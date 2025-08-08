Ζαχαριάδης μετά την αποκάλυψη της «Εφ.Συν.»: Εκλογές να ξεβρωμίσει ο τόπος

Οξύτατη η αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ μετά τη σημερινή αποκάλυψη της «Εφημερίδας των Συντακτών» για τον «γαλάζιο» Θεσσαλό μεγαλοκτηνοτρόφο που μπαινόβγαινε στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, συζητούσε με τους υπουργούς για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και, όπως αποδεικνύεται, πολλά μέλη της ίδιας οικογένειας εισέπρατταν εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ.
Ο εκπρόσωπος Τύπου Κώστας Ζαχαριάδης ζητά «προανακριτική και εκλογές για να ξεβρωμίσει ο τόπος από τα σκάνδαλα και τις λοβιτούρες».
«Κάθε μέρα και μια αποκάλυψη κάθε μέρα κι ένα σκάνδαλο... Πριν προλάβει να στεγνώσει το μελάνι από το σκάνδαλο Σεμερτζίδου, ξεκινά νέος κύκλος αποκαλύψεων για ευνοημένους γαλάζιους άριστους. Πόση αξιοκρατία και διαφάνεια να αντέξουμε πια;», υπογραμμίζει σκωπτικά.
«Γαλάζιος αυτοδιοικητικός, πρώην αντιδήμαρχος στην Πύλη Τρικάλων, στα μέσα και στα έξω του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων από το 2019 και μετά, αυτός και η οικογένειά του λαμβάνουν επιδοτήσεις το 2024 770.370 ευρώ... Και τα προηγούμενα χρόνια αντίστοιχα... Not bad... Έχει κάτι να μας πει ο κ. Μαρινάκης, η κ.Σδούκου, ο κ.Σκρέκας κάποιος από τη ΝΔ ή την κυβέρνηση;», σημειώνει με νόημα ο Κώστας Ζαχαριάδης.
Δήλωση του εκπροσώπου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Κώστα Ζαχαριάδη
Αποκαλυπτικό το σημερινό δημοσίευμα της ΕΦΣΥΝ από το Νίκο Παπαδημήτριου. Γαλάζιος αυτοδιοικητικός, πρώην αντιδήμαρχος στην Πύλη Τρικάλων, στα μέσα και στα έξω του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων από το 2019 και μετά, αυτός και η οικογένειά του λαμβάνουν επιδοτήσεις το 2024 770.370 ευρώ... Και τα προηγούμενα χρόνια αντίστοιχα... Not bad... Έχει κάτι να μας πει ο κ. Μαρινάκης, η κ.Σδούκου, ο κ.Σκρέκας κάποιος από τη ΝΔ ή την κυβέρνηση;
Κάθε μέρα και μια αποκάλυψη κάθε μέρα κι ένα σκάνδαλο... Πριν προλάβει να στεγνώσει το μελάνι από το σκάνδαλο Σεμερτζίδου, ξεκινά νέος κύκλος αποκαλύψεων για ευνοημένους γαλάζιους άριστους. Πόση αξιοκρατία και διαφάνεια να αντέξουμε πια; Όχι άλλο σανό κ. Μητσοτάκη, προανακριτική και εκλογές για να ξεβρωμίσει ο τόπος από τα σκάνδαλα και τις λοβιτούρες.
