ΠΑΣΟΚ – Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση εξαφάνισε το καλοκαίρι

Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Real FM ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς αναφερόμενος στα θέματα της καθημερινότητας, τόνισε ότι «το 46 % του Ελλήνων βάσει στοιχείων της Eurostat δεν μπορούν να πάνε διακοπές. Η κυβέρνηση έχει “εξαφανίσει” το καλοκαίρι για μεγάλη μερίδα του πληθυσμού».
Ο κ. Τσουκαλάς υπογράμμισε εξάλλου τη διάσταση της ανθεκτικότητας στον απόηχο των τελευταίων πυρκαγιών. «Χρειάζεται άλλη πολιτική πρόληψης και όχι να πηγαίνουμε με το manual των καθυστερημένων λύσεων αφού έχει συντελεστεί η καταστροφή. Πρέπει να δώσουμε έμφαση πως προλαμβάνουμε κάτι από το να μη γίνει, πως δημιουργούμε τους όρους για αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση στο πεδίο και πως να αποκαθιστούμε γρηγορότερα τις ζημιές και τις οικονομικές συνέπειες. Η κυβέρνηση επιμένει να αντιμετωπίζει αποσπασματικά τα θέματα, να τα βλέπει κατά τη γνώμη μου ερασιτεχνικά τόσο επίπεδο υποδομών όσο και σε επίπεδο προληπτικών παρεμβάσεων» σημείωσε κάνοντας ειδική αναφορά στις λύσεις που έχει προτείνει το ΠΑΣΟΚ.
Σχολιάζοντας τις τελευταίες δημοσκοπήσεις σημείωσε ότι «το ΠΑΣΟΚ έχει σημαντική αύξηση σε σχέση με τα ποσοστά των ευρωεκλογών, μάλιστα τον τελευταίο μήνα φάνηκε ότι είναι η ηγέτιδα δύναμη της αντιπολίτευσης αποκαλύπτοντας το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και έθεσε την κυβέρνηση ενώπιον των ευθυνών της».
