Ν. Ανδρουλάκης: Κούρασε ο... ανεύθυνος πρωθυπουργός

Συνολική επίθεση κατά της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού εξαπέλυσε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης (μέσω του Mega). Με αιχμή του δόρατος τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με αφορμή την περίπτωση της πολιτεύτριας της Ν.Δ. Καλλιόπης Σεμερτζίδου (πριν γίνει γνωστή η είδηση της παρέμβασης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας), ο κ. Ανδρουλάκης κατήγγειλε: «Δεν έχουμε λάβει απάντηση, μολονότι ακούμε για ποσά της τάξης των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Περιφρονούν το Κοινοβούλιο, περιφρονούν την αντιπολίτευση, περιφρονούν τον ελληνικό λαό. Τα κυβερνητικά στελέχη δεν έλεγαν ότι όποιος είναι στο κέντρο της πίστας πρέπει να πληρώσει; Και τώρα που έχουμε στο κέντρο της πίστας ένα σημαντικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας από την περιφέρεια, δεν λένε κουβέντα», παρατήρησε ο Ν. Ανδρουλάκης.

«Αλλο να λέμε ότι πάντα υπήρχαν παθογένειες στην κατανομή των επιδοτήσεων, -το οποίο το δέχομαι διότι είναι μια πραγματικότητα - κι άλλο να λέμε ότι πάντα υπήρχε μια εγκληματική οργάνωση η οποία λειτουργούσε με προστασία υπουργών, γενικών γραμματέων, με τέτοιους διαλόγους σοκαριστικούς, με εκβιασμούς, με κλείσιμο του ματιού για να μη γίνονται έλεγχοι, με μαύρο πολιτικό χρήμα και απειλές για τη ζωή ανθρώπων. Πότε έγιναν ξανά αυτά τα πράγματα;», διερωτήθηκε και συμπλήρωσε:

«Δεν δικάζουμε κανέναν. Εμείς θέλουμε να μπορεί η δικαιοσύνη να τους ελέγξει. Και ο κ. Μητσοτάκης οργάνωσε ένα φιάσκο για να μην επιτρέψει στην ελληνική δικαιοσύνη να ελέγξει βάσει της ευρωπαϊκής δικογραφίας τους κ.κ. Βορίδη και Αυγενάκη. Αυτό το φιάσκο θα τον ακολουθεί μέχρι την τελευταία ημέρα, που θα ανοίξει η πόρτα της εξόδου από το Μαξίμου».

Μίλησε, όμως, και για τα θέματα εξωτερικής πολιτικής, όπου «έχουμε σοβαρές εξελίξεις», αλλά «το Υπουργείο Εξωτερικών ζει σε μια συνεχιζόμενη αρρυθμία, χωρίς να κάνει ουσιαστική ενημέρωση και σε μένα ως αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης αλλά και στα υπόλοιπα κόμματα».

Στη συνέχεια της συνέντευξής του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ανέδειξε θέματα της κοινωνικής ατζέντας, με αναφορές στο στεγαστικό πρόβλημα -με έμφαση στη φοιτητική στέγη- όπως και σε εκείνο του κόστους των διακοπών.

Ιδιαίτερα αιχμηρός στο ζήτημα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ανέφερε ότι «ο νόμος Πιερρακάκη έκανε τα κολέγια, που υπήρχαν, πανεπιστήμια σε ένα βράδυ», επαναλαμβάνοντας την πάγια θέση του ΠΑΣΟΚ για την ίδρυση μη κρατικών μη κερδοσκοπικών Πανεπιστημίων. «Να γίνουμε μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα, όπου η πλειοψηφία πηγαίνει στο ισχυρό δημόσιο Πανεπιστήμιο και όσοι θέλουν πηγαίνουν στο μη κρατικό μη κερδοσκοπικό που δεν θα είναι μερικοί όροφοι στην Κάνιγγος», σημείωσε δηκτικά.

Η συνέντευξη έκλεισε με ένα πολιτικό σχόλιο εκ μέρους του Ν. Ανδρουλάκη: «Ο κόσμος κουράστηκε. Βαρέθηκε έναν πρωθυπουργό που όλη την ώρα λέει “δεν ξέρω”, “φταίνε οι άλλοι”, “φταίνε από το 1980”, “φταίνε οι συνεργάτες μου, εγώ πάλι δεν έχω καμία ευθύνη”. Ο κ. Μητσοτάκης έχει κουράσει να είναι συνεχώς ένας ανεύθυνος πρωθυπουργός». Και, προανήγγειλε, τέλος, ότι στη Διεθνή Εκθεση Θεσσαλονίκης «το ΠΑΣΟΚ θα παρουσιάσει ολοκληρωμένο πρόγραμμα διακυβέρνησης της χώρας για να αλλάξει σελίδα η πατρίδα μας και να έχει ο ελληνικός λαός καλύτερες ημέρες και γι’ αυτόν και για τα παιδιά του».