Στα προβλήματα της καθημερινότητας εστιάζει το ΠΑΣΟΚ

Εβδομάδα διακοπών η τρέχουσα για αρκετούς, και το ΠΑΣΟΚ –διά του εκπροσώπου Τύπου Κώστα Τσουκαλά– σήκωσε χθες το συγκεκριμένο θέμα (ρ/σ Real FM): «Το 46% των Ελλήνων βάσει στοιχείων της Eurostat δεν μπορούν να πάνε διακοπές, όταν ο αντίστοιχος μέσος όρος στην Ε.Ε. είναι 27%. 19% παραπάνω αδυναμία των Ελλήνων να πάνε διακοπές από τον μέσο Ευρωπαίο», επεσήμανε και σχολίασε: «Η κυβέρνηση έχει “εξαφανίσει” το καλοκαίρι για μεγάλη μερίδα του πληθυσμού».

Την ίδια ώρα, ατζέντα καθημερινότητας (πληθωρισμός και δη τιμές ηλεκτρικού ρεύματος) αναδείκνυε και ο Φραγκίσκος Παρασύρης, υπεύθυνος ΚΤΕ Ενέργειας και Τομέα Ενέργειας ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής. Σε ανακοίνωσή του, ο βουλευτής Ηρακλείου επικαλείται την Ελληνική Στατιστική Αρχή για να σημειώσει ότι «τον Ιούλιο ο πληθωρισμός έκανε άλμα επί κοντώ, ανεβαίνοντας στο 3,1%, παραμένοντας για έναν ακόμη μήνα πολύ ψηλότερα από τον μέσο όρο της ευρωζώνης. Βασικός τροφοδότης του πληθωρισμού στην Ελλάδα παραμένει η αύξηση στους λογαριασμούς ρεύματος.

»Σε σύγκριση με τον Ιούλιο 2024, οι Ελληνες πλήρωσαν 18,9% ακριβότερα το ρεύμα τον φετινό Ιούλιο. Εχει γίνει, πλέον, συνήθεια αυτή η διψήφια αύξηση στις τιμές του ρεύματος και, δυστυχώς, οι 0,6 μονάδες –από τις 3,1 μονάδες του γενικού πληθωρισμού– προέρχονται αποκλειστικά από τον ηλεκτρισμό. Ούτε τα πανάκριβα ενοίκια δεν έχουν τόσο μεγάλη επίδραση στον πληθωρισμό όση έχει το ρεύμα!» υποστηρίζει ο Φρ. Παρασύρης.

Και προσθέτει: «Η κύρια αιτία για τις αυξήσεις στο ρεύμα είναι τα πράσινα τιμολόγια, τα οποία συνεχίζουν κι έχουν πάνω από 3,5 εκατομμύρια νοικοκυριά σε όλη τη χώρα. Παρά το γεγονός ότι το κόστος στη χονδρεμπορική αγορά είναι σημαντικά μειωμένο σε σχέση με το καλοκαίρι του 2024, ο προβληματικός σχεδιασμός των πράσινων τιμολογίων οδηγεί σε μεγάλες αυξήσεις. Και παρά το γεγονός ότι το ΠΑΣΟΚ επίμονα αναδεικνύει το πρόβλημα και προτείνει λύσεις, η κυβέρνηση δείχνει αδιαφορία και δεν προχωρεί σε καμία βελτιωτική κίνηση. Βέβαια, ο πρωθυπουργός στην πρόσφατη συνέντευξή του αναγνώρισε τη λύση που προσφέρουν τα φθηνότερα μπλε τιμολόγια (όχι όμως αυτό της ΔΕΗ), ωστόσο ανέφερε ότι η μείωση τιμών δεν θα έρθει με κυβερνητική απόφαση. Αποσιώπησε δηλαδή το γεγονός ότι τα (ακριβά όπως αποδεικνύονται) πράσινα τιμολόγια δημιουργήθηκαν με κυβερνητική πρωτοβουλία και νομοθέτηση», δήλωσε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής.

Γι’ αυτό, συμπεραίνει, «το ΠΑΣΟΚ καλεί και πάλι την κυβέρνηση, έστω και τώρα, να θέσει ως ύψιστη προτεραιότητα στην ενέργεια τη μείωση του κόστους. Κι ας αναζητήσει, επιτέλους, σε ένα παραγωγικό πεδίο τη συνεργασία με την αντιπολίτευση. Αλλωστε, δεν είναι ντροπή να αναγνωρίζει κανείς τα λάθη του».