Από τη Φολέγανδρο το μήνυμα Φάμελλου για την Παλαιστίνη

«Είμαστε υπερήφανοι που από την αρχή είμαστε με τη σωστή πλευρά της ιστορίας», δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, σε ανάρτησή του από τη Φολέγανδρο, όπου συμμετείχε στην πανελλήνια δράση αλληλεγγύης υπέρ της Παλαιστίνης και κατά του γενοκτονικού σχεδίου του Ισραήλ για κατάληψη της Λωρίδας της Γάζας.

«Μαζί με τους πολίτες σε όλη τη χώρα απαιτούμε Ειρήνη, άμεση εκεχειρία στην Παλαιστίνη και τερματισμό της γενοκτονίας στη Γάζα», τόνισε ο Σ. Φάμελλος στο μήνυμά του.