Ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά για την αποκάλυψη της «Εφ.Συν.»

Σιγή ιχθύος από την κυβέρνηση στον νέο γύρο αποκαλύψεων για τον ΟΠΕΚΕΠΕ (βλ. φύλλο της «Εφ.Συν.» της Παρασκευής, με στοιχεία για τις επιδοτήσεις πολλών χιλιάδων ευρώ προς την οικογένεια του «γαλάζιου» αυτοδιοικητικού Κωνσταντίνου Ούτρα, από τα Τρίκαλα). Και η κυβερνητική σιωπή έγινε περισσότερο εμφανής μετά τις ανακοινώσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία και τη Νέα Αριστερά.



Ειδικότερα, σε δήλωσή του ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ., Κώστας Ζαχαριάδης, αναφερόμενος στο αποκαλυπτικό -όπως το χαρακτήρισε- δημοσίευμα της εφημερίδας μας σημείωσε: «Γαλάζιος αυτοδιοικητικός, πρώην αντιδήμαρχος στην Πύλη Τρικάλων, στα μέσα και στα έξω του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων από το 2019 και μετά, αυτός και η οικογένειά του λαμβάνουν επιδοτήσεις το 2024 770.370 ευρώ... Και τα προηγούμενα χρόνια αντίστοιχα... Not bad... Εχει κάτι να μας πει ο κ. Μαρινάκης, η κ. Σδούκου, ο κ. Σκρέκας, κάποιος από τη Ν.Δ. ή την κυβέρνηση;» διερωτήθηκε και κατέληξε:



«Κάθε μέρα και μια αποκάλυψη, κάθε μέρα κι ένα σκάνδαλο... Πριν προλάβει να στεγνώσει το μελάνι από το σκάνδαλο Σεμερτζίδου, ξεκινά νέος κύκλος αποκαλύψεων για ευνοημένους γαλάζιους αρίστους. Πόση αξιοκρατία και διαφάνεια να αντέξουμε πια; Οχι άλλο σανό, κύριε Μητσοτάκη, προανακριτική και εκλογές για να ξεβρομίσει ο τόπος από τα σκάνδαλα και τις λοβιτούρες».



Ενώ σύμφωνα με τη Νέα Αριστερά, «οι σημερινές [σ.σ. χθεσινές] αποκαλύψεις της “Εφημερίδας των Συντακτών” δείχνουν ξανά το βάθος του σκανδάλου στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτοδιοικητικό στέλεχος της Ν.Δ. από τη Θεσσαλία εξασφάλισε μόνο για το 2024 επιδοτήσεις 770.000 ευρώ για την οικογένειά του. Το συγκεκριμένο στέλεχος εμφανίζεται να έχει στενές σχέσεις με μέλη της κυβέρνησης και να μπαινοβγαίνει στο αρμόδιο υπουργείο».



Και στο διά ταύτα, «οι καινούργιες αποκαλύψεις ακυρώνουν κάθε κυβερνητική προσπάθεια να κρυφτεί το καθεστώς Μητσοτάκη πίσω από το επιχείρημα περί διαχρονικών ευθυνών. Είναι καθαρό ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μία πυραμίδα διαφθοράς, η κεφαλή της οποίας βρίσκεται στο μέγαρο Μαξίμου. Καμία δικαιολογία δεν μπορεί να διασώσει τον κ. Μητσοτάκη, η λεηλασία που έγινε στον ΟΠΕΚΕΠΕ φέρει τη δική του υπογραφή», επισημαίνεται στην ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς.



• Με την εφημερίδα μας επικοινώνησε ο Γιώργος Ξυλούρης, ο οποίος μας είπε ότι δεν έχει πάρει τα ποσά που αναφέρονται στην πλατφόρμα του ΟΠΕΚΕΠΕ -κι αυτό γιατί οι ΑΦΜ της οικογένειάς του είναι δεσμευμένοι σε σχέση με τον Οργανισμό. Συγκεκριμένα, ενώ έχουν ολοκληρωθεί οι επιτόπιοι έλεγχοι για ζωικό κεφάλαιο και αγροτεμάχια για τα έτη 2019 ώς 2024, αντιθέτως δεν έχουν γνωστοποιηθεί ακόμη τα αποτελέσματα των διοικητικών ελέγχων ιδιοκτησίας για τα έτη 2020-2024, εξ ου και η δέσμευση, όπως υποστήριξε ο κ. Ξυλούρης. Επιπροσθέτως, υποστήριξε, όλα τα αγροτεμάχια ιδιοκτησίας του είναι εντός του νομού Ηρακλείου. Τίποτε στην υπόλοιπη Κρήτη ή την υπόλοιπη χώρα, συμπλήρωσε.