Καταγγελίες για «σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ» και στην έρευνα των ΑΕΙ

Αντιδράσεις και πολιτικά ερωτήματα προκύπτουν μετά τις καταγγελίες καθηγητών για τις προτάσεις που αφορούσαν ευρωπαϊκούς πόρους για την έρευνα και την καινοτομία και τη χορήγηση 300 εκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της εφημερίδας «Το Βήμα», τα κονδύλια επρόκειτο να χρηματοδοτήσουν τρία διαφορετικά έργα: Τα Πανεπιστήμια Αριστείας, τις Συμπράξεις Ερευνητικής Αριστείας και το Trust Your Stars – «Εμπιστοσύνη στα Αστέρια μας».

Στο πρώτο έργο, τα χρήματα ξοδεύτηκαν αναποτελεσματικά, στο δεύτερο θα αξιοποιηθούν πολύ λιγότεροι πόροι επειδή η δουλειά που είχε προγραμματιστεί να γίνει σε δύο χρόνια συμπιέστηκε σε 10 μήνες. Και στο τρίτο έργο, οι μεγάλες καθυστερήσεις και ο... περίεργος τρόπος αξιολόγησης των προτάσεων κατέληξαν στο να λήξει η χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης.

Μετά το «φιάσκο» ομάδα 50 καθηγητών και ερευνητών ετοιμάζονται να κινηθούν νομικά κατά του υπουργείου Παιδείας. Σε μία προσπάθεια διαχείρισης των ντροπιαστικών εξελίξεων, το υπουργείο Παιδείας υποσχέθηκε ότι θα εντάξει τα έργα στο ΕΣΠΑ, το οποίο όμως δεν είναι χρηματοδοτικό εργαλείο για την έρευνα.

«Βολές» από Χαρίτση: Ένα διαρκές σκάνδαλο

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, κατηγορεί την κυβέρνηση πως το πρόγραμμα Trust your stars «με αποκλειστική ευθύνη της κυβέρνησης Μητσοτάκη δεν μπόρεσε να χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης».

«Και το αποκορύφωμα: η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων αποκαλύπτει ότι όλα είναι σαθρά. Αδιαφανείς διαδικασίες στη συγκρότηση της δωδεκαμελούς επιτροπής αξιολόγησης. Δώδεκα άνθρωποι εξέτασαν 1000 αιτήσεις, συχνά σε επιστημονικά αντικείμενα που δεν είχαν εποπτεία. Το αποτέλεσμα; Αξιολογήσεις με copy-paste και ChatGPT, κραυγαλέα λάθη και μεγάλες αδικίες!», υπογραμμίζει ο Αλ. Χαρίτσης.

«Ένας ακόμα ΟΠΕΚΕΠΕ. Η Νέα Δημοκρατία επένδυσε στην έννοια της αριστείας και παρουσίασε την Αριστερά ως εθισμένη στη μετριότητα. Σήμερα, ξέρουμε το μέγεθος της απάτης. Η Δεξιά δεν νοιάζεται για το δημόσιο πανεπιστήμιο, για τα ερευνητικά κέντρα, για την καινοτομία στη χώρα. Το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να διαχειρίζεται δημόσιους πόρους με αδιαφάνεια και προχειρότητα. Η υπουργός Παιδείας τις προάλλες στη Βουλή μιλούσε επί μακρόν για την "ανομία" στα πανεπιστήμια. Η πραγματική ανομία έχει έδρα αλλού: στα υπουργικά γραφεία και στους μηχανισμούς του "επιτελικού" κράτους», καταλήγει ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς.

Ξεκαθαρίζει επίσης πως την πρώτη μέρα που θα ανοίξει η Βουλή, θα καταθέσει επίκαιρη ερώτηση με την οποία θα απαιτεί από την κυβέρνηση να δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις για τις διαδικασίες αξιολόγησης και υλοποίησης του προγράμματος

