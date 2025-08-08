Η Ελλάδα προ του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου

Eπίθεση κατά του Κωστή Χατζηδάκη εξαπέλυσε χθες από την ίδια ραδιοφωνική συχνότητα (Real FM) ο Νίκος Παππάς: στο επίκεντρο της διαφωνίας τους, το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας μας (φ. Τετάρτης) για τη δυνατότητα που έχει η κυβέρνηση να μειώσει τον ΦΠΑ σε είδη πρώτης ανάγκης, νησιά και μικρές επιχειρήσεις, αξιοποιώντας δύο κοινοτικές οδηγίες.

Απαντώντας, συγκεκριμένα, στον ισχυρισμό του αντιπροέδρου της κυβέρνησης ότι δεν υφίστανται καν οι επίμαχες ευρωπαϊκές οδηγίες, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία και βουλευτής Β3 Νότιου Τομέα Αθηνών αντέτεινε: «Σας είπε ένα τερατώδες ψέμα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε, στις 17 Ιουλίου, αιτιολογημένη γνώμη, όπου, μεταξύ άλλων χωρών, εγκαλείται η χώρα μας για τη μη εφαρμογή δύο κοινοτικών οδηγιών». Επικαλούμενος, μάλιστα, το προχθεσινό πρωτοσέλιδο δημοσίευμα της «Εφημερίδας των Συντακτών» σημείωσε ότι υφίστανται και η οδηγία η οποία προβλέπει «μειωμένους ή και μηδενικούς συντελεστές ΦΠΑ σε τρόφιμα, φάρμακα και νησιά» και η οδηγία η οποία δίνει «τη δυνατότητα απαλλαγής από ΦΠΑ για μικρές επιχειρήσεις με τζίρο ώς 100.000 ευρώ».

Σύμφωνα με τον Ν. Παππά, η εμμονή της κυβέρνησης της Ν.Δ. να μην ενσωματώνει και να μην εφαρμόζει τις εν λόγω προβλέψεις έχει φέρει τη χώρα μας «ένα βήμα πριν από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο». Και, μάλιστα, συμπλήρωσε, «είναι και αντιφατικό και εξαιρετικά παράδοξο να σε εγκαλεί η Κομισιόν για να μειώσεις τα βάρη προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, και εσύ εμμονικά να αρνείσαι».

Αναφερόμενος γενικά στην ασκούμενη φορολογική πολιτική, ο βουλευτής Β3 Νότιου Τομέα Αθηνών του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. εξήγησε ότι «από το 2019 ώς το 2024 έχουμε 10 δισ. ευρώ παραπάνω είσπραξη έμμεσων φόρων - πήγαμε από τα 28 δισ. έμμεσους φόρους στα 37 δισ.». Τόνισε δε ότι αυτή η πολιτική είναι «το θεμέλιο της αδικίας», καθώς «στους έμμεσους φόρους επιβαρυνόμαστε όλοι με το ίδιο ποσοστό, με καμία προοδευτικότητα, ανεξαρτήτως εισοδήματος». Κλείνοντας, κάλεσε τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, να ανακαλέσει, «να μην προσπαθεί να κάνει τη μέρα νύχτα» και «να μας πουν ένα επιχείρημα γιατί επιμένουν. Να μας πουν ότι θα το διορθώσουν». Ας σημειωθεί ότι στο δελτίο Τύπου της Κουμουνδούρου επισυνάπτεται η αιτιολογημένη γνώμη που εξέδωσε/απέστειλε η Κομισιόν στις 17 Ιουλίου 2025, εγκαλώντας, μεταξύ άλλων χωρών, την Ελλάδα για τη μη εφαρμογή των οδηγιών περί μείωσης του ΦΠΑ και προειδοποιώντας για παραπομπή στο Δικαστήριο της Ε.Ε. και επιβολή κυρώσεων.