Ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί την εθνική να μην παίξει στον φιλικό αγώνα με το Ισραήλ

Εν μέσω παγκόσμιας κατακραυγής για την γενοκτονία στη Γάζα η εθνική ομάδα μπάσκετ δίνει σήμερα το βράδυ φιλικό αγώνα με την αντίστοιχη του Ισραήλ στην Κύπρο και ήδη έχουν καταγραφεί σημαντικές διαδικτυακές διαμαρτυρίες που καλούν σε αποχώρηση της ομάδας από το συγκεκριμένο ματς.

Χαρακτηριστική είναι η ανακοίνωση από την Παλαιστινιακή Παροικία Ελλάδας που ανέφερε: Όχι στη συγκάλυψη των εγκλημάτων γενοκτονίας μέσω του αθλητισμού Απαιτούμε από την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης και την Εθνική Ομάδα Μπάσκετ να ακυρώσουν τον “φιλικό” αγώνα με το Ισραήλ, όσο συνεχίζεται η γενοκτονία!

Διαδικτυακή πρωτοβουλία ανέλαβε και το περιοδικό Humba, καλώντας σε ακύρωση του φιλικού, το οποί διεξάγεται και ανήμερα της πανελλαδικής δράσης αλληλεγγύης για τη Γάζα.

Σήμερα η διαμαρτυρία μπαίνει και στο κέντρο της πολιτικής σκηνής με τον ΣΥΡΙΖΑ να καλεί ως συμβολική επιλογή να μη συμμετάσχει η εθνική ομάδα στο φιλικό αυτό.

Η ανακοίνωση αναφέρει:

Τη στιγμή που στην Γάζα ο λιμός σκοτώνει χιλιάδες ανθρώπους, τη στιγμή που ο Νετανιάχου επισημοποιεί τον στόχο της εθνοκάθαρσης, την ώρα που η μία χώρα μετά την άλλη καταγγέλλουν τις γενοκτονικές πολιτικές, την ώρα που Παλαιστίνιοι αθλητές σκοτώνονται σε δημόσια θέα, η σωστή συμβολική επιλογή είναι η μη συμμετοχή της εθνικής ομάδας μας στον φιλικό αγώνα μπάσκετ με το Ισραήλ.

Στο πλαίσιο των απαιτούμενων κυρώσεων για τις οποίες μιλήσαμε εγκαίρως, πρέπει να ξεκινήσουν και οι κυρώσεις στις αθλητικές ομάδες του Ισραήλ αλλά και στις εθνικές του ομάδες, όπως αντίστοιχα είχε γίνει με τις ρωσικές ομάδες μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Είναι η ώρα για άμεσες κυρώσεις, σε όλα τα επίπεδα, για κατάπαυση του πυρός, ειρήνη και αναγνώριση του Ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους.