέκαμψε το ΕΛΙΔΕΚ. Εγινε μέσω ΕΣΠΑ, το οποίο δεν είναι χρηματοδοτικό εργαλείο για την έρευνα». Εγιναν μέχρι και «αξιολογήσεις με copy-paste και ChatGPT», κατέγραψε στην ανάρτησή του ο Αλ. Χαρίτσης.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Νέας Αριστεράς, «η υπουργός Παιδείας τις προάλλες στη Βουλή μιλούσε επί μακρόν για την “ανομία” στα πανεπιστήμια. Η πραγματική ανομία έχει έδρα αλλού: στα υπουργικά γραφεία και στους μηχανισμούς του “επιτελικού” κράτους», σημείωσε σε υψηλούς τόνους ο Αλ. Χαρίτσης και δεσμεύτηκε ότι «την πρώτη μέρα που θα ανοίξει η Βουλή θα καταθέσω επίκαιρη ερώτηση με την οποία θα απαιτώ από την κυβέρνηση να δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις για τις διαδικασίες αξιολόγησης και υλοποίησης του προγράμματος. Δεν θα τους αφήσουμε να διαλύσουν τα πάντα. Δεν θα τους αφήσουμε να κάνουν την αρπαχτή νόμο του κράτους».