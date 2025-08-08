«Πυραμίδα διαφθοράς» βλέπει η Νέα Αριστερά μετά τις αποκαλύψεις της «Εφ.Συν.» για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

«Πλιάτσικο δίχως τέλος στον ΟΠΕΚΕΠΕ - πυραμίδα διαφθοράς με κορυφή το Μαξίμου»

«Θύελλα» πολιτικών αντιδράσεων έχει προκαλέσει η σημερινή αποκάλυψη της «Εφ.Συν.» για τον «γαλάζιο» Θεσσαλό μεγαλοκτηνοτρόφο που μπαινόβγαινε στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και όπως φανερώνεται πολλά μέλη της ίδιας οικογένειας εισέπρατταν εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ.

Η Νέα Αριστερά μιλά για αποκαλύψεις που «ακυρώνουν κάθε κυβερνητική προσπάθεια να κρυφτεί το καθεστώς Μητσοτάκη πίσω από το επιχείρημα περί διαχρονικών ευθυνών».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς μετά το δημοσίευμα της «Εφ.Συν.»

Πλιάτσικο δίχως τέλος στον ΟΠΕΚΕΠΕ - πυραμίδα διαφθοράς με κορυφή το Μαξίμου

Οι σημερινές αποκαλύψεις της Εφημερίδας των Συντακτών δείχνουν ξανά το βάθος του σκανδάλου στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Αυτοδιοικητικό στέλεχος της ΝΔ από την Θεσσαλία εξασφάλισε μόνο για το 2024 επιδοτήσεις 770.000 ευρώ για την οικογένεια του.

Το συγκεκριμένο στέλεχος εμφανίζεται να έχει στενές σχέσεις με μέλη της κυβέρνησης και να μπαινοβγαίνει στο αρμόδιο υπουργείο.

Οι καινούργιες αποκαλύψεις ακυρώνουν κάθε κυβερνητική προσπάθεια να κρυφτεί το καθεστώς Μητσοτάκη πίσω από το επιχείρημα περί διαχρονικών ευθυνών.

Είναι καθαρό ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μία πυραμίδα διαφθοράς, η κεφαλή της οποίας βρίσκεται στο Μέγαρο Μαξίμου. Καμία δικαιολογία δεν μπορεί να διασώσει τον κ. Μητσοτάκη, η λεηλασία που έγινε στον ΟΠΕΚΕΠΕ φέρει την δική του υπογραφή.

